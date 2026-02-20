Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие

Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, History, Educational, Religious Studies Atheism
Эту книгу можно было бы назвать "Первое знакомство с еврейской традицией". Первоначально она предназначалась для преподавания в старших классах русскоязычных еврейских школ. Впоследствии пособие было переработано и сегодня может быть использовано как вводный курс для всех желающих ознакомиться с основами еврейской традиции.
Пособие не требует от учеников предварительных знаний. Однако, разумеется, материал усваивается гораздо легче, если параллельно с ним изучается еврейская история, иврит и т.д. В не меньшей степени может помочь усвоению материала (в рамках учебного процесса) постоянный контакт с местной синагогой, общиной, еврейским культурным центром и т.д.
Большинство параграфов снабжены вопросами для повторения, для ответов на которые достаточно прочтения соответствующего текста в учебнике. После каждой главы приведен словарь используемых ивритских слов с русской транслитерацией. При выборе транслитерации мы следовали современному ивритскому произношению, принятому в Государстве Израиль.
В конце книги собраны дополнительные задания к учебнику (по темам); преподаватель может выбрать те из них, выполнение которых его учениками представляется ему и возможным, и интересным. Такие задания требуют знаний, которых нет в учебнике, так что ученикам придется, работая над ними, самостоятельно искать соответствующую информацию.
Надеемся, что книга окажется полезной как изучающим еврейскую традицию, так и преподавателям, а также всем тем, кто "просто" заинтересуется темой.

Редакция — Пинхас Полонский
"МАХАНАИМ"
Культурно-религиозный центр для евреев из СНГ
"Маханаим" Иерусалим 2002, 270 стр
ZEEV GEYZEL
Jewish Tradition. A textbook
Editor — Pinchas Polonsky

Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие - Содержание

Часть I. Основные понятия
1. Что такое еврейская традиция?
  • Основа традиции Что такое Тора Дарование Торы Еврейский закон
  • Различия в традиции разных общин Словарь
2. Еврейский народ
  • Общины
  • Еврейские языки
  • Названия еврейского народа
  • Еврейская земля
  • Первые евреи
  • Кто еврей?
  • Евреи сегодня
  • Словарь
3. Основные периоды еврейской истории Эпоха праотцев
  • Из Египетского рабства — в Эрец-Исраэль
  • От завоевания Эрец-Исраэль до разрушения Первого Храма
  • От вавилонского пленения до прихода римлян
  • Разрушение Второго Храма и начало римского изгнания
  • Долгое изгнание
  • Новое время
  • Словарь
4. Дарование Торы. Заповеди
[collapse]
  • Кому дарована Тора Что дано в дар Текст Торы Язык и буквы Знаки чтения Числа
  • Переводы Торы
  • К чему обязывает Тора
  • Связь "религиозности" и заповедей
  • Избранность Израиля
  • Тора и другие народы
  • Словарь
5. Главные книги еврейской традиции
  • Еврейские книги и их изучение
  • ТаНаХ (Библия)
  • Тора
  • Комментарии к Торе
  • Пророки
  • Писания
  • Комментарии к ТаНаХу
  • Талмуд
  • Мишна
  • Гемара
  • Агада и Мидраш Иалахическая литература Другие книги Словарь
6. Синагога и молитва
  • Молитва и благословение
  • Общественная и личная молитва
  • Особые функции в общественной молитве
  • Как устроена синагога
  • Чтение Торы
  • Личные молитвы
  • Молитвенник
  • Словарь
7. Земля Израиля
  • Связь народа Израиля с его Землей
  • Обетованная Земля
  • Границы Эрец-Исраэль
  • Иерусалим
  • Алия и Йерида
  • Словарь
8. Принципы РаМБаМа
  • РаМБаМ "Я верю..."
  • Приход Машиаха Словарь
Часть II. Круглый год
1. Еврейский календарь
  • Значение календаря в еврейской традиции Устройство календаря. Указания в Торе Астрономические процессы и календарь Астрономическая природа еврейского календаря Месяцы
  • Високосный год
  • Точность календаря
  • Установление дат в древние времена
  • Дата отсчета
  • Начало суток
  • Неделя
  • Особенности еврейского календаря Словарь
2. Даты календаря. Общий обзор
  • Особые даты
  • Источники
  • Праздники
  • "Удвоение" праздников в диаспоре
  • "Будни" праздников
  • Полупраздники
  • Начало месяца
  • Посты
  • Символы праздников
  • Особые молитвы праздника
  • Словарь
3. Суббота
  • Главный праздник
  • Источник
  • Двойная задача
  • Что такое "работа"
  • Суббота и Ковчег Завета
  • Основные виды запрещенных работ
  • Следствия
  • Будничные действия Суббота сегодня Эрув
  • Отмена запрета на работу
  • Дух субботы
  • Перед субботой
  • Встреча субботы в синагоге
  • Субботний вечер дома
  • День субботний
  • Исход субботы
  • Словарь
4. Земля Израиля
  • Сколько раз в году бывает Новый Год?
  • Что начинается в Новый Год?
  • Рош ha-Шана
  • Начало Суда
  • Тшува
  • Праздник
  • Что едят в Рош ha-Шана Ташлих
  • Что читают в Новый Год
  • Шофар
  • Дни покаяния
  • Пост Гедалии
  • День Суда
  • День поста
  • Накануне Судного дня
  • Молитвы Судного дня
  • Исход Судного дня
  • И все-таки праздник
  • Словарь
5. Суккот
  • Источник
  • Что символизирует шалаш?
  • Время праздника
  • Как сделать шалаш?
  • Что означает "поселиться в шалаше"?
  • Трапеза в шалаше
  • Четыре вида растений
  • О работе в праздник
  • Заповеди праздника
  • Иошана Раба Шмини Ацерет Симхат Тора
  • Шмини Ацерет и Симхат Тора вне Израиля Словарь
6. Песах
  • Выход из Египта
  • Рабство и пророчество
  • Отпусти народ Мой
  • Египетские казни
  • Кто вышел из Египта
  • Название праздника
  • Маца
  • Кашер ла-Песах
  • Изготовление мацы
  • Приготовления к празднику
  • Канун праздника
  • Утро перед Песахом
  • Пасхальный седер
  • Что нужно приготовить для Седера
  • Кеара
  • Иагада
  • Пасхальный стол
  • О числе "4"
  • Окончание Седера
  • После Седера
  • Пасхальная неделя
  • Седьмой день Песаха
  • Словарь
7. Период Омера
  • Отсчет семи недель Траур
  • ЛаГ Ба-Омер
  • Как празднуют ЛаГ Ба-Омер
  • День Катастрофы и героизма
  • День Независимости
  • День памяти погибших за Израиль
  • День Иерусалима
  • Словарь
8. Шавуот
  • Источники, дата и название праздника
  • Смысл праздника
  • Положение праздника Шавуот
  • Дни паломничества
  • Обычаи
  • Книга Рут
  • Словарь
9. Пурим
  • Начинается месяц адар...
  • Свиток Эстер
  • Что говорит традиция о событиях Пурим
  • Помни, что сделал тебе Амалек...
  • Название праздника
  • Как празднуют Пурим
  • Заповеди праздника
  • Чтение свитка Эстер
  • Мишлоах манот
  • Подарки бедным
  • Праздничный пир
  • Странный день
  • О дате праздника
  • Пост Эстер
  • Укрепленные города
  • Словарь
10. Ханука
  • После восстановления Храма Что мы знаем о Хануке? Чудо Хануки
  • Значение военных побед Названия праздника Как празднуют Хануку Ханукальные свечи Восемь дней
  • Место Хануки в традиции Связь с Пуримом Словарь
11. В память о разрушении Храма (посты)
  • Почему именно эти дни 10-е тевета
  • 17-е Таммуза
  • Между несчастьями
  • Что случилось 9-го ава
  • Причины
  • День траура
  • Плач ИермияИу
  • 1-е и 2-е разрушение
  • 15-е ава
  • Надежда на будущее Словарь
12. Ту би-шват
  • Новый Год для деревьев
  • Как празднуют Ту би-шват
  • О посадке деревьев
  • Словарь
Часть III. Мир заповедей
1. Общие сведения
  • Что такое заповедь
  • Классификация заповедей
  • Количество заповедей
  • Заповеди на скрижалях
  • Заповеди сыновей Ноаха
  • Кто обязан соблюдать заповеди
  • Словарь
2. Некоторые заповеди "человек — человеку"
  • О заповедях в отношениях между людьми
  • Уважение родителей
  • Не ставь преграду перед слепым
  • Осторожность в речи
  • Помощь бедным
  • Гмилут хасадим
  • Справедливый суд
  • Любовь к ближнему
  • Трудные заповеди
  • Словарь
3. Что требует молитва "Шма"
  • Содержание Шма
  • Тфилин
  • Мезуза
  • Цицит
  • Непонятные заповеди
  • Обучение детей Торе
  • Чтение Шма
  • Словарь
4. Кашрут
  • Что такое кашрут
  • Основные принципы
  • Запрещенная еда
  • Мясо животных
  • Птицы
  • Кашерное мясо
  • Обработка мяса
  • Мясное и молочное
  • Рыбы
  • Фрукты и овощи в Эрец-Исраэль
  • Особые продукты
  • Посуда
  • Кашерная еда
  • Кашрут сегодня
  • Значение каш рута
  • Словарь
5. Некоторые принципы
  • Не на небе, а на земле
  • Сомнительная ситуация
  • Ради жизни
  • Осквернение Имени
  • Освящение Имени
  • Словарь
Приложение
[/collapse]

Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие - Что такое еврейская традиция?

Основа традиции
Еврейский народ существует уже более трех тысяч лет. Его образ жизни и философия, моральные нормы и календарь, обучение детей и взгляд на историю — все это и многое другое объединяется понятием "еврейская традиция". Когда говорят о "еврейской традиции" — имеют в виду нечто существенно отличное от того, что у других народов — древних и молодых — называется "национальной традицией". Почему?
Нет никакого сомнения, что существует, скажем, французская, венгерская или корейская национальная традиция. Но невозможно ответить на вопросы: "Что является источником французской (венгерской, корейской) традиции? С какого момента отсчитывают ее начало?".
В отличие от других, еврейская традиция имеет свой конкретный источник, который называется Тора. И религиозные, и нерелигиозные евреи соглашаются с тем, что Тора — основа еврейской традиции, хотя в повседневной жизни не все одинаково ей следуют.
Когда говорят о морешет Исраэль, обычно подразумевают фундамент, на котором основана традиция; говоря о масорет — подчеркивают ее преемственность и связь между поколениями.
Когда говорят Тора, имеют в виду и письменную, и устную Тору. Еврейская традиция рассматривает их как единое целое; она относится к устной Торе с таким же уважением, как и к письменной.
Письменная Тора — главная Книга еврейства, но без устной Торы она осталась бы только книгой, но не основой учения. Мы еще вернемся к этой теме, а пока приведем пример из жизни выдающегося еврейского мудреца по имени Гилель, который жил примерно две тысячи лет назад.
Однажды пришел к нему неграмотный человек и заявил:
— Хочу учиться у тебя Торе. Но только письменной, потому что устную Тору я не принимаю.
— Хорошо, — ответил ему Гилель, — начнем с алфавита, которым записана письменная Тора. Это - буква "алеф"...
На следующий день Гилел показал ему ту же самую букву и сказал:
— Это - буква "бет"...
— Как же так, - возмутился ученик, - ведь вчера ты мне объяснял, что это - буква "алеф"?!
— Правильно, — ответил Гилель. — Это — буква "алеф"; но откуда нам это известно? Из устной традиции... Точно так же как устная Тора донесла до нас названия букв письменной Торы, она донесла до нас информацию о том, как правильно читать и понимать ее.
Когда во время молитвы читают текст из Торы, используют Свиток Торы (Сефер-Тора — лил iao). Такие свитки есть в любой синагоге; они написаны от руки по определенным правилам (включающим изготовление пергамента и чернил, правила расстановки букв и т. д.) и содержат текст письменной Торы примерно в том виде, в каком она была получена еврейским народом. Подробнее мы поговорим об этом в разделе "Синагога".
Согласно еврейской традиции, Тора была дарована еврейскому народу после его выхода из Египта. Произошло это более 3300 лет тому назад у горы Синай, на Синайском полуострове. Об этом написано в самой Торе.
Это событие — дарование Торы — центральное событие еврейской истории и занимает особое место в традиции. Подробнее мы будем говорить о нем в главе "Дарование Торы".
Как уже было сказано, Тора — основа традиции всего еврейского народа. Однако, за тысячелетия своей истории еврейские общины, проживавшие на всех континентах Земли, принимали некоторые свои, особые обычаи (на иврите ДЛ)» — минкаг), многие из которых сохранились до наших дней. Все эти обычаи, если они не противоречат калахе, — часть еврейской традиции, и нет смысла выяснять, который из них "правильнее".
Традиция с уважением относится к обычаям каждой еврейской общины. Ведь они определяли жизнь общины в течение долгого периода и позволили ей сохраниться как части еврейского народа.
Более того, существует калаха: "Обычай места — закон". Иными словами, если еврей попадает в какую-нибудь еврейскую общину, он должен уважать ее обычаи.
Added 20.02.2026
Author brat hurricane
youesxatos 3 years ago

Спасибо большое.

