Корытко - Homo religiosus - на путях поиска истины - История нехристианских религий
Homo religiosus (лат. «человек религиозный») существовал всегда, на протяжении всей истории человечества, поскольку вопрос преодоления относительности бытия волновал людей искони. Взирая на тысячелетний путь, пройденный homo religiosus, мы видим, что религиозные искания человека шли подчас весьма тернистыми путями. Данная книга — плод долгих преподавательских и исследовательских трудов — свидетельствует о том, что человек всегда отчаянно искал Бога...
Нельзя сказать, что эти поиски были бесплодными и не имели совершенно никакой духовной ценности. На страницах этой книги речь пойдет о наиболее значимых религиозных феноменах духовно-культурного наследия человечества.
протоиерей Олег Корытко - Homo religiosus: на путях поиска истины - Авторский курс лекций по «Истории нехристианских религий»
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. — 832 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1360-7
протоиерей Олег Корытко - Homo religiosus: на путях поиска истины - Авторский курс лекций по «Истории нехристианских религий» - Содержание
От автора
ГЛАВА I. ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ
- §1 История религий как наука и учебный предмет
- §2 Версии происхождения слова «религия»
- §3 Определение понятия «религия» и отличительные особенности религиозного мировоззрения
- §4 Миф как способ познания действительности
- §5 Аспекты религии
ГЛАВА II. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА
- §1 Общие особенности палеолитической эпохи
- §2 Свидетельства о религиозных представлениях эпохи палеолита
ГЛАВА III. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭПОХИ МЕЗОЛИТА И НЕОЛИТА
- §1 Общие особенности мезолитической и неолитической эпох
- §2 Влияние хозяйствования и быта человека на религиозную практику
- §3 Религиозные памятники эпохи неолита
ГЛАВА IV. ШАМАНИЗМ
- §1 Определение и происхождение термина «шаманизм» .
- §2 Космологические представления
- §3 Шаман: призвание и посвящение
- §4 Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубна
- §5 Социальная роль шамана и религиозная практика
ГЛАВА V. МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ
- §1 Типы мегалитических памятников
- §2 Символика мегалитических построек
- §3 Ритуалы мегалитической религии
ГЛАВА VI. ДРЕВНЕКИТАЙСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
- §1 Своеобразие китайской религиозности
- §2 Палеолитические и неолитические культуры Китая
- §3 Сведения из традиционной китайской историографии о начале истории страны
- §4 Династия Шан
- §5 Династия Чжоу
- §6 Религиозные новшества Чжоу-Гуна и традиционные древнекитайские мировоззренческие категории
- §7 Древнекитайская космология и антропология
- §8 Древнекитайская религиозная практика
ГЛАВА VII. КОНФУЦИАНСТВО
- §1 Конфуцианство как особый духовно-культурный феномен
- §2 Конфуций: сведения о жизни легендарного учителя . .
- §3 Ключевые тексты конфуцианской традиции
- §4 Учение Конфуция
- §5 Конфуцианская ритуальная практика
- §6 Конфуцианство в истории Китая
ГЛАВА VIII. ДАОСИЗМ
- §1 Общая характеристика даосизма
- §2 Лао-цзы как основатель даосизма
- §3 Основные принципы даосизма в период его доктринального становления
- §4 Ключевые тексты даосизма
- §5 Основные категориальные понятия и божества в даосизме
- §6 Космология даосизма
- §7 Антропология и «сотериология» даосизма
- §8 Жизненные принципы и этические нормы даосизма
- §9 Литургическая практика и частные обряды в даосизме
ГЛАВА IX. СИНТОИЗМ
- §1 Религия древних японцев: немного предыстории
- §2 Ками
- §3 Ключевые тексты для традиции синтоизма
- §4 Синтоистская мифология
- §5 Люди и боги в синтоизме
- §6 Нормы поведения и синтоистские ритуалы
- §7 Синтоистское общественное богослужение
- §8 Синто: взгляд сквозь века
ГЛАВА X. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА ШУМЕРА
- §1 Общие замечания о шумерской цивилизации
- §2 Шумерский пантеон и система религиозных взглядов
- §3 Шумерские мифы о происхождении Вселенной и человека
- §4 Религиозные ритуалы в Древнем Шумере
ГЛАВА XI. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА АККАДА
- §1 Общие замечания о культуре Аккада
- §2 Аккадский пантеон и система религиозных взглядов
- §3 Аккадская мифология
- §4 Религиозные ритуалы в Древнем Аккаде
ГЛАВА XII. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
- §1 Общие замечания о цивилизации Древнего Египта
- §2 Специфика религиозных представлений в Древнем Египте
- §3 Ключевые сакральные тексты для древнеегипетской религиозной традиции
- §4 Космологические и антропологические представления древних египтян
- §5 Древнеегипетская «сотериология»
- §6 Ритуальный характер власти фараона и его место в религиозной практике
ГЛАВА XIII. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА ХЕТТОВ
- §1 Общие замечания: свидетельства о хеттах
- §2 В поисках утраченной прародины
- §3 Краткий очерк хеттской истории
- §4 Влияние соседей и смешение культур
- §5 Хеттский пантеон и религиозные представления
- §6 Ключевые хеттские мифы
- §7 Храмы и религиозная практика хеттов
ГЛАВА XIV. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
- §1 Общая характеристика региона и его жителей
- §2 Амореи и финикийцы: купцы, изобретатели и мореходы
- §3 Основные источники сведений о культуре и религиозных традициях Ханаана
- §4 Религиозные представления жителей Ханаана. Пантеон
- §5 Ханаанская мифология
- §6 Ритуальная практика в Древнем Ханаане
ГЛАВА XV. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА ЭГЕЙСКОГО МИРА В ТЫСЯЧЕЛЕТИЯХ ДО НАШЕЙ ЭРЫ. КРИТО-МИКЕНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
- §1 Общая характеристика региона и его жителей
- §2 История исследований Эгейского региона
- §3 Культура Кикладских островов
- §4 Минойская цивилизация. Крит в эпоху бронзового века
- §5 Критская религиозная символика и проблемы ее интерпретации
- §6 Минойский культ быка и связанные с ним ритуалы
- §7 Критская мифология
- §8 Погребальный культ и критские обряды
- §9 Микенская культура
ГЛАВА XVI. РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
- §1 Очерк истории и культуры Древней Греции
- §2 Религиозные представления древних греков
- §3 Ритуалы. Календарь и ритм греческих праздников
- §4 Космологические представления древних греков
- §5 Древнегреческая антропология. Представления о загробном мире
- §6 Древнегреческая религия и древнегреческая философия
ГЛАВА XVII. ЭЛЕВСИНСКИЕ И ДИОНИСИЙСКИЕ МИСТЕРИИ
- §1 Феномен мистерий
- §2 Миф о Деметре и Персефоне как идейная основа Элевсинских мистерий
- §3 Публичные элементы Элевсинских мистерий
- §4 Тайные действия и смысл Элевсинских мистерий
- §5 Дионис как центральный персонаж Дионисийских мистерий
- §6 Мифы о происхождении Диониса
- §7 Культ Диониса. Вакханалии
ГЛАВА XVIII. РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА
- §1 Периодизация истории религиозных представлений Древнего Рима
- §2 Религиозные представления до начала правления царей из династии Тарквиниев (до 616 г. до н.э.)
- §3 Характеристика религиозных представлений со времени правления царей из династии Тарквиниев до начала Пунических войн (616-264 гг. до н.э.)
- §4 От Пунических войн до конца республики (264-30 гг. до н.э.)
- §5 От начала империи о Миланского эдикта (30 г. до н.э. - 313 г. н.э.)
- §6 Мифологические сюжеты возникновения Рима
- §7 Древнеримский пантеон
- §8 Жречество и ритуальная практика
- §9 Праздники в Древнем Риме
ГЛАВА XIX. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
- §1 Гипотезы о происхождении древнеиндийской цивилизации
- §2 Общая характеристика религиозных представлений
- §3 Краткая характеристика каждой из четырех Вед
- §4 Пантеон Вед
- §5 Космология Вед
- §6 Этико-социальное учение Вед
ГЛАВА XX. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ ЭПОХИ БРАХМАНИЗМА И УПАНИШАД
- §1 Хронологические границы брахманической религии. Варновое деление общества
- §2 Священные тексты брахманизма
- §3 Мировоззренческие особенности брахманизма в области космологии
- §4 Религиозно-философские школы брахманизма
- §5 Место и значение ритуала
- в брахманической религии
- §6 Аскетическая практика в брахманизме
ГЛАВА XXI. ИНДУИЗМ
- §1 Индуизм — ответ на кризис брахманической религии
- §2 Общие характеристики корпуса текстов смрити
- §3 Индуистский пантеон
- §4 Представления о космологии и хронологии в индуизме
- §5 Религиозно-философские школы индуизма
- §6 Этико-социальное учение и религиозная практика индуизма
ГЛАВА XXII. БУДДИЗМ
- §1 Предпосылки возникновения буддизма
- §2 Будда: легенда и реальность
- §3 Буддийский священный канон
- §4 Доктрины буддизма
- §5 Религиозная практика в буддизме
- §6 Религиозно-философские течения в буддизме
- §7 Статистические данные о количестве буддистов
ГЛАВА XXIII. ИСЛАМ
- §1 Арабы и Аравия в доисламский период
- §2 Религиозно-социальная ситуация в Аравии VI-VII вв. Возникновение ислама
- §3 Мухаммад — посланник Аллаха и основатель ислама
- §4 Коран
- §5 Сунна
- §6 Вероучение. «Шесть основ веры»
- §7 Этика и практика мусульманского благочестия. «Пять столпов ислама»
- §8 Исламское право
- §9 Суфизм — мистический ислам
- §10 Течения ислама
- §11 Статистические данные
ГЛАВА XXIV. ИУДАИЗМ
- §1 Еврейство: религия и культура
- §2 От начала истории еврейского народа до «конца дней»
- §3 Ключевые книги иудаизма
- §4 Основные вероучительные положения иудаизма
- §5 Иудейские традиции
- §6 Конфессиональная ситуация в иудаизме
- §7 Иудейский мистицизм
- §8 Статистические данные
Заключение
Библиография
протоиерей Олег Корытко - Homo religiosus: на путях поиска истины - Авторский курс лекций по «Истории нехристианских религий» - От автора
Данная книга — плод долгих преподавательских и исследовательских трудов — родилась из курса лекций, читаемых мною в Сретенской духовной семинарии по предмету «История религий» на протяжении вот уже более 15 лет. Предполагаю, что, прочитав эти строки и взглянув на имя автора, человек светский, не имеющий отношения к системе религиозного образования, а возможно, и вовсе равнодушный к религии, поспешит отложить книгу в сторону, решив, что настоящее издание — очередной труд по обличительному богословию, отличающийся предвзятым, заведомо критическим отношением к описываемым нехристианским традициям. Но эта книга не об этом.
Ее цель — показать разнообразие форм и всеобщность религиозных поисков человека и тем самым продемонстрировать, что религиозность является неотъемлемым качеством каждой человеческой души, органичным свойством самой человеческой природы.
Homo religiosus (лат. «человек религиозный»), в отличие от других известных науке homines, существовал всегда, на протяжении всей истории человечества, поскольку вопрос преодоления относительности бытия волновал людей искони. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные археологические находки, относящиеся к самым ранним эпохам человеческой истории.
Особо хотелось бы отметить, что в книге не обсуждается вопрос обоснованности и справедливости той или иной теории происхождения человека, хотя у автора, православного христианина, разумеется, нет никаких сомнений в том, что человек создан по образу и подобию Божию и является венцом Божественного творения.
На протяжении веков люди отказывались примириться с мыслью о конечности своего существования и стремились найти способ превозмочь ограниченность их личности рамками земной жизни. Взирая на тысячелетний путь, пройденный homo religiosus, мы видим, что религиозные искания человека не были простыми и шли подчас весьма тернистыми путями. Нельзя сказать, что эти поиски были бесплодными и не имели совершенно никакой духовной ценности.
Но у читателя, взглянувшего на содержание данной книги, может возникнуть закономерный вопрос: почему из повествования о религиозной истории человечества выпало христианство?
В значительной степени это было обусловлено «техническими» причинами, поскольку данный преподаваемый курс «История религий» изучается в духовной семинарии, где ознакомление с христианской традицией происходит в рамках разнообразных богословских, филологических и исторических дисциплин.
Но в данном случае важно подчеркнуть другое. Для меня как православного христианина история духовных поисков человечества лапидарно выражается в одной фразе: человек отчаянно искал Бога — и Бог нашел человека во Иисусе Христе. Именно во Христе обретают смысл и ценность все религиозные поиски человечества от начала времен и по сей день.
Разговор о христианстве — это, конечно же, отдельная тема, заслуживающая глубокого и вдумчивого размышления, и сегодня, к счастью, существует немало достойных трудов, способных помочь ищущему уму в этом вопросе 1. Кроме того, следует честно признать, что рассмотрение христианского учения в контексте личного религиозного опыта, коим неизменно руководствуется любой верующий христианин в разговоре о своей вере, неизбежно переводит нас в совершенно иную плоскость, на иной стиль и язык изложения материала — на язык богословия и субъективного переживания, что едва ли уместно в религиоведческом труде.
Поэтому данная книга — всего лишь о первой части приведенной выше фразы: о духовных дерзаниях человечества вне Христа. Безусловно, в рамках заданного формата представляется крайне затруднительным рассказать о всех религиозных учениях и духовных практиках, когда-либо существовавших в истории или ныне существующих. В данной книге речь пойдет только о наиболее значимых религиозных феноменах, которые обязательно следует иметь в виду, когда мы говорим о духовно-культурном наследии человечества.
При написании книги были использованы работы известных отечественных и зарубежных исследователей в области истории, философии, культурологии, филологии и религиоведения: И. А. Ильина, С. Л. Франка, прот. С. Булгакова, М. Элиаде, Сало У. Барона, С. Дубнова, А. Мюллера, В. В. Лебедева, Э. Р. Кулиева, А. Шиммель, Е. А. Торчинова, В. С. Семенцова, Г. М. Бонгард-Левина, М. Ф. Альбедиль, С. Радхакришнана и многих других замечательных ученых.
Среди них особое место занимают работы Преосвященного митрополита Илариона (Алфеева), в которых доступно для сознания современного человека изложено учение Христово; при этом, что принципиально важно, без потери глубины темы. Я благодарю Бога за то, что мне посчастливилось работать вместе с этим автором во время создания книги «История религий». (См. Иларион (Алфеев), митр., Корытко О., прот., Васечко В., прот. История религий. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016.)
Вкратце хотел бы пояснить некоторые особенности структуры и оформления текста данной книги. Изложение материала в ней подчинено не столько хронологическо-географическому принципу (выдержать который до конца едва ли возможно, ибо некоторые религии существовали одновременно в разных частях мира), сколько методической задаче: дать очерк религиозных идей и практик, их взаимных влияний и изменений от самых древних времен до современности. Именно этим определяется тот факт, что главы, посвященные индуизму и буддизму, помещены не вслед за описанием религиозной ситуации в Древнем Китае и Японии (как это обычно бывает в учебных пособиях), а последуют описанию развития религиозных традиций в Индии (где и возник буддизм). После этого идут главы, посвященные исламу и иудаизму, религиям, сформировавшимся позднее упомянутых выше. Кроме того, перечисленные традиции являются наиболее «влиятельными» в современном мире, поэтому они и завершают содержательную часть книги.
Текстовой материал дополняют иллюстрации и фоновые вставки, в которых в доступной форме излагаются интересные исторические факты, оригинальные исследовательские концепции, сведения о важных культурно-исторических объектах, имеющих большое религиозное значение, этимологии отдельных слов и понятий и др. Фоновые вставки — это информация, скажем так, для любознательных. В блоках, не выделенных цветом, приводятся определения, требующие специального пояснения, а также даются сведения, дополняющие содержание основной части текста. Кроме того, там, где это необходимо, некоторые главы снабжены таблицами, схемами и картами. В книге принята система внутренних ссылок с указанием названия конкретной главы или параграфа.
Выход данной книги в свет был бы невозможен без поддержки Преосвященного епископа Тихона (Шевкунова), ректора Сретенской духовной семинарии; О. Ю. Васильевой, доктора исторических наук, профессора; В. В. Лебедева, доцента кафедры арабской филологии ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова; В. В. Кравчук, доцента кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС, и многих других неравнодушных людей, которым я выражаю свою искреннюю признательность.
Не совсем понимаю, если мир сотворён где-то 7 тысяч лет назад (по Библии), то причём тут эпохи палеолита, мезолита и неолита? Кто может объяснить и где про эти эпохи с православной точки зрения можно почитать?
Так понимаю, что это ремейк многотомного труда "История религии" о. Александра Меня.
Издательство МП сейчас Меня переиздает...