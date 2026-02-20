Эту книгу можно было бы назвать "Первое знакомство с еврейской традицией". Первоначально она предназначалась для преподавания в старших классах русскоязычных еврейских школ. Впоследствии пособие было переработано и сегодня может быть использовано как вводный курс для всех желающих ознакомиться с основами еврейской традиции.
Пособие не требует от учеников предварительных знаний. Однако, разумеется, материал усваивается гораздо легче, если параллельно с ним изучается еврейская история, иврит и т.д. В не меньшей степени может помочь усвоению материала (в рамках учебного процесса) постоянный контакт с местной синагогой, общиной, еврейским культурным центром и т.д.
Большинство параграфов снабжены вопросами для повторения, для ответов на которые достаточно прочтения соответствующего текста в учебнике. После каждой главы приведен словарь используемых ивритских слов с русской транслитерацией. При выборе транслитерации мы следовали современному ивритскому произношению, принятому в Государстве Израиль.
В конце книги собраны дополнительные задания к учебнику (по темам); преподаватель может выбрать те из них, выполнение которых его учениками представляется ему и возможным, и интересным. Такие задания требуют знаний, которых нет в учебнике, так что ученикам придется, работая над ними, самостоятельно искать соответствующую информацию.
Надеемся, что книга окажется полезной как изучающим еврейскую традицию, так и преподавателям, а также всем тем, кто "просто" заинтересуется темой.
Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие
Редакция — Пинхас Полонский
"МАХАНАИМ"
Культурно-религиозный центр для евреев из СНГ
"Маханаим" Иерусалим 2002, 270 стр
ZEEV GEYZEL
Jewish Tradition. A textbook
Editor — Pinchas Polonsky
Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие - Содержание
Часть I. Основные понятия
1. Что такое еврейская традиция?
- Основа традиции Что такое Тора Дарование Торы Еврейский закон
- Различия в традиции разных общин Словарь
2. Еврейский народ
- Общины
- Еврейские языки
- Названия еврейского народа
- Еврейская земля
- Первые евреи
- Кто еврей?
- Евреи сегодня
- Словарь
3. Основные периоды еврейской истории Эпоха праотцев
- Из Египетского рабства — в Эрец-Исраэль
- От завоевания Эрец-Исраэль до разрушения Первого Храма
- От вавилонского пленения до прихода римлян
- Разрушение Второго Храма и начало римского изгнания
- Долгое изгнание
- Новое время
- Словарь
4. Дарование Торы. Заповеди
- Кому дарована Тора Что дано в дар Текст Торы Язык и буквы Знаки чтения Числа
- Переводы Торы
- К чему обязывает Тора
- Связь "религиозности" и заповедей
- Избранность Израиля
- Тора и другие народы
- Словарь
5. Главные книги еврейской традиции
- Еврейские книги и их изучение
- ТаНаХ (Библия)
- Тора
- Комментарии к Торе
- Пророки
- Писания
- Комментарии к ТаНаХу
- Талмуд
- Мишна
- Гемара
- Агада и Мидраш Иалахическая литература Другие книги Словарь
6. Синагога и молитва
- Молитва и благословение
- Общественная и личная молитва
- Особые функции в общественной молитве
- Как устроена синагога
- Чтение Торы
- Личные молитвы
- Молитвенник
- Словарь
7. Земля Израиля
- Связь народа Израиля с его Землей
- Обетованная Земля
- Границы Эрец-Исраэль
- Иерусалим
- Алия и Йерида
- Словарь
8. Принципы РаМБаМа
- РаМБаМ "Я верю..."
- Приход Машиаха Словарь
Часть II. Круглый год
1. Еврейский календарь
- Значение календаря в еврейской традиции Устройство календаря. Указания в Торе Астрономические процессы и календарь Астрономическая природа еврейского календаря Месяцы
- Високосный год
- Точность календаря
- Установление дат в древние времена
- Дата отсчета
- Начало суток
- Неделя
- Особенности еврейского календаря Словарь
2. Даты календаря. Общий обзор
- Особые даты
- Источники
- Праздники
- "Удвоение" праздников в диаспоре
- "Будни" праздников
- Полупраздники
- Начало месяца
- Посты
- Символы праздников
- Особые молитвы праздника
- Словарь
3. Суббота
- Главный праздник
- Источник
- Двойная задача
- Что такое "работа"
- Суббота и Ковчег Завета
- Основные виды запрещенных работ
- Следствия
- Будничные действия Суббота сегодня Эрув
- Отмена запрета на работу
- Дух субботы
- Перед субботой
- Встреча субботы в синагоге
- Субботний вечер дома
- День субботний
- Исход субботы
- Словарь
4. Земля Израиля
- Сколько раз в году бывает Новый Год?
- Что начинается в Новый Год?
- Рош ha-Шана
- Начало Суда
- Тшува
- Праздник
- Что едят в Рош ha-Шана Ташлих
- Что читают в Новый Год
- Шофар
- Дни покаяния
- Пост Гедалии
- День Суда
- День поста
- Накануне Судного дня
- Молитвы Судного дня
- Исход Судного дня
- И все-таки праздник
- Словарь
5. Суккот
- Источник
- Что символизирует шалаш?
- Время праздника
- Как сделать шалаш?
- Что означает "поселиться в шалаше"?
- Трапеза в шалаше
- Четыре вида растений
- О работе в праздник
- Заповеди праздника
- Иошана Раба Шмини Ацерет Симхат Тора
- Шмини Ацерет и Симхат Тора вне Израиля Словарь
6. Песах
- Выход из Египта
- Рабство и пророчество
- Отпусти народ Мой
- Египетские казни
- Кто вышел из Египта
- Название праздника
- Маца
- Кашер ла-Песах
- Изготовление мацы
- Приготовления к празднику
- Канун праздника
- Утро перед Песахом
- Пасхальный седер
- Что нужно приготовить для Седера
- Кеара
- Иагада
- Пасхальный стол
- О числе "4"
- Окончание Седера
- После Седера
- Пасхальная неделя
- Седьмой день Песаха
- Словарь
7. Период Омера
- Отсчет семи недель Траур
- ЛаГ Ба-Омер
- Как празднуют ЛаГ Ба-Омер
- День Катастрофы и героизма
- День Независимости
- День памяти погибших за Израиль
- День Иерусалима
- Словарь
8. Шавуот
- Источники, дата и название праздника
- Смысл праздника
- Положение праздника Шавуот
- Дни паломничества
- Обычаи
- Книга Рут
- Словарь
9. Пурим
- Начинается месяц адар...
- Свиток Эстер
- Что говорит традиция о событиях Пурим
- Помни, что сделал тебе Амалек...
- Название праздника
- Как празднуют Пурим
- Заповеди праздника
- Чтение свитка Эстер
- Мишлоах манот
- Подарки бедным
- Праздничный пир
- Странный день
- О дате праздника
- Пост Эстер
- Укрепленные города
- Словарь
10. Ханука
- После восстановления Храма Что мы знаем о Хануке? Чудо Хануки
- Значение военных побед Названия праздника Как празднуют Хануку Ханукальные свечи Восемь дней
- Место Хануки в традиции Связь с Пуримом Словарь
11. В память о разрушении Храма (посты)
- Почему именно эти дни 10-е тевета
- 17-е Таммуза
- Между несчастьями
- Что случилось 9-го ава
- Причины
- День траура
- Плач ИермияИу
- 1-е и 2-е разрушение
- 15-е ава
- Надежда на будущее Словарь
12. Ту би-шват
- Новый Год для деревьев
- Как празднуют Ту би-шват
- О посадке деревьев
- Словарь
Часть III. Мир заповедей
1. Общие сведения
- Что такое заповедь
- Классификация заповедей
- Количество заповедей
- Заповеди на скрижалях
- Заповеди сыновей Ноаха
- Кто обязан соблюдать заповеди
- Словарь
2. Некоторые заповеди "человек — человеку"
- О заповедях в отношениях между людьми
- Уважение родителей
- Не ставь преграду перед слепым
- Осторожность в речи
- Помощь бедным
- Гмилут хасадим
- Справедливый суд
- Любовь к ближнему
- Трудные заповеди
- Словарь
3. Что требует молитва "Шма"
- Содержание Шма
- Тфилин
- Мезуза
- Цицит
- Непонятные заповеди
- Обучение детей Торе
- Чтение Шма
- Словарь
4. Кашрут
- Что такое кашрут
- Основные принципы
- Запрещенная еда
- Мясо животных
- Птицы
- Кашерное мясо
- Обработка мяса
- Мясное и молочное
- Рыбы
- Фрукты и овощи в Эрец-Исраэль
- Особые продукты
- Посуда
- Кашерная еда
- Кашрут сегодня
- Значение каш рута
- Словарь
5. Некоторые принципы
- Не на небе, а на земле
- Сомнительная ситуация
- Ради жизни
- Осквернение Имени
- Освящение Имени
- Словарь
Приложение
Зеэв Гейзель - Еврейская традиция - Учебное пособие - Что такое еврейская традиция?
Основа традиции
Еврейский народ существует уже более трех тысяч лет. Его образ жизни и философия, моральные нормы и календарь, обучение детей и взгляд на историю — все это и многое другое объединяется понятием "еврейская традиция". Когда говорят о "еврейской традиции" — имеют в виду нечто существенно отличное от того, что у других народов — древних и молодых — называется "национальной традицией". Почему?
Нет никакого сомнения, что существует, скажем, французская, венгерская или корейская национальная традиция. Но невозможно ответить на вопросы: "Что является источником французской (венгерской, корейской) традиции? С какого момента отсчитывают ее начало?".
В отличие от других, еврейская традиция имеет свой конкретный источник, который называется Тора. И религиозные, и нерелигиозные евреи соглашаются с тем, что Тора — основа еврейской традиции, хотя в повседневной жизни не все одинаково ей следуют.
Когда говорят о морешет Исраэль, обычно подразумевают фундамент, на котором основана традиция; говоря о масорет — подчеркивают ее преемственность и связь между поколениями.
Когда говорят Тора, имеют в виду и письменную, и устную Тору. Еврейская традиция рассматривает их как единое целое; она относится к устной Торе с таким же уважением, как и к письменной.
Письменная Тора — главная Книга еврейства, но без устной Торы она осталась бы только книгой, но не основой учения. Мы еще вернемся к этой теме, а пока приведем пример из жизни выдающегося еврейского мудреца по имени Гилель, который жил примерно две тысячи лет назад.
Однажды пришел к нему неграмотный человек и заявил:
— Хочу учиться у тебя Торе. Но только письменной, потому что устную Тору я не принимаю.
— Хорошо, — ответил ему Гилель, — начнем с алфавита, которым записана письменная Тора. Это - буква "алеф"...
На следующий день Гилел показал ему ту же самую букву и сказал:
— Это - буква "бет"...
— Как же так, - возмутился ученик, - ведь вчера ты мне объяснял, что это - буква "алеф"?!
— Правильно, — ответил Гилель. — Это — буква "алеф"; но откуда нам это известно? Из устной традиции... Точно так же как устная Тора донесла до нас названия букв письменной Торы, она донесла до нас информацию о том, как правильно читать и понимать ее.
Когда во время молитвы читают текст из Торы, используют Свиток Торы (Сефер-Тора — лил iao). Такие свитки есть в любой синагоге; они написаны от руки по определенным правилам (включающим изготовление пергамента и чернил, правила расстановки букв и т. д.) и содержат текст письменной Торы примерно в том виде, в каком она была получена еврейским народом. Подробнее мы поговорим об этом в разделе "Синагога".
Согласно еврейской традиции, Тора была дарована еврейскому народу после его выхода из Египта. Произошло это более 3300 лет тому назад у горы Синай, на Синайском полуострове. Об этом написано в самой Торе.
Это событие — дарование Торы — центральное событие еврейской истории и занимает особое место в традиции. Подробнее мы будем говорить о нем в главе "Дарование Торы".
Как уже было сказано, Тора — основа традиции всего еврейского народа. Однако, за тысячелетия своей истории еврейские общины, проживавшие на всех континентах Земли, принимали некоторые свои, особые обычаи (на иврите ДЛ)» — минкаг), многие из которых сохранились до наших дней. Все эти обычаи, если они не противоречат калахе, — часть еврейской традиции, и нет смысла выяснять, который из них "правильнее".
Традиция с уважением относится к обычаям каждой еврейской общины. Ведь они определяли жизнь общины в течение долгого периода и позволили ей сохраниться как части еврейского народа.
Более того, существует калаха: "Обычай места — закон". Иными словами, если еврей попадает в какую-нибудь еврейскую общину, он должен уважать ее обычаи.
