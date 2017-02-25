Рано темнеет зимой на Тюменщине. В пасмурную погоду, особенно в буран, когда и днеммто не то что солнца – в двух шагах ни зги не видно, так и вовсе не узнаешь, когда настоящий вечерний час наступает. Потому как уже в четыре, если не раньше, окутывает тайгу тьма кромешная. И если откудаато на санях ехать, то только потому и признаешь, что в село прибыл, когда по сторонам дороги под большими белыми шапками ворота зачернеют. Вот по ним и определишь первый домишко.

Издали же они все стоят большими сугробами на огромном пространстве – от леса и до леса. Редко в каком оконце моргнет тебе светлячок керосиновой лампы или простой лучины. После бурана снег белым пухом еще долгокружится в полном безветрии и тишина такая, что слышен шорох его приземления... И темень кругом. Может, и сама Тюмень от этой темени пошла – поди проверь. Вот в такую темь морозным январем спешили от леса к селу две крохотные черные фигурки: мать с семилетним сыночком.

Полозов Виталий - На круги своя: Книга повестей и рассказов

Корнталь: Свет на Востоке, 2008. 336 с.

ISBN 978-3-939887-37-9

Полозов Виталий - На круги своя: Книга повестей и рассказов - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

НА КРУГИ СВОЯ

ЛЕГЕНДА О ГОЛУБКЕ

А КТО ОТРЕЧЕТСЯ ОТ МЕНЯ

Я ВОЗЗВАЛ К ТЕБЕ

ГОРБУШКА ХЛЕБА

ПТИЧКА БОЖЬЯ

У ТЕБЯ НЕ ВОДВОРИТСЯ ЗЛОЙ

Полозов Виталий - На круги своя: Книга повестей и рассказов - Предисловие

Журнал «Вера и жизнь» миссии «Свет на Востоке» в 2005 году объявил конкурс на лучший короткий христианский рассказ. Победителем его оказался неизвестный доселе нашим читателям автор – Виталий Полозов. Никто из членов жюри не знал автора; его рассказ «Я воззвал к Тебе» был встречен с некоторым удивлением (где скрывался такой замечательный писатель?) и радостью. С этого почти биографического рассказа началось христианское литературное творчество автора.

Очень быстро он завоевал внимание и любовь наших читателей. Наряду с рассказами Виталий Полозов пишет и повести. Издательство «Свет на Востоке» предложило ему издать их отдельной книгой. В предлагаемый благосклонному вниманию читателя сборник вошли как новые произведения, так и рассказы, публиковавшиеся ранее в журнале «Вера и жизнь».

События, описанные в рассказе «Я воззвал к Тебе», произошли в 1991 году. Прошло еще немало лет, пока Виталий Полозов нашел свое место в Церкви Христовой, а затем и в среде христианских писателей.

В бывшем Советском Союзе Виталий Полозов известен читателям своими юмористическими и сатирическими расссказами. Он публиковался в центральной и республиканской периодической печати. Сборники его произведений выпускались издательствами в Казахстане и за его пределами. «На круги своя» – первый и, надеемся, не последний, сборник повестей и рассказов автора на христианские темы.

Издатель