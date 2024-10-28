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Портер - Поллианна - Поллианна выросла

Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
Госпожа Харрингтон не соизволила даже встать с кресла, чтобы встретить племянницу. Подняв глаза от книги, она лишь надменно покачала головой, словно собралась прочесть очередную нотацию. — Здравствуй, Поллианна. Я... — начала она. Но закончить не успела. Едва переступив порог, девочка бросилась к тётушке и вмиг оказалась у неё на коленях. — Ах, тётушка Полли, как же я рада, что наконец приехала! Как чудесно, что я буду жить с вами! — восклицала Поллианна со слезами. — Вы даже не представляете, какое это счастье — быть с вами и с Нэнси, а не с дамами из благотворительного комитета!
— Весьма вероятно, — сухо сказала мисс Полли, пытаясь отцепить от себя маленькие, но хваткие детские пальчики. — Хотя я не имела чести быть знакомой с этими дамами... Она раздражённо покосилась на Нэнси, которая осталась стоять в дверях. — Можешь идти, Нэнси! А ты, Поллианна, веди себя как воспитанная девочка. Я даже не могу тебя толком рассмотреть. Звонко рассмеявшись, Поллианна чуть-чуть отстранилась.

Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла

романы
пер. с англ. С. Магомета
СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус, 2024, 512 с. : ил.
ISBN 978-5-389-18987-4

Элинор Портер - Поллианна - Поллианна выросла - Содержание

ПОЛЛИАННА
  • Глава I. Мисс Полли
  • Глава II. Старик Том и Нэнси
  • Глава III. Приезд Поллианны
  • Глава IV. Комната на чердаке
  • Глава V. Игра
  • Глава VI. Чувство долга и обязанности
  • Глава VII. Снова наказана
  • Глава VIII. Поллианна наносит ответный визит
  • Глава IX. Рассказ Незнакомца
  • Глава X. Сюрприз для миссис Сноу
  • Глава XI. Мальчик Джимми
  • Глава XII. Дамы из благотворительного комитета
  • Глава XIII. В Пендлтонском лесу
  • Глава XIV История со студнем
  • Глава XV. Доктор Чилтон
  • Глава XVI. Алая роза и кружевной платок
  • Глава XVII. Как в романах!
  • Глава XVIII. Призмы
  • Глава XIX. Неожиданный поворот
  • Глава XX. Сюрпризы продолжаются
  • Глава XXI. Загадка разгадана
  • Глава XXII. Кое-что о проповедях и посылках
  • Глава XXIII. Несчастный случай
  • Глава XXIV. Мистер Пендлтон
  • Глава XXV. Игра в ожидание
  • Глава XXVI. Невзначай открытая дверь
  • Глава XXVII. Два визита
  • Глава XXVIII. Игра и игроки
  • Глава XXIX. У открытого окна
  • Глава XXX. Джимми берёт быка за рога
  • Глава XXXI. Новоиспечённый дядюшка
  • Глава XXXII. Письмо Поллианны
ПОЛЛИАННА ВЫРОСЛА
  • Глава I. Делла проливает свет
  • Глава II. Старые знакомые
  • Глава III. Лечение Поллианной
  • Глава IV. Миссис Кэрью узнаёт про игру
  • Глава V. Поллианна идёт гулять
  • Глава VI. Джерри приходит на помощь
  • Глава VII. Новый знакомый
  • Глава VIII. Джемми
  • Глава IX. Мечты и планы
  • Глава X. В гостях у Мэрфи
  • Глава XI. Сюрприз для миссис Кэрью
  • Глава XII. У прилавка
  • Глава XIII. Ожидание и победа
  • Глава XIV. Джимми и зеленоглазое чудовище
  • Глава XV. Тётушка Полли бьёт тревогу
  • Глава XVI. Из Германии домой!
  • Глава XVII. Возвращение
  • Глава XVIII. Пора взрослеть
  • Глава XIX. Два письма
  • Глава XX. Гости-постояльцы
  • Глава XXI. Летние деньки
  • Глава XXII. Задушевные друзья
  • Глава XXIII. Прикованный к костылям
  • Глава XXIV. Джимми прозревает
  • Глава XXV. Поллианна и её игра
  • Глава XXVI. Мистер Джон Пендлтон
  • Глава XXVII. Когда даже игра бессильна
  • Глава XXVIII. Джимми и Джемми
  • Глава XXIX. Пендлтон-старший против Пендлтона-младшего
  • Глава XXX. Мистер Пендлтон разрешает все сомнения
  • Глава XXXI. После стольких лет
  • Глава XXXII. Новый Аладдин
Views 189
Rating 5.0 / 5
Added 28.10.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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