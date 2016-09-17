В этой маленькой по объему и значительной по содержанию книге раби Шнеур-Залман из Ляд (которого также называют Алтер Ребе, автор книг «Тания» и «Шульхан Арух а-рав», основатель хасидута ХаБаД) объясняет детали важнейшей заповеди заповеди изучения Торы.

Действительно, многочисленные законы, связанные с этой заповедью, окружают каждого еврея и днем, и ночью, с того момента, как он начинает говорить, и до его последнего дня (и даже после этого).

Есть ли ли разница в деталях заповеди между талантливым в постижении Торы человеком, и тем, кто совершенно не обладает способностями? Будет ли их учебный режим одинаковым?

В этой книге автор «Тании» и «Шульхан Арух а־рав» объясняет практический смысл выполнения заповеди изучения Торы. Есть два варианта учебы: глубокое изучение материала и изучение его обширного объема. Другими словами, что важнее: количество или качество?

Сколько времени каждый день человек должен отводить изучению Торы? С одной стороны, известно, что количество времени на учебу Торы неограничено, а с другой стороны как это согласовывается с высказыванием раби Шимона бар Йохая, что достаточно, как минимум, сказать «Крият Шма» утром и вечером?

Каков распорядок учебы: сначала Мишна, а потом Гемара, или нужно сочетать и то, и другое?

Должен ли человек нанимать учителя сыну для изучения как Письменной, так и Устной Торы, и какого уровня знаний должен достичь сын?

Сколько времени обязан отводить учебе Торы человек, чье основное занятие ремесло?

Каков смысл «знания Торы», и в чем разница между знанием Торы, и заповедью «и говори слова ее (Торы) днем и ночью».

Рабби Шнеур-Залман - Законы изучения Торы

Израиль 5769 (2010)

ISBN 978-965-7460-04-7

Редактор Арье бен Эфраим

Перевод Б. Хаскелевич

Издатель Йосеф Демиховский

Рабби Шнеур-Залман - Законы изучения Торы - ХАМА

Нынешнее издание посвящено 50-летию создания всемирной филантропической организации Х.А.М.А., которая все эти долгие годы неустанно действует на благо духовного и материального процветания выходцев из бывшего СССР.

Все это время организацию Х.А.М.А. возглавляют рае Гилель Зальцман, рав Мошиах Худайдатов и рав Биньямин Малаховский

Издательство Х.А.М.А. / С Н А М А Н

www.chamah.org

Международная еврейская культурно-просветительска организация

USA, 27 William St., Suite 613 New York, NY 10005.

Tel. (212) 943-9690, Fax. (212) 699-3985

ISRAEL, 36 Jerusalem Rd., P.O.Box 800,

Kiriat Malachi 83107.

Tel. (08) 850-1313, Fax. (08) 8501836

RUSSIA, 52 A Leningradskoye Shosse Moscow 125212.

Tel. (095) 150-3645, Fax. (095) 156-1285

Рабби Шнеур-Залман - Законы изучения Торы - Глава 1

Несмотря на то, что несовершеннолетний свободен от обязательного соблюдения всех заповедей, да и отец обязан приучать его к их исполнению лишь по установлению законоучителей, а не согласно Писаной Торе[1], на отце, тем не менее, лежит обязанность обучать своего несовершеннолетнего сына Торе согласно завету Писаной Торы (несмотря на то, что сам несовершеннолетний не обязан), ибо сказано: «Учите им (словам Торы) сыновей своих говорить ими...»[2].

С какого же возраста отец должен обучать сына Торе? Сразу, как только ребенок начинает говорить, отец заучивает с ним: «Тору завещал нам Моисей...»[3], а также первый стих из главы «Слушай, Израиль»[4]. Затем понемногу, вплоть до пятилетнего возраста, с ним разучивают наизусть другие стихи. Это значит, что на пятом году жизни ребенка начинают постепенно обучать чтению Торы дома, пока ему не исполнится шесть или семь лет. Но еще до этого, на четвертом году жизни, отец обучает сына буквам, чтобы он приобрел навыки чтения Торы, когда ему пойдет пятый год. А когда мальчику исполнится 6 или 7 лет в зависимости от здоровья и крепости ребенка отец отводит его к учителю на целый день учиться читать Тору вплоть до того времени, пока он не овладеет чтением всей Писаной Торы, включая книги Пророков и Писания (Кетувим), таким образом, что до десятилетнего возраста он прочитывает весь Танах много раз.

Во времена, когда Святой язык был разговорным для большинства народа, и ребенок, начиная говорить, общался со своим отцом по-древнееврейски, не было необходимости объяснять детям значение слов. Учить надо было только чтению с гласной пунктуацией[5], кантилляционными знаками[6], а также чтению слов, отличающихся от написанного[7], потому что пунктуация и кантилляция не писались в те времена, так же как и в свитках Торы сегодня. Пунктуация и кантилляция всего Писания заучивались наизусть, и на протяжении пяти лет с детьми занимались изучением всего Писания множество раз. Затем пять лет посвящали изучению и запоминанию Мишны, т. е. выведенных законов без толкований, а последующие пять лет изучению Талмуда.

Изучение Талмуда включает в себя: краткое ознакомление со смыслом Галахи с выведением законов из Писаной Торы посредством «тринадцати методов»; изучение других толкований ученых или устных традиций законов, полученных Моисеем на Синае; а также законов, вытекающих из логического умозаключения, или с установлениями законоучителей, сделанными с целью создания «ограды» вокруг слов Торы.

Все остальные годы по мере своих умственных способностей и возможностей человек посвящяет диалектике Талмуда, проблемам и их решениям, с тем,чтобы дойти до самой глубины понятий и толкований, чтобы уметь выводить один случай из другого, открывать новые законоположения и новые толкования Писания. В этом смысле и следует понимать изречение мудрецов: «в сорок лет человек достигает понимания»[8].

В Талмуд входят также поучения мудрецов и их притчи, которые основаны на стихах Танаха или выведены из них. Эти поучения называются Агадой.





[1] Постановления законоучителей также имеют силу закона, но отличаются своим применением.

[2] Второзаконие, 11:19

[3] Второзаконие, 33:4

[4] Второзаконие, 6:4

[5] В иврите гласные обозначаются специальными значками («некудот» - пунктуация), которые проставляются под или над согласными буквами. Написание этих значков необязательно, и они проставляются только в специальных текстах (в изданиях Торы для изучения, молитвенниках и т. п.)

[6] Значки, направляющие интонацию при ритуальном чтении Торы.

[7] В Торе имеются отдельные слова, чтение которых отличается от написанного, согласно «масорет» (традиции). Например, вместо Тетраграмматона читается Имя, означающее «Господь».

[8] Авот, 5.