Редакция — Пинхас Полонский

"МАХАНАИМ"

"Маханаим" Иерусалим 2002, 270 стр

ZEEV GEYZEL

Jewish Tradition. A textbook

Editor — Pinchas Polonsky

Часть I. Основные понятия

1. Что такое еврейская традиция?

Основа традиции Что такое Тора Дарование Торы Еврейский закон

Различия в традиции разных общин Словарь

2. Еврейский народ

Общины

Еврейские языки

Названия еврейского народа

Еврейская земля

Первые евреи

Кто еврей?

Евреи сегодня

Словарь

3. Основные периоды еврейской истории Эпоха праотцев

Из Египетского рабства — в Эрец-Исраэль

От завоевания Эрец-Исраэль до разрушения Первого Храма

От вавилонского пленения до прихода римлян

Разрушение Второго Храма и начало римского изгнания

Долгое изгнание

Новое время

Словарь

4. Дарование Торы. Заповеди

Кому дарована Тора Что дано в дар Текст Торы Язык и буквы Знаки чтения Числа

Переводы Торы

К чему обязывает Тора

Связь "религиозности" и заповедей

Избранность Израиля

Тора и другие народы

Словарь

5. Главные книги еврейской традиции

Еврейские книги и их изучение

ТаНаХ (Библия)

Тора

Комментарии к Торе

Пророки

Писания

Комментарии к ТаНаХу

Талмуд

Мишна

Гемара

Агада и Мидраш Иалахическая литература Другие книги Словарь

6. Синагога и молитва

Молитва и благословение

Общественная и личная молитва

Особые функции в общественной молитве

Как устроена синагога

Чтение Торы

Личные молитвы

Молитвенник

Словарь

7. Земля Израиля

Связь народа Израиля с его Землей

Обетованная Земля

Границы Эрец-Исраэль

Иерусалим

Алия и Йерида

Словарь

8. Принципы РаМБаМа

РаМБаМ "Я верю..."

Приход Машиаха Словарь

Часть II. Круглый год

1. Еврейский календарь

Значение календаря в еврейской традиции Устройство календаря. Указания в Торе Астрономические процессы и календарь Астрономическая природа еврейского календаря Месяцы

Високосный год

Точность календаря

Установление дат в древние времена

Дата отсчета

Начало суток

Неделя

Особенности еврейского календаря Словарь

2. Даты календаря. Общий обзор

Особые даты

Источники

Праздники

"Удвоение" праздников в диаспоре

"Будни" праздников

Полупраздники

Начало месяца

Посты

Символы праздников

Особые молитвы праздника

Словарь

3. Суббота

Главный праздник

Источник

Двойная задача

Что такое "работа"

Суббота и Ковчег Завета

Основные виды запрещенных работ

Следствия

Будничные действия Суббота сегодня Эрув

Отмена запрета на работу

Дух субботы

Перед субботой

Встреча субботы в синагоге

Субботний вечер дома

День субботний

Исход субботы

Словарь

4. Земля Израиля

Сколько раз в году бывает Новый Год?

Что начинается в Новый Год?

Рош ha-Шана

Начало Суда

Тшува

Праздник

Что едят в Рош ha-Шана Ташлих

Что читают в Новый Год

Шофар

Дни покаяния

Пост Гедалии

День Суда

День поста

Накануне Судного дня

Молитвы Судного дня

Исход Судного дня

И все-таки праздник

Словарь

5. Суккот

Источник

Что символизирует шалаш?

Время праздника

Как сделать шалаш?

Что означает "поселиться в шалаше"?

Трапеза в шалаше

Четыре вида растений

О работе в праздник

Заповеди праздника

Иошана Раба Шмини Ацерет Симхат Тора

Шмини Ацерет и Симхат Тора вне Израиля Словарь

6. Песах

Выход из Египта

Рабство и пророчество

Отпусти народ Мой

Египетские казни

Кто вышел из Египта

Название праздника

Маца

Кашер ла-Песах

Изготовление мацы

Приготовления к празднику

Канун праздника

Утро перед Песахом

Пасхальный седер

Что нужно приготовить для Седера

Кеара

Иагада

Пасхальный стол

О числе "4"

Окончание Седера

После Седера

Пасхальная неделя

Седьмой день Песаха

Словарь

7. Период Омера

Отсчет семи недель Траур

ЛаГ Ба-Омер

Как празднуют ЛаГ Ба-Омер

День Катастрофы и героизма

День Независимости

День памяти погибших за Израиль

День Иерусалима

Словарь

8. Шавуот

Источники, дата и название праздника

Смысл праздника

Положение праздника Шавуот

Дни паломничества

Обычаи

Книга Рут

Словарь

9. Пурим

Начинается месяц адар...

Свиток Эстер

Что говорит традиция о событиях Пурим

Помни, что сделал тебе Амалек...

Название праздника

Как празднуют Пурим

Заповеди праздника

Чтение свитка Эстер

Мишлоах манот

Подарки бедным

Праздничный пир

Странный день

О дате праздника

Пост Эстер

Укрепленные города

Словарь

10. Ханука

После восстановления Храма Что мы знаем о Хануке? Чудо Хануки

Значение военных побед Названия праздника Как празднуют Хануку Ханукальные свечи Восемь дней

Место Хануки в традиции Связь с Пуримом Словарь

11. В память о разрушении Храма (посты)

Почему именно эти дни 10-е тевета

17-е Таммуза

Между несчастьями

Что случилось 9-го ава

Причины

День траура

Плач ИермияИу

1-е и 2-е разрушение

15-е ава

Надежда на будущее Словарь

12. Ту би-шват

Новый Год для деревьев

Как празднуют Ту би-шват

О посадке деревьев

Словарь

Часть III. Мир заповедей

1. Общие сведения

Что такое заповедь

Классификация заповедей

Количество заповедей

Заповеди на скрижалях

Заповеди сыновей Ноаха

Кто обязан соблюдать заповеди

Словарь

2. Некоторые заповеди "человек — человеку"

О заповедях в отношениях между людьми

Уважение родителей

Не ставь преграду перед слепым

Осторожность в речи

Помощь бедным

Гмилут хасадим

Справедливый суд

Любовь к ближнему

Трудные заповеди

Словарь

3. Что требует молитва "Шма"

Содержание Шма

Тфилин

Мезуза

Цицит

Непонятные заповеди

Обучение детей Торе

Чтение Шма

Словарь

4. Кашрут

Что такое кашрут

Основные принципы

Запрещенная еда

Мясо животных

Птицы

Кашерное мясо

Обработка мяса

Мясное и молочное

Рыбы

Фрукты и овощи в Эрец-Исраэль

Особые продукты

Посуда

Кашерная еда

Кашрут сегодня

Значение каш рута

Словарь

5. Некоторые принципы

Не на небе, а на земле

Сомнительная ситуация

Ради жизни

Осквернение Имени

Освящение Имени

Словарь

Приложение

Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие - Что такое еврейская традиция?

Основа традиции

Еврейский народ существует уже более трех тысяч лет. Его образ жизни и философия, моральные нормы и календарь, обучение детей и взгляд на историю — все это и многое другое объединяется понятием "еврейская традиция". Когда говорят о "еврейской традиции" — имеют в виду нечто существенно отличное от того, что у других народов — древних и молодых — называется "национальной традицией". Почему?

Нет никакого сомнения, что существует, скажем, французская, венгерская или корейская национальная традиция. Но невозможно ответить на вопросы: "Что является источником французской (венгерской, корейской) традиции? С какого момента отсчитывают ее начало?".

В отличие от других, еврейская традиция имеет свой конкретный источник, который называется Тора. И религиозные, и нерелигиозные евреи соглашаются с тем, что Тора — основа еврейской традиции, хотя в повседневной жизни не все одинаково ей следуют.

Когда говорят о морешет Исраэль, обычно подразумевают фундамент, на котором основана традиция; говоря о масорет — подчеркивают ее преемственность и связь между поколениями.

Когда говорят Тора, имеют в виду и письменную, и устную Тору. Еврейская традиция рассматривает их как единое целое; она относится к устной Торе с таким же уважением, как и к письменной.

Письменная Тора — главная Книга еврейства, но без устной Торы она осталась бы только книгой, но не основой учения. Мы еще вернемся к этой теме, а пока приведем пример из жизни выдающегося еврейского мудреца по имени Гилель, который жил примерно две тысячи лет назад.

Однажды пришел к нему неграмотный человек и заявил:

— Хочу учиться у тебя Торе. Но только письменной, потому что устную Тору я не принимаю.

— Хорошо, — ответил ему Гилель, — начнем с алфавита, которым записана письменная Тора. Это - буква "алеф"...

На следующий день Гилел показал ему ту же самую букву и сказал:

— Это - буква "бет"...

— Как же так, - возмутился ученик, - ведь вчера ты мне объяснял, что это - буква "алеф"?!

— Правильно, — ответил Гилель. — Это — буква "алеф"; но откуда нам это известно? Из устной традиции... Точно так же как устная Тора донесла до нас названия букв письменной Торы, она донесла до нас информацию о том, как правильно читать и понимать ее.

Когда во время молитвы читают текст из Торы, используют Свиток Торы (Сефер-Тора — лил iao). Такие свитки есть в любой синагоге; они написаны от руки по определенным правилам (включающим изготовление пергамента и чернил, правила расстановки букв и т. д.) и содержат текст письменной Торы примерно в том виде, в каком она была получена еврейским народом. Подробнее мы поговорим об этом в разделе "Синагога".

Согласно еврейской традиции, Тора была дарована еврейскому народу после его выхода из Египта. Произошло это более 3300 лет тому назад у горы Синай, на Синайском полуострове. Об этом написано в самой Торе.

Это событие — дарование Торы — центральное событие еврейской истории и занимает особое место в традиции. Подробнее мы будем говорить о нем в главе "Дарование Торы".

Как уже было сказано, Тора — основа традиции всего еврейского народа. Однако, за тысячелетия своей истории еврейские общины, проживавшие на всех континентах Земли, принимали некоторые свои, особые обычаи (на иврите ДЛ)» — минкаг), многие из которых сохранились до наших дней. Все эти обычаи, если они не противоречат калахе, — часть еврейской традиции, и нет смысла выяснять, который из них "правильнее".

Традиция с уважением относится к обычаям каждой еврейской общины. Ведь они определяли жизнь общины в течение долгого периода и позволили ей сохраниться как части еврейского народа.

Более того, существует калаха: "Обычай места — закон". Иными словами, если еврей попадает в какую-нибудь еврейскую общину, он должен уважать ее обычаи.