Представленное в данном издании исследование, впервые опубликованное в 1840 году и стоящее у истоков египтологической науки, представляет филологический подход к сопоставлению символизма двух родственных культур - египетской и еврейской. Автор анализирует основные символы египетской культуры, пытаясь проследить параллели в иудейской традиции, используя метод сравнительной лингвистики, а также представляет свою собственную методологию для интерпретации библейского символизма. Этот труд будет полезен как языковедам, интересующимся египетским и ивритом, так и исследователям мистических традиций и библеистам. С целью сделать издание как можно более актуальным, перевод снабжён подробным филологическим и этнологическим комментарием, опирающимся на труды передовых исследователей в данных областях.

Фредерик Порталь - Египетский символизм и его сравнение с еврейским

Пер. с англ., коммент, и вступ. статья И. А. Ильина; под ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2021. — 196 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-6045100-9-4

Фредерик Порталь - Египетский символизм и его сравнение с еврейским - Содержание

Вступительное слово переводчика

Египтяне и евреи

Источники для сравнения египетского и еврейского символизма

Общие примечания по переводу

Фредерик Поргаль ЕГИПЕТСКИЙ СИМВОЛИЗМ И ЕГО СРАВНЕНИЕ С ЕВРЕЙСКИМ

Глава I. Принципы символогии

Глава II. Египетские символы

Аист

Бык

Веки

Вода

Восемь

Грач

Гусь или утка

Жук

Заяц

Козёл

Корзина

Кормушка

Кость перепела

Крокодил

Крот

Крыса

Ласочка

Лев

Лилия или лотос

Лицо

Луна

Лягушка

Медведица

Мешок для пшеницы

Мулица

Муравей

Освящённый хлеб

Осёл

Палец

Папирус

Печать

Посох

Пучок цветов

Пчела

Рога

Роса

Рот

Рука

Рыба

Свинья

Сокол

Сплетённые верёвки

Стервятник

Страусиное перо

Сфинкс

Топор

Тростник

Ухо

Фасоль

Фиговое дерево

Глава III. Символизм цвета

Белый

Красный

Жёлтый

Синий

Гиацинтовый

Зелёный

Красновато-коричневый

Чёрный

Глава IV. Применение египетских символов к Библии

Камень

Гончар

Пальма

Конь

Агнец

Солнце и луна

Литература