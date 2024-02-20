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Посон Дэвид – Когда Иисус вернется

Дэвид Посон – Когда Иисус вернется
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology
Наше отношение к будущему неоднозначно, это - смесь страха и восхищения. Мы хотим знать, что произойдет с нами и остальным человечеством - и мы не хотим знать об этом! Возможно ли, чтобы кто-то из нас пожелал узнать дату своей смерти или конца мира?
Мы - первое поколение, при жизни которого, возможно, могут совпасть эти две даты. Согласно одного опроса, половина подростков верит, что их смерть произойдет одновременно с гибелью нашей планеты. Либо в результате ядерного взрыва (уменьшающийся страх), либо загрязнения окружающей среды (возрастающий страх), но дни жизни на Земле, кажется, сочтены.
И снова наша реакция нелогична, даже противоречива. С одной стороны, многие пытаются забыть будущее и извлечь из настоящего как можно больше выгоды и удовольствия. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» (это на самом деле в Библии! Ис. 22:13, процитировано в 1 Кор. 15:32). Такая философия жизни называется «Экзистенциализмом», и она очень распространена.
С другой стороны, проявляется больше, чем когда бы то ни было раньше, интереса к будущему и попыткам изменить его, энтузиазм, граничащий с паникой. Отношения охватывают широкий спектр от воодушевленного оптимизма до депрессивного пессимизма, иногда колеблясь от одной крайности к другой, от веры - к фатализму.
В общем, через завесу, скрывающую от нас будущее, мы можем проникнуть тремя способами.
Первый, суеверный метод. Гадание - древняя практика, но все еще живая. Ясновидящие и медиумы, кристаллические шары и спиритические сеансы, карты таро и чайные листья - все это существует в разных формах. Шесть из десяти мужчин и семь из десяти женщин каждый день прочитывают свои гороскопы; ни одна популярная газета или журнал не посмеют пренебречь звездами.
Все же, было подсчитано, что ни один из каналов не был точен более, чем на 5%. Это значит, что они, по крайней мере, на 95% ошибочны. Только те, кто готов и желает быть обманутым, забывают ошибки и сосредотачиваются на новых исполнениях.

Дэвид Посон – Когда Иисус вернется

Ashford, Kent: Anchor Recordings Ltd., 2014. – 362 с.
ISBN 978-1-909886-14-8

Дэвид Посон – Когда Иисус вернется – Содержание

Пр едисловие
Захватывающее будущее
А. ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
  • 1. Смысл Его возвращения
    • Кто?
    • Где?
    • Как?
    • Когда?
      • Признак 1: Бедствия в мире
      • Признак 2: Отступники в Церкви
      • Признак 3: Диктатор на Среднем Востоке
      • Признак 4: Мрак на небе
    • Почему?
      • Завершить совершенствование святых
      • Обратить иудеев
      • Победить диавола
      • Управлять миром
      • Осудить нечестивых
  • 2. Убедиться в нашей готовности
    • Личная вера
    • Постоянное служение
    • Личная святость
    • Совместное общение
    • Всемирное благовестие
    • Общественная деятельность
    • Верность в терпении
Б. ЗАГАДКА ОТКРОВЕНИЯ
  • 3. Расхождение во мнениях
    • Человеческое
    • Сатанинское
    • Божественное
  • 4. Природа Откровения
  • 5. Школы толкования
    • Претеризм
    • Историцизм
    • Футуризм
    • Идеализм
  • 6. Осознавая цель
    • Обычные читатели
    • Практические причины
  • 7. Анализ структуры
  • 8. Систематизация содержания
    • Церковь на Земле (1-3)
    • Бог на небе (4-5)
    • Сатана на Земле (6-16)
    • Человек на Земле (17-18)
    • Христос на Земле (19-20)
    • Небо на Земле (21-22)
  • 9. Христос - центральная личность
  • 10. Вознаграждение изучения
    • Завершение Библии
    • Защита от ереси
    • Трактовка истории
    • Основание для надежды
    • Мотив для благовестия
    • Побуждение к поклонению
    • Противоядие от мирского
    • Побуждение к благочестию
    • Подготовка к преследованию
    • Понимание Христа
В. РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВОСХИЩЕНИЯ
  • 11. Новая доктрина
  • 12. Библейские доводы
  • 13. Сомнительное утверждение
    • Скорость
    • Неожиданность
    • Язык
    • Ожидание
    • Церковь
    • Гнев
    • Покой
Г. ЗАГАДКА МИЛЛЕНИУМА
  • 14. Всеобщее разочарование
    • Евреи
    • Язычники
    • Христиане
  • 15. Основной отрывок (Откровение, 20 глава)
    • Сатана удален (20:1-3)
    • Царствование святых (20:4-6)
    • Сатана освобожден (20:7-10)
  • 16. Более широкий контекст
    • Отсутствие подтверждения
    • Присутствие противоречия
  • 17. Философская проблема
  • 18. Разные взгляды
    • «Скептический» а-миллениализм
    • «Мифический» а-миллениализм
    • «Духовный» пост-миллениализм
    • «Политический» пост-миллениализм
    • «Классический» пред-миллениализм
    • «Диспенциальный» пред-миллениализм
  • 19. Личный вывод
Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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