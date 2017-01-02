Евреи и христиане: полемика и взаимовлияние культур - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Курс, созданный коллективом под руководством профессора Оры Лимор, посвящен истории взаимоотношений еврейской и христианской общин в средневековой Европе. В нем рассматривается зарождение христианства, его размежевание с иудаизмом и возникновение стереотипа "брата-врага". Далее описывается процесс создания еврейских общин в европейских городах на основе дарованных им привилегий и причины последующего изгнания евреев из большинства стран Европы. Затрагиваются такие темы, как сходства и различия между евреями и христианами в повседневной жизни; место и значение "еврейской клятвы" в христианском суде; история публичных и частных религиозных дискуссий. Материал курса дает ключ к пониманию не только средневековой, но и современной истории еврейско-христианских отношений.

Курс 42 108−3056

ISBN 965−06−0837−0

В христианской Европе еврейское меньшинство и христианское большинство жили бок обок на протяжении столетий. Они жили в тех же городах, говорили на тех же языках и одевались по одной и той же моде. В то же время между ними возвышалась стена религиозных различий, и это бросало гигантскую тень на их взаимоотношения. Жизнь евреев и христиан протекала в условиях взаимной интеграции, но в то же время она перемежалась кризисами, некоторые из которых носили чрезвычайно травматический характер. Яаков Кац писал в своей книге: «Отношения между евреями и неевреями строились на принципе взаимности. Отношения еврея к его соседу-нееврею определялось отношением к нему со стороны последнего, и наоборот. Чтобы по-настоящему понять суть этих отношений, необходимо взглянуть на то, что происходило по обе стороны стены, разделявшей евреев и их нееврейских соседей.» (Яаков Кац, «Евреи и неевреи», Иерусалим 1977, стр. 17.)

Идея создания курса «Евреи и христиане» и даже его название подсказаны книгой Яакова Каца «Евреи и неевреи» и той трудной задачей, которую Яаков Кац поставил перед историками в предисловии к своей книге, предложив им присмотреться к тому, что происходило по обе стороны стены, разделяющей евреев и их соседей-христиан. В Европе евреи и христиане были действительно соседями. Однако, как известно, равенства между ними не существовало. Христиане составляли большинство, евреи всегда оставались в меньшинстве. В то же время, отношения между ними строились на принципе взаимности, обе стороны испытывали на себе влияние соседей-иноверцев. Цель курса заключается в том, чтобы исследовать соседские отношения евреев и христиан, постоянно учитывая настроения обеих сторон в процессе их взаимодействия. Кроме того, авторы курса исходили из предположения, что невозможно изучить историю европейского еврейства без глубокого знания истории общества, внутри которого жили евреи. Точно так же невозможно до конца понять историю христианской Европы, не учитывая ее еврейской составляющей.

По вполне понятным причинам курс не может охватить всех проблем, связанных с данной темой. Взаимовлияние и диалог еврейской и христианской культур происходили во всех сферах человеческой жизни, что делает эту тему слишком широкой для одного курса. С другой стороны, существует возможность рассмотреть взаимоотношения евреев и христиан в нескольких областях, не ограничиваясь лишь теологическими аспектами проблемы. Именно это мы и попытались сделать в нашем курсе. Части курса посвящены следующим вопросам:

Часть 1 – Иаков и Исав

В вводной части отношения между евреями и христианами рассматриваются через стереотип «брата-врага». Описываются процессы возникновения христианства в недрах еврейского общества в эпоху Второго Храма и размежевания с иудаизмом. Определяются основные догмы христианской религии, сформировавшиеся после отделения от иудаизма.

Часть 2 – Большинство и меньшинство

Вторая часть посвящена формам интеграции и кризисам в отношениях между евреями и христианами в средневековой Европе. Здесь дается ключ к пониманию истории еврейско-христианских отношений, начиная с тех времен, когда евреев приглашали селиться в городах Европы и предоставляли привилегии, которые позволили им создать общины в европейских городах, - и до изгнания евреев из большинства европейских стран.

Часть 3 – Сходство и различие

В трех подразделах этой части рассматриваются сходства и различия, существовавшие между христианским большинством и еврейским меньшинством в трех областях: разговорные языки, жилье и одежда.

Часть 4 – Евреи в христианском суде: спор о еврейской клятве

Эта часть посвящена христианскому суду как своеобразной арене, на которой сталкивались представители обеих общин.

Часть 5 – Полемика между евреями и христианами

Эта часть посвящена спору между евреями и христианами об «истинной» вере. Приводится обзор полемической литературы с обеих сторон, даются определения основных тем теологического спора, прослеживается история спора и подробно описывается один из публичных диспутов.

Часть 6 – «Еврейская истина»

Толкование Писания и изучение иврита - основные виды деятельности, в связи с которыми осуществлялись контакты, а иногда и устанавливались более прочные связи, между образованными людьми с обеих сторон. Эта часть посвящена этим контактам на протяжении трех различных исторических периодов и дает ключ к пониманию такого явления христианской культуры как «гебраистика».

Часть 7 – Вера и разум

Эта часть посвящена иудео-христианскому диалогу в области философии. Еврейские и христианские мыслители испытывали одинаковые сомнения относительно возможности рационального объяснения веры, иными словами, относительно связи между верой и разумом. Чтобы поместить эти вопросы в культурный контекст, дается определение места философии в системе знаний обеих религий.

Часть 8 – Образы прошлого

Эта часть посвящена литературным текстам – средневековым рассказам, легендам и романам, с помощью которых евреи и христиане создавали стереотипы своего прошлого. Эти тексты содержат коллективные образы прошлого, то есть они отражают сложившиеся представления групп людей об их прошлом и о прошлом других. Эти представления, которые чаще всего возникают на фоне столкновения с другой, соперничающей группой, призваны обеспечить идеологическое обоснование существования группы в ее противостоянии чужакам.

Часть 9 – Кровавый навет

Система представления друг о друге, взаимные страхи и напряженность в отношениях между евреями и христианами нашли свое крайнее отражение в «кровавом навете» - обвинении евреев в ритуальном убийстве христианских младенцев. В этой части рассматриваются составляющие «кровавого навета» и приводятся объяснения, которые давали этому явлению различные историки. Подвергается анализу также реакция евреев на «кровавый навет». При этом делается попытка «поставить себя на их место» – представить себя в роли представителей традиционного общества с иной, четко определенной религиозной идентификацией.

Часть 10 – Мараны

В XIV веке в Испании возникло единственное в своем роде явление религиозной жизни – мараны. Так называли евреев, которые внешне приняв христианство, продолжали тайно соблюдать заповеди иудаизма. История маранов – уникальный пример взаимодействия и конфликта двух религий.

Часть 11 – Реформация

Раскол христианского мира в XV веке в связи с появлением протестантизма в значительной мере изменил место евреев в христианском мире Европы. Эта часть посвящена данному изменению и неоднозначному отношению Лютера к евреям. Затронута также тема отношения евреев к Реформации.

Поскольку предмет данного курса не совсем обычен. В одном курсе Вам предоставляется возможность изучить темы, относящиеся к двум различным специальностям: всеобщая история и история еврейского народа. В курс включены многочисленные источники, анализу которых уделяется особое внимание, так как они являются основным материалом для работы историка.