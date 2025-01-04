Своим пришествием с неба и победой над смертью Иисус не только показал, что Он — Бог, но и даровал спасение тем, кто принял Его как личного Спасителя.

Всякий раз, когда мы празднуем воскресение Христа, мы вспоминаем о том, как Он принес нам свет и бессмертие.

Бог, Который дает нам духовный свет через Христа, есть также Творец естественного света и физической жизни.

Пособие по изучению книги Бытия

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 154 с.

Пособие по изучению книги Бытия - Содержание