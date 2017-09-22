Хочу выразить благодарность моим многочисленным друзьям и знакомым, помогавшим мне в подготовке этой книги, в первую очередь, студентам института "Махон-Лев". В связи с выходом нынешнего издания моя особая признательность профессору Дову Рапелю, Натану Брусовани и директору издательства "Амана" Джунии Бен-Сасон за их ценную помощь, а также Нахуму Пуреру за профессионально выполненный перевод. Благодарю также Реувена Кантора и Моше Кравчика, осуществивших важную редакторскую работу.

Я с радостью представляю эти лекции вниманию русскоговорящих евреев. Моя цель поделиться с ними знаниями о том бесценном наследии, которое принадлежит всем нам в равной мере. Источники, из которых взяты цитаты и текстовые ссылки приведены в ивритском издании, вышедшем под заглавием "Муль этгарей Га-ткуфа". Нынешнее издание представляет собой его сокращенный вариант.

Книга содержит цикл лекций, в которых рассматриваются возможности решения современных проблем, опираясь на это древнее наследие. Лекции были прочитаны в рамках программы "Бейт-мидраш" в Иерусалимском технологическом институте "Махон Лев". Почти все они были подготовлены по просьбе самих студентов, стремящихся разобраться в трудностях и противоречиях современной эпохи.

Мы живем в эпоху науки. В этом столетии наши знания об окружающем мире и законах, которые им управляют, чрезвычайно расширились и продолжают расширяться в ускоренном темпе. В то же время мы не продвинулись в понимании смысла нашего существования; нет прогресса в области морали и осознания ее ценностей. Швейцарский философ Маркус Фирц писал: "Научные открытия нашей эпохи пролили такой яркий свет на некоторые аспекты человеческого бытия, что все другие области окутала еще более густая тьма". Еврейская традиция предоставляет богатый материал для решения морально-этических проблем, возникших в последнее время. Это наследие не только обладает уникальной основой, но доказало свою жизнестойкость в течение 3500 лет, несмотря на тяжелейшие испытания.

проф. Иегуда Леви - Принимая вызов эпохи - Беседы о иудаизме

Перевод Н. Пурера,

Литературная редакция Д. Бен-Даниэль

ИЕРУСАЛИМ 1998

АМАНА1998

"АМАНА" - Институт публикаций по вопросам иудаизма для репатриантов

Основан отделом иудаизма министерства образования и культуры и министерством религий

Издано при содействии мемориального института еврейской культуры Нью-Йорк

проф. Иегуда Леви - Принимая вызов эпохи - Беседы о иудаизме - Содержание

Предисловие автора

ЧАСТЬ I. НАРОД И ЗЕМЛЯ

Лекция 1. Еврейский национализм

Лекция 2. Сионизм в оценке Торы

Лекция 3. Государство Израиль испытание на прочность

Лекция 4. Какую экономическую систему проповедует Тора - капиталистическую или социалистическую?

Лекция 5. Права общества на частную собственность

Лекция 6. Заселение Эрец-Исраэль: право и долг

Лекция 7. Израиль и народы мира

Лекция 8 Отношения между евреями и неевреями

ЧАСТЬ II. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Лекция 1. Любовь к ближнему и социальная гармония как сущность Торы

Лекция 2. Любовь к ближнему как часть любви к Б־гу

Лекция 3. Забастовка как форма социальной конфронтации

Лекция 4. Обман на экзаменах и в налоговых отчетах

ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДУША

Лекция 1. Половое влечение. Его назначение

Лекция 2. Половое влечение. Проводник святости

Лекция 3. Половое влечение и его допустимые пределы

Лекция 4. Психология. Современные теории и Тора. К какой области знаний относится психология?

Лекция 5. Красота и искусство. Роль красоты

ЧАСТЬ IV. ТОРА И ДЕРЕХ ЭРЕЦ

Лекция 1. Разделение народа на два класса: работающих и обучающихся

Лекция 2. Изучение Торы и добывание средств к существованию две противоречивые обязанности

Лекция 3. "Люби труд!"

Лекция 4. Отношение Торы к изучению светских наук Лекция 5. Изучение светских наук. Гуманитарные и общественные науки

Лекция 6. Изучение светских наук. Естественные науки

Лекция 7. Тора и "дерех эрец". Активная жизнь в этом мире

Лекция 8. "Дерех эрец" в Торе

Лекция 9. Проблема экологии: жизнь за счет будущих поколений

ЧАСТЬ V. ТОРА И ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ТЕХНИКИ И МЕДИЦИНЫ Лекция 1. Искусственное осеменение, генная инженерия: галахические и философские проблемы

Лекция 2. Тора в эпоху освоения космоса

Лекция 3. Вера основа науки

Лекция 4. Свобода выбора в детерминистическом мире:

принцип неопределенности и мудрость Творца

Лекция 5. Б־жественное провидение или усилия человека?

Лекция 6. Основы веры в истинность Торы

проф. Иегуда Леви - Принимая вызов эпохи - Беседы о иудаизме - Сущность еврейского народа

Кто такие евреи? Одни считают, что это отдельная раса, другие говорят религия, третьи национальность. На самом деле иудаизм содержит как национальный, так и религиозный элементы. Вопрос в том, какой из них преобладает. В комментарии на библейское изречение "И будете народом Мне" раввин Ш.Р.Гирш дает ответ: "В том и состоит уникальная сущность иудаизма, который многие бездумно классифицируют как религию... "Народом Мне" в самих этих словах заключается утверждение, что иудаизм... не религия... Б-г основал не церковь, а народ."

Чтобы пояснить высказанную мысль, рассмотрим несколько фактов:

1. Б־г избрал АвраГама не как отдельную личность, а в качестве родоначальника еврейского народа. Сказал Б-г ему: "И Я сделаю тебя народом великим" (Берешит, 12:2), а при выходе из Египта Он провозгласил: "И возьму Я вас народом Себе" (Шмот, 6:7). Как видим, в обоих стахах обещано создание нации.

יאקשד לגוי גדול...: (בראשית פדק יב פסיק ב)ולקחתי אתכם לי ל7ס: (שכורת פדק ר פסיק ז)

2. Тора была дана не отдельным людям, а народу. В этом факте суть самой Торы. МаГарал писал: "Евреи приняли царство Б-га не каждый в отдельности, а все вместе. Всевышний связывает Свое Имя не с отдельными личностями..., а только со всем народом".

3. Тора руководит народом она учит, как надо управлять государством, системой правопорядка, вести войны. Все это проблемы национального характера.

4. Говоря о будущем еврейства, Тора предвосхищает судьбу народа в целом. Пророчество завершается еловами: "...вы будете Моим народом" (Ваикра, 26:12).

...ואתם תחיי לי לעם: (ויקרא פדק כר פסוק יב)

Таким образом, историческое предвидение Торы тоже имеет национальные рамки.

5. Основа всякой религии вера. Тот, кто теряет веру, как правило, уходит и от своей религии. Нет так, однако, обстоит дело с иудаизмом. В Талмуде (трактат СанГедрин, 44) сказано: "Даже если грешит еврей, он все равно остается евреем".

6. Предписанная Торой взаимная ответственность евреев друг за друга вытекает из представления о евреях как об одном человеке. Насколько важен национализм в иудаизме, видно из высказывания Рамбама: "У всякого, кто отдаляется от общины, нет доли в Мире Грядущем, даже если он не совершил греха". Такое "отдаление" рассматривается не как обычный грех, а как измена своему народу, оказывающая исключительно пагубное влияние на душу отступника.

7. Центральное место в Торе уделено Эрец-Исраэль, что само по себе весьма примечательно: земля выполняет функцию сцены, на которой мы организуем свою национальную жизнь на глазах всего мира. Религии как таковой не требуется своя страна.

Центральное значение Эрец-Исраэль в Торе обусловлено не только связью этой земли со многими Б-жественными заповедями. Ведь даже те законы, которые продолжали действовать в рассеянии, исполнялись лишь для того, "чтобы при возвращении в страну они не казались нам чем-то новым".

Отсюда можно сделать вывод, что евреи это именно народ, а иудаизм национальная конституция. Хотя важнейшую часть иудаизма составляют еврейские религиозные догматы, еврейство, тем не менее, определяется как народ, а не как религиозная секта. Мой учитель р. Лео Бреслауэр говорил по этому поводу: 'Тора это не религия, а национальная конституция". Поэтому мы вправе охарактеризовать утвержденный Торой еврейский национализм как "национализм Торы". Однако, если иудаизм представляет собой, главным образом, национальную конституцию, то почему он содержит так много религиозных по своей сути требований?

В основе ответа на этот вопрос лежит важный психологический фактор. Иудаизм стремится к образованию совершенного, гармоничного общества. Этого можно добиться только путем культивирования в людях положительных качеств характера, способности преодолевать личный эгоизм и обуздывать свои страсти. Причем единственное средство достижения такой цели состоит в том, чтобы жить по Торе на основе конкретных правил, разработанных Галахой. Отсюда следует вывод, что для совершенствования человеческой личности необходима система религиозных догматов. Всякий, кто хочет служить своему народу, должен вначале поработать над собственным характером и личными качествами.