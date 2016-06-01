Прп. Иустин (Попович) – выдающийся подвижник и исповедник Сербской Православной Церкви, христианский философ и богослов. Впервые на русском языке издается работа, входящая в третий том труда «Догматика Православной Церкви», над которым прп. Иустин работал всю жизнь.

Архимандрит Иустин родился 25 марта (7 апреля) 1894 года вдень Благовещения Пресвятой Богородицы. В честь этого праздника мальчик был назван именем Благое. Под знамением Благовещения прошла вся жизнь отца Иустина — благовестника тайны воплощения Сына Божия и тайны Пресвятой Троицы — вплоть до его кончины в день Благовещения 1979 года.

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. — 144 с.

ISBN 5–94625–116–3

Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Эсхатология - Содержание

БОГОЧЕЛОВЕК КАК СУДИЯ

ВТОРОЕ ХРИСТОВО ПРИШЕСТВИЕ И ЦАРСТВО БУДУЩЕГО ВЕКА

Сокращения

«Эсхатология» посвящена православному учению о конечных судьбах мира, и по сравнению с «классическими» догматическими курсами автор не сухо излагает догматы, а учит жить по-евангельски, раскрывает сам дух христианства – поэтому его труды доступны и созвучны современному читателю!

Данный том "Догматики" преп. Иустина непосредственно опирается на святоотеческое предание, всецелое следование которому становится важнейшей чертой его богословской методологии. Кроме этого, сам принцип изложения преп. Иустином сотериологии и экклесиологии является во многом новым и оригинальным в сравнении с имеющимися курсами православной догматики. Изложение сотериологии здесь тесно увязано с личностью Богочеловека Господа нашего Иисуса Христа и важнейшими событиями его земной жизни, а, следовательно, и с важнейшими церковными праздниками: его Рождества, Крещения, Преображения, Крестной смерти, Воскресения и Вознесения.

Впервые издаваемая на русском языке работа архим. Иустина (Поповича), посвященная православному учению о конечных судьбах мира, входит, наряду с разделами о Церкви и о действии в ней Святого Духа, в третий том «Догматики Православной Церкви», или иначе «Православной философии истины». Пожалуй, именно эти темы стали наиболее актуальными в истекшем XX веке, заострившем экклесиологи-ческую проблематику в связи с экуменическим движением и обострившем эсхатологические чаяния вследствие мировых войн и наметившейся глобализации общества.

По сравнению с «классическими» православными догматическими курсами (русскими XIX в. и греческими XX в.) при. Иустин (Попович) не столько перечисляет догматы в строго систематическом или историческом изложении, сколько пытается передать свое «переживание» этих догматов, являя их, так сказать, «экзистенциальную значимость», непосредственную и руководящую роль в жизни христианина. Наверное, именно этим объясняются интонация некоторых мест книги (повторявши стиль и других работ при. Иустина), обращенная скорее к чувствам, нежели рассудку или разуму, частые повторы, особая структура фраз, постоянные неологизмы. Цель автора — сделать догматы Церкви близкими каждому верующему — можно считать вполне практической пастырской задачей, а отсюда становится понятным предпочтительное использование автором творений свт. Иоанна Златоуста. С этой точки зрения «Православная философия истины» занимает особое место среди прочих догматических курсов.