Кто такие иллюминаты? Мистики и алхимики XVII века? Демоны, стоявшие за русской революцией? Инопланетные злодеи, устроившие космический заговор против человечества? И справедливы ли вообще такие обвинения, или это все легенды и слухи? Но вот что нам доподлинно известно: иллюминаты — это недолго просуществовавшее тайное общество, основанное в Баварии в XVII веке неким Адамом Вейсхауптом как подражание масонству. Название общества, означающее «просвещенные», Вейсхаупт выбрал, чтобы отразить стремление людей к знаниям, особенно к эгалитарной, рациональной философии, которая завоевывала позиции в Европе в этот периодXVIII века, ставший известным как эпоха Просвещения. Какое отношение имеют эти исторически задокументированные иллюминаты (если вообще имеют отношение) к таким в корне отличным и в некоторых случаях абсолютно безумным убеждениям, как внеземные генетические гибриды, орден Нового Мира, Коммунистический манифест или вековая вендетта против католической церкви? Почему и как это слово, которое вызывает в воображении свет, просвещение, ясность, стало символизировать мрак, страх и помрачение сознания?

Портер Линдси - Кто такие иллюминаты - Исследование мифа о секретном обществе

Пер. с англ. — СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2007. — 320 с.

ISBN 978-5-88503-633-7

Портер Линдси - Кто такие иллюминаты - Исследование мифа о секретном обществе - Содержание

Введение

Глава первая Европейские тайные общества и происхождение иллюминатов

Глава вторая Страхи просвещенной Европы

Глава третья Боязнь иллюминатов в Америке XVIII века

Глава четвертая Иллюминаты и вспышка антисемитизма

Глава пятая «Красные» под кроватью (вместе с иллюминатами)

Глава шестая Агенты Апокалипсиса — иллюминаты и правые христиане

Глава седьмая Пирамиды и НЛО — иллюминаты добрались до Космоса

Заключение Иллюминаты сегодня

