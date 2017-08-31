Нельзя сказать, что эти поиски были бесплодными и не имели совершенно никакой духовной ценности. На страницах этой книги речь пойдет о наиболее значимых религиозных феноменах духовно-культурного наследия человечества.

Homo religiosus (лат. «человек религиозный») существовал всегда, на протяжении всей истории человечества, поскольку вопрос преодоления относительности бытия волновал людей искони. Взирая на тысячелетний путь, пройденный homo religiosus, мы видим, что религиозные искания человека шли подчас весьма тернистыми путями. Данная книга — плод долгих преподавательских и исследовательских трудов — свидетельствует о том, что человек всегда отчаянно искал Бога...

Данная книга — плод долгих преподавательских и исследовательских трудов — родилась из курса лекций, читаемых мною в Сретенской духовной семинарии по предмету «История религий» на протяжении вот уже более 15 лет. Предполагаю, что, прочитав эти строки и взглянув на имя автора, человек светский, не имеющий отношения к системе религиозного образования, а возможно, и вовсе равнодушный к религии, поспешит отложить книгу в сторону, решив, что настоящее издание — очередной труд по обличительному богословию, отличающийся предвзятым, заведомо критическим отношением к описываемым нехристианским традициям. Но эта книга не об этом.

Ее цель — показать разнообразие форм и всеобщность религиозных поисков человека и тем самым продемонстрировать, что религиозность является неотъемлемым качеством каждой человеческой души, органичным свойством самой человеческой природы.

Homo religiosus (лат. «человек религиозный»), в отличие от других известных науке homines, существовал всегда, на протяжении всей истории человечества, поскольку вопрос преодоления относительности бытия волновал людей искони. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные археологические находки, относящиеся к самым ранним эпохам человеческой истории.

Особо хотелось бы отметить, что в книге не обсуждается вопрос обоснованности и справедливости той или иной теории происхождения человека, хотя у автора, православного христианина, разумеется, нет никаких сомнений в том, что человек создан по образу и подобию Божию и является венцом Божественного творения.

На протяжении веков люди отказывались примириться с мыслью о конечности своего существования и стремились найти способ превозмочь ограниченность их личности рамками земной жизни. Взирая на тысячелетний путь, пройденный homo religiosus, мы видим, что религиозные искания человека не были простыми и шли подчас весьма тернистыми путями. Нельзя сказать, что эти поиски были бесплодными и не имели совершенно никакой духовной ценности.

Но у читателя, взглянувшего на содержание данной книги, может возникнуть закономерный вопрос: почему из повествования о религиозной истории человечества выпало христианство?

В значительной степени это было обусловлено «техническими» причинами, поскольку данный преподаваемый курс «История религий» изучается в духовной семинарии, где ознакомление с христианской традицией происходит в рамках разнообразных богословских, филологических и исторических дисциплин.

Но в данном случае важно подчеркнуть другое. Для меня как православного христианина история духовных поисков человечества лапидарно выражается в одной фразе: человек отчаянно искал Бога — и Бог нашел человека во Иисусе Христе. Именно во Христе обретают смысл и ценность все религиозные поиски человечества от начала времен и по сей день.

Разговор о христианстве — это, конечно же, отдельная тема, заслуживающая глубокого и вдумчивого размышления, и сегодня, к счастью, существует немало достойных трудов, способных помочь ищущему уму в этом вопросе 1. Кроме того, следует честно признать, что рассмотрение христианского учения в контексте личного религиозного опыта, коим неизменно руководствуется любой верующий христианин в разговоре о своей вере, неизбежно переводит нас в совершенно иную плоскость, на иной стиль и язык изложения материала — на язык богословия и субъективного переживания, что едва ли уместно в религиоведческом труде.

Поэтому данная книга — всего лишь о первой части приведенной выше фразы: о духовных дерзаниях человечества вне Христа. Безусловно, в рамках заданного формата представляется крайне затруднительным рассказать о всех религиозных учениях и духовных практиках, когда-либо существовавших в истории или ныне существующих. В данной книге речь пойдет только о наиболее значимых религиозных феноменах, которые обязательно следует иметь в виду, когда мы говорим о духовно-культурном наследии человечества.

При написании книги были использованы работы известных отечественных и зарубежных исследователей в области истории, философии, культурологии, филологии и религиоведения: И. А. Ильина, С. Л. Франка, прот. С. Булгакова, М. Элиаде, Сало У. Барона, С. Дубнова, А. Мюллера, В. В. Лебедева, Э. Р. Кулиева, А. Шиммель, Е. А. Торчинова, В. С. Семенцова, Г. М. Бонгард-Левина, М. Ф. Альбедиль, С. Радхакришнана и многих других замечательных ученых.

Среди них особое место занимают работы Преосвященного митрополита Илариона (Алфеева), в которых доступно для сознания современного человека изложено учение Христово; при этом, что принципиально важно, без потери глубины темы. Я благодарю Бога за то, что мне посчастливилось работать вместе с этим автором во время создания книги «История религий». (См. Иларион (Алфеев), митр., Корытко О., прот., Васечко В., прот. История религий. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016.)

Вкратце хотел бы пояснить некоторые особенности структуры и оформления текста данной книги. Изложение материала в ней подчинено не столько хронологическо-географическому принципу (выдержать который до конца едва ли возможно, ибо некоторые религии существовали одновременно в разных частях мира), сколько методической задаче: дать очерк религиозных идей и практик, их взаимных влияний и изменений от самых древних времен до современности. Именно этим определяется тот факт, что главы, посвященные индуизму и буддизму, помещены не вслед за описанием религиозной ситуации в Древнем Китае и Японии (как это обычно бывает в учебных пособиях), а последуют описанию развития религиозных традиций в Индии (где и возник буддизм). После этого идут главы, посвященные исламу и иудаизму, религиям, сформировавшимся позднее упомянутых выше. Кроме того, перечисленные традиции являются наиболее «влиятельными» в современном мире, поэтому они и завершают содержательную часть книги.

Текстовой материал дополняют иллюстрации и фоновые вставки, в которых в доступной форме излагаются интересные исторические факты, оригинальные исследовательские концепции, сведения о важных культурно-исторических объектах, имеющих большое религиозное значение, этимологии отдельных слов и понятий и др. Фоновые вставки — это информация, скажем так, для любознательных. В блоках, не выделенных цветом, приводятся определения, требующие специального пояснения, а также даются сведения, дополняющие содержание основной части текста. Кроме того, там, где это необходимо, некоторые главы снабжены таблицами, схемами и картами. В книге принята система внутренних ссылок с указанием названия конкретной главы или параграфа.

Выход данной книги в свет был бы невозможен без поддержки Преосвященного епископа Тихона (Шевкунова), ректора Сретенской духовной семинарии; О. Ю. Васильевой, доктора исторических наук, профессора; В. В. Лебедева, доцента кафедры арабской филологии ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова; В. В. Кравчук, доцента кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС, и многих других неравнодушных людей, которым я выражаю свою искреннюю признательность.