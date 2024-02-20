Посон Дэвид – Когда Иисус вернется
Наше отношение к будущему неоднозначно, это - смесь страха и восхищения. Мы хотим знать, что произойдет с нами и остальным человечеством - и мы не хотим знать об этом! Возможно ли, чтобы кто-то из нас пожелал узнать дату своей смерти или конца мира?
Мы - первое поколение, при жизни которого, возможно, могут совпасть эти две даты. Согласно одного опроса, половина подростков верит, что их смерть произойдет одновременно с гибелью нашей планеты. Либо в результате ядерного взрыва (уменьшающийся страх), либо загрязнения окружающей среды (возрастающий страх), но дни жизни на Земле, кажется, сочтены.
И снова наша реакция нелогична, даже противоречива. С одной стороны, многие пытаются забыть будущее и извлечь из настоящего как можно больше выгоды и удовольствия. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» (это на самом деле в Библии! Ис. 22:13, процитировано в 1 Кор. 15:32). Такая философия жизни называется «Экзистенциализмом», и она очень распространена.
С другой стороны, проявляется больше, чем когда бы то ни было раньше, интереса к будущему и попыткам изменить его, энтузиазм, граничащий с паникой. Отношения охватывают широкий спектр от воодушевленного оптимизма до депрессивного пессимизма, иногда колеблясь от одной крайности к другой, от веры - к фатализму.
В общем, через завесу, скрывающую от нас будущее, мы можем проникнуть тремя способами.
Первый, суеверный метод. Гадание - древняя практика, но все еще живая. Ясновидящие и медиумы, кристаллические шары и спиритические сеансы, карты таро и чайные листья - все это существует в разных формах. Шесть из десяти мужчин и семь из десяти женщин каждый день прочитывают свои гороскопы; ни одна популярная газета или журнал не посмеют пренебречь звездами.
Все же, было подсчитано, что ни один из каналов не был точен более, чем на 5%. Это значит, что они, по крайней мере, на 95% ошибочны. Только те, кто готов и желает быть обманутым, забывают ошибки и сосредотачиваются на новых исполнениях.
Дэвид Посон – Когда Иисус вернется
Ashford, Kent: Anchor Recordings Ltd., 2014. – 362 с.
ISBN 978-1-909886-14-8
Дэвид Посон – Когда Иисус вернется – Содержание
Пр едисловие
Захватывающее будущее
А. ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
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1. Смысл Его возвращения
- Кто?
- Где?
- Как?
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Когда?
- Признак 1: Бедствия в мире
- Признак 2: Отступники в Церкви
- Признак 3: Диктатор на Среднем Востоке
- Признак 4: Мрак на небе
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Почему?
- Завершить совершенствование святых
- Обратить иудеев
- Победить диавола
- Управлять миром
- Осудить нечестивых
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2. Убедиться в нашей готовности
- Личная вера
- Постоянное служение
- Личная святость
- Совместное общение
- Всемирное благовестие
- Общественная деятельность
- Верность в терпении
Б. ЗАГАДКА ОТКРОВЕНИЯ
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3. Расхождение во мнениях
- Человеческое
- Сатанинское
- Божественное
- 4. Природа Откровения
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5. Школы толкования
- Претеризм
- Историцизм
- Футуризм
- Идеализм
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6. Осознавая цель
- Обычные читатели
- Практические причины
- 7. Анализ структуры
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8. Систематизация содержания
- Церковь на Земле (1-3)
- Бог на небе (4-5)
- Сатана на Земле (6-16)
- Человек на Земле (17-18)
- Христос на Земле (19-20)
- Небо на Земле (21-22)
- 9. Христос - центральная личность
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10. Вознаграждение изучения
- Завершение Библии
- Защита от ереси
- Трактовка истории
- Основание для надежды
- Мотив для благовестия
- Побуждение к поклонению
- Противоядие от мирского
- Побуждение к благочестию
- Подготовка к преследованию
- Понимание Христа
В. РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВОСХИЩЕНИЯ
- 11. Новая доктрина
- 12. Библейские доводы
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13. Сомнительное утверждение
- Скорость
- Неожиданность
- Язык
- Ожидание
- Церковь
- Гнев
- Покой
Г. ЗАГАДКА МИЛЛЕНИУМА
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14. Всеобщее разочарование
- Евреи
- Язычники
- Христиане
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15. Основной отрывок (Откровение, 20 глава)
- Сатана удален (20:1-3)
- Царствование святых (20:4-6)
- Сатана освобожден (20:7-10)
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16. Более широкий контекст
- Отсутствие подтверждения
- Присутствие противоречия
- 17. Философская проблема
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18. Разные взгляды
- «Скептический» а-миллениализм
- «Мифический» а-миллениализм
- «Духовный» пост-миллениализм
- «Политический» пост-миллениализм
- «Классический» пред-миллениализм
- «Диспенциальный» пред-миллениализм
- 19. Личный вывод
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