Секты… Что это такое? Каждый ответит по‑своему на этот вопрос. Кто‑то может сторониться их, кто‑то − искать их. Очевидно одно − секты существовали и продолжают существовать.

Многие устают от работы и ненужных людей, кто‑то не может найти себя в жизни. Почему люди обращаются к сектам?

Сегодня секты фактически разрешены, но мало кто знает о русских сектах. Их время прошло или они закрыты от нас?

Русские люди всегда отличались оригинальным менталитетом и искали в религии глубинные духовные откровения. Западные секты чаще ориентированы на материальные ценности, и это может оттолкнуть русского человека, который относится к деньгам как ко злу, к необходимому злу.

Каждый читающий эту книгу сделает свои выводы. Не бойтесь знать чужие мнения и учения, независимо от того, кто вы: православный, католик, мусульманин или сектант.

Человеческая душа − тайна, и каждая мелочь может пригодиться человеку сегодня. Возможно, вы услышите в этой книге то, что хотели знать раньше.

Не суди и не будешь судим − говорится в Библии.

Я бы добавил − узнай, и ты будешь иметь больше прав на суд.

Андрей Сергеевич Попов - Русское сектантство

Издательство: Грифон 2012 г., 80 с.

ISBN:978-5-98862-099-0

Андрей Сергеевич Попов - Русское сектантство - Содержание

• От автора

• Введение

• Мировоззрение императора Александра I и его отношение к религии

• Духовный переворот и переоценка ценностей. Влияние мистицизма на императора

• Учение хлыстов и дальнейшее развитие русского сектантства

• Скопчество: Кондратий Селиванов − новоявленный Петр III

• Духоборы и российская действительность

• «Тамбовский пророк» Семен Уклеин и движение молокан

• Император Николай I и меры против сектантов

• Заключение

• Список использованных источников и литературы

• Источники

• Литература

• Справочники

Андрей Сергеевич Попов - Русское сектантство - Введение

Проблема веротерпимости и свободы вероисповеданий − одна из наиболее актуальных проблем современности. В разные исторические периоды власть и общество по‑разному относились к религиозной свободе и реагировали на нестандартные ситуации в этой сфере с учетом реалий внутренней и внешней политики и личных предпочтений. Сейчас Россия в соответствии с конституцией 1993 года является страной, где существует религиозная свобода. Так, наверное, и должно быть в демократическом государстве. Но вместе с введением религиозной свободы российское общество получило много новых проблем. Сегодня различные секты приносят вред обществу, раскалывая его. Особый вред приносят заграничные секты (деятельность сект русского происхождения сейчас мало заметна), которые хлынули к нам после распада СССР. Правительство в борьбе с ними фактически бессильно. Вся тяжесть противостояния сектам легла на Русскую православную церковь.

В данной книге речь пойдет о четырех российских сектах, получивших наибольшую известность, − о молоканах, духоборах (духоборцах), скопцах и хлыстах.

Почему именно эти секты? Во‑первых, они все же мало изучены; во‑вторых, это секты русского происхождения, что отличает их от прочих известных в рассматриваемый нами период ересей. В‑третьих, их учение распространялось в основном среди русского населения, а значит, обращение к истории данных сект поможет разобраться в противоречиях русского общества первой половины XIX века. Подобное общественное противоречие актуально и в наши дни. Попробуем выявить причины, толкавшие русских людей, которых самодержавная власть считала своей опорой (и составлявших большинство населения), на уход в сектантство, и, следовательно, лучше понять реакцию правительства на сам факт существования сект. Главная проблема, рассматриваемая в этой книге, − отношения русских сект и правительства в первой половине XIX века.

Цель книги − проанализировать, сравнить и дать оценку религиозной политики правительства в отношении сект (хлыстов, скопцов, духоборцев, молокан) в правление двух императоров, Александра I и Николая I. Для реализации этой цели необходимо:

− поставить вопрос о классификации сект и определить суть понятий «секта», «раскол», так как понимание этих терминов было в первой половине XIX века иным, отличающимся от современных представлений;

− определить характер и мировоззрение императоров, роль и место религии в их жизни (от этого во многом зависела и их религиозная политика);

− изучить догматику сектантов, чтобы лучше понять мотивы их отношения к окружающему миру и, соответственно, к властям. Это поможет выявить и мотивы власти в отношении сектантов, так как некоторые догмы часто беспокоили правительство и, прежде чем принять конкретные решения, власть пыталась узнать учение секты;

− показать, в чем конкретно состояла правительственная религиозная политика и к чему она привела.