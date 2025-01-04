Пособие по изучению книги Бытия
Своим пришествием с неба и победой над смертью Иисус не только показал, что Он — Бог, но и даровал спасение тем, кто принял Его как личного Спасителя.
Всякий раз, когда мы празднуем воскресение Христа, мы вспоминаем о том, как Он принес нам свет и бессмертие.
Бог, Который дает нам духовный свет через Христа, есть также Творец естественного света и физической жизни.
Пособие по изучению книги Бытия
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 154 с.
Пособие по изучению книги Бытия - Содержание
Урок 1. Наш Бог — Творец
Урок 2. Создан по образу Бога
Урок 3. Человек становится грешником
Урок 4. Божье предупреждение
Урок 5. Уничтожение развратившегося человечества
Урок 6. Поклонение Богу
Урок 7. Планы человека и воля Бога
Урок 8. Бог избирает человека
Урок 9. Действующая рука
Урок 10. Вера и сомнение
Урок 11. Знамение завета
Урок 12. Правосудие и суд
Урок 13. «Я отдаю все»
Урок 14. Жизнь по вере
Урок 15. Второе поклонение
Урок 16. Цель и средства
Урок 17. Духовный рост
Урок 18. Больше духовной тренировки
Урок 19. Истинное богатство
Урок 20. Верность получает вознаграждение
Урок 21. Наконец снова вместе
Урок 2ризи. Бог и семья
Урок 23. Богатое наследство
Урок 24. Призыв к хвале
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