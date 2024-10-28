Портер - Поллианна - Поллианна выросла
Госпожа Харрингтон не соизволила даже встать с кресла, чтобы встретить племянницу. Подняв глаза от книги, она лишь надменно покачала головой, словно собралась прочесть очередную нотацию. — Здравствуй, Поллианна. Я... — начала она. Но закончить не успела. Едва переступив порог, девочка бросилась к тётушке и вмиг оказалась у неё на коленях. — Ах, тётушка Полли, как же я рада, что наконец приехала! Как чудесно, что я буду жить с вами! — восклицала Поллианна со слезами. — Вы даже не представляете, какое это счастье — быть с вами и с Нэнси, а не с дамами из благотворительного комитета!
— Весьма вероятно, — сухо сказала мисс Полли, пытаясь отцепить от себя маленькие, но хваткие детские пальчики. — Хотя я не имела чести быть знакомой с этими дамами... Она раздражённо покосилась на Нэнси, которая осталась стоять в дверях. — Можешь идти, Нэнси! А ты, Поллианна, веди себя как воспитанная девочка. Я даже не могу тебя толком рассмотреть. Звонко рассмеявшись, Поллианна чуть-чуть отстранилась.
Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла
романы
пер. с англ. С. Магомета
СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус, 2024, 512 с. : ил.
ISBN 978-5-389-18987-4
Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла - Содержание
ПОЛЛИАННА
- Глава I. Мисс Полли
- Глава II. Старик Том и Нэнси
- Глава III. Приезд Поллианны
- Глава IV. Комната на чердаке
- Глава V. Игра
- Глава VI. Чувство долга и обязанности
- Глава VII. Снова наказана
- Глава VIII. Поллианна наносит ответный визит
- Глава IX. Рассказ Незнакомца
- Глава X. Сюрприз для миссис Сноу
- Глава XI. Мальчик Джимми
- Глава XII. Дамы из благотворительного комитета
- Глава XIII. В Пендлтонском лесу
- Глава XIV История со студнем
- Глава XV. Доктор Чилтон
- Глава XVI. Алая роза и кружевной платок
- Глава XVII. Как в романах!
- Глава XVIII. Призмы
- Глава XIX. Неожиданный поворот
- Глава XX. Сюрпризы продолжаются
- Глава XXI. Загадка разгадана
- Глава XXII. Кое-что о проповедях и посылках
- Глава XXIII. Несчастный случай
- Глава XXIV. Мистер Пендлтон
- Глава XXV. Игра в ожидание
- Глава XXVI. Невзначай открытая дверь
- Глава XXVII. Два визита
- Глава XXVIII. Игра и игроки
- Глава XXIX. У открытого окна
- Глава XXX. Джимми берёт быка за рога
- Глава XXXI. Новоиспечённый дядюшка
- Глава XXXII. Письмо Поллианны
ПОЛЛИАННА ВЫРОСЛА
- Глава I. Делла проливает свет
- Глава II. Старые знакомые
- Глава III. Лечение Поллианной
- Глава IV. Миссис Кэрью узнаёт про игру
- Глава V. Поллианна идёт гулять
- Глава VI. Джерри приходит на помощь
- Глава VII. Новый знакомый
- Глава VIII. Джемми
- Глава IX. Мечты и планы
- Глава X. В гостях у Мэрфи
- Глава XI. Сюрприз для миссис Кэрью
- Глава XII. У прилавка
- Глава XIII. Ожидание и победа
- Глава XIV. Джимми и зеленоглазое чудовище
- Глава XV. Тётушка Полли бьёт тревогу
- Глава XVI. Из Германии домой!
- Глава XVII. Возвращение
- Глава XVIII. Пора взрослеть
- Глава XIX. Два письма
- Глава XX. Гости-постояльцы
- Глава XXI. Летние деньки
- Глава XXII. Задушевные друзья
- Глава XXIII. Прикованный к костылям
- Глава XXIV. Джимми прозревает
- Глава XXV. Поллианна и её игра
- Глава XXVI. Мистер Джон Пендлтон
- Глава XXVII. Когда даже игра бессильна
- Глава XXVIII. Джимми и Джемми
- Глава XXIX. Пендлтон-старший против Пендлтона-младшего
- Глава XXX. Мистер Пендлтон разрешает все сомнения
- Глава XXXI. После стольких лет
- Глава XXXII. Новый Аладдин
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