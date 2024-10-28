Госпожа Харрингтон не соизволила даже встать с кресла, чтобы встретить племянницу. Подняв глаза от книги, она лишь надменно покачала головой, словно собралась прочесть очередную нотацию. — Здравствуй, Поллианна. Я... — начала она. Но закончить не успела. Едва переступив порог, девочка бросилась к тётушке и вмиг оказалась у неё на коленях. — Ах, тётушка Полли, как же я рада, что наконец приехала! Как чудесно, что я буду жить с вами! — восклицала Поллианна со слезами. — Вы даже не представляете, какое это счастье — быть с вами и с Нэнси, а не с дамами из благотворительного комитета!

— Весьма вероятно, — сухо сказала мисс Полли, пытаясь отцепить от себя маленькие, но хваткие детские пальчики. — Хотя я не имела чести быть знакомой с этими дамами... Она раздражённо покосилась на Нэнси, которая осталась стоять в дверях. — Можешь идти, Нэнси! А ты, Поллианна, веди себя как воспитанная девочка. Я даже не могу тебя толком рассмотреть. Звонко рассмеявшись, Поллианна чуть-чуть отстранилась.

Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла

романы

пер. с англ. С. Магомета

СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус, 2024, 512 с. : ил.

ISBN 978-5-389-18987-4

Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла - Содержание

ПОЛЛИАННА

Глава I. Мисс Полли

Глава II. Старик Том и Нэнси

Глава III. Приезд Поллианны

Глава IV. Комната на чердаке

Глава V. Игра

Глава VI. Чувство долга и обязанности

Глава VII. Снова наказана

Глава VIII. Поллианна наносит ответный визит

Глава IX. Рассказ Незнакомца

Глава X. Сюрприз для миссис Сноу

Глава XI. Мальчик Джимми

Глава XII. Дамы из благотворительного комитета

Глава XIII. В Пендлтонском лесу

Глава XIV История со студнем

Глава XV. Доктор Чилтон

Глава XVI. Алая роза и кружевной платок

Глава XVII. Как в романах!

Глава XVIII. Призмы

Глава XIX. Неожиданный поворот

Глава XX. Сюрпризы продолжаются

Глава XXI. Загадка разгадана

Глава XXII. Кое-что о проповедях и посылках

Глава XXIII. Несчастный случай

Глава XXIV. Мистер Пендлтон

Глава XXV. Игра в ожидание

Глава XXVI. Невзначай открытая дверь

Глава XXVII. Два визита

Глава XXVIII. Игра и игроки

Глава XXIX. У открытого окна

Глава XXX. Джимми берёт быка за рога

Глава XXXI. Новоиспечённый дядюшка

Глава XXXII. Письмо Поллианны

ПОЛЛИАННА ВЫРОСЛА