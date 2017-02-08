Евреи в эпоху перемен - От Средневековья до Нового времени: начало эпохи в истории еврейской диаспоры - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Этот курс не только знакомит студента с еврейской историей в период перехода от Средних веков к Новому времени, но и помогает понять важные аспекты в истории взаимоотношений христианства и ислама с иудаизмом. Особенностью данного курса является наличие в нем значительного числа аутентичных документов, иллюстрирующих и злагаемый материал и относящихся к различным регионам и историческим периодам. Чтение и анализ этих документов помогут студентам приобрести навыки работы с историческими источниками. Eвреи в эпоху перемен - От Средневековья до Нового времени: начало эпохи в истории еврейской диаспоры - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ Евреи в эпоху перемен - курс 42132-03 Открытый университет Израиля, академическая программа - Иудаика и израилеведение Eвреи в эпоху перемен - От Средневековья до Нового времени: начало эпохи в истории еврейской диаспоры - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание Часть 1 Смысл понятия "Новое время" Часть 2 Проблема существования евреев Часть 3 Барьеры между евреями и их окружением Часть 4 Внутренний мир еврейства Часть 5 Новое государство и евреи Часть 6 Старое и новое в образе еврея (Англия, XVII-XVIII вв.) Eвреи в эпоху перемен - От Средневековья до Нового времени: начало эпохи в истории еврейской диаспоры - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Два общества на одной территории

В Старом мире общество воспринималось, как святая община верующих, обусловленная приятием Божественного откровения, высшей целью которой является прославление Бога и спасение истинно верующих.

Вера в святость, присущая общине верующих и отделяющая ее от прочих обществ, заимствована христианством и исламом из иудаизма. Евреи воспринимали откровение на горе Синай как союз, заключенный Богом с народом Израиля; этот союз превратил евреев в святой, избранный народ, как было обещано Израилю еще перед дарованием Торы: «А вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19:6). Точно также и христианство определяет общество верующих как святую церковь, являющуюся «телом Христовым». Благодать, которая нисходит на церковь в силу крестных страданий Спасителя, переходит к верующим в ходе особых ритуальных актов, обладающих мистическим смыслом – таинств («сакраментов»). Если человек не принимает таинства, то Божественная благодать не нисходит на него, и он оказывается вне общества, со всеми вытекающими из этого последствиями.

По мусульманским законам, правоверные также считаются святой общиной – «союзом верующих» (джамаат аль-муминин) или собственно «народом» (аль-умма), а те, кто не принадлежат к этой общине, лишены надежды на спасение в Судный день.

В соответствии с этими представлениями, евреи, живущие на христианской или мусульманской территории, представляют собой особое, отдельное общество. Они не сливаются в единое общество с последователями господствующей религии, но остаются двумя

обособленными обществами, отделенными друг от друга в силу святости, которую каждое из них приписывает исключительно себе, и «нечистоты», которую каждое из них видит в другом.



Для того чтобы понять условия жизни и положение евреев в Старом мире, необходимо не забывать этот принцип, обуславливающий существование барьеров между обществами, стремящимися отделиться друг от друга. Для Старого мира характерно существование барьеров между различными религиозными общинами, хотя иногда эти барьеры и давали трещину. Страны и эпохи, в которые границы между общинами размывались, можно считать исключением, противоречащими внутренней логике того времени.



Ниже мы рассмотрим некоторые характерные черты тех барьеров, которые отделяли еврейское общество от нееврейского окружения в Старом мире.