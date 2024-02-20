Посон Дэвид – Когда Иисус вернется

Наше отношение к будущему неоднозначно, это - смесь страха и восхищения. Мы хотим знать, что произойдет с нами и остальным человечеством - и мы не хотим знать об этом! Возможно ли, чтобы кто-то из нас пожелал узнать дату своей смерти или конца мира?

Мы - первое поколение, при жизни которого, возможно, могут совпасть эти две даты. Согласно одного опроса, половина подростков верит, что их смерть произойдет одновременно с гибелью нашей планеты. Либо в результате ядерного взрыва (уменьшающийся страх), либо загрязнения окружающей среды (возрастающий страх), но дни жизни на Земле, кажется, сочтены.

И снова наша реакция нелогична, даже противоречива. С одной стороны, многие пытаются забыть будущее и извлечь из настоящего как можно больше выгоды и удовольствия. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» (это на самом деле в Библии! Ис. 22:13, процитировано в 1 Кор. 15:32). Такая философия жизни называется «Экзистенциализмом», и она очень распространена.

С другой стороны, проявляется больше, чем когда бы то ни было раньше, интереса к будущему и попыткам изменить его, энтузиазм, граничащий с паникой. Отношения охватывают широкий спектр от воодушевленного оптимизма до депрессивного пессимизма, иногда колеблясь от одной крайности к другой, от веры - к фатализму.

В общем, через завесу, скрывающую от нас будущее, мы можем проникнуть тремя способами.

Первый, суеверный метод. Гадание - древняя практика, но все еще живая. Ясновидящие и медиумы, кристаллические шары и спиритические сеансы, карты таро и чайные листья - все это существует в разных формах. Шесть из десяти мужчин и семь из десяти женщин каждый день прочитывают свои гороскопы; ни одна популярная газета или журнал не посмеют пренебречь звездами.

Все же, было подсчитано, что ни один из каналов не был точен более, чем на 5%. Это значит, что они, по крайней мере, на 95% ошибочны. Только те, кто готов и желает быть обманутым, забывают ошибки и сосредотачиваются на новых исполнениях.

Дэвид Посон – Когда Иисус вернется

Ashford, Kent: Anchor Recordings Ltd., 2014. – 362 с.

ISBN 978-1-909886-14-8

Дэвид Посон – Когда Иисус вернется – Содержание

Пр едисловие

Захватывающее будущее

А. ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

1. Смысл Его возвращения Кто? Где? Как? Когда? Признак 1: Бедствия в мире Признак 2: Отступники в Церкви Признак 3: Диктатор на Среднем Востоке Признак 4: Мрак на небе Почему? Завершить совершенствование святых Обратить иудеев Победить диавола Управлять миром Осудить нечестивых

2. Убедиться в нашей готовности Личная вера Постоянное служение Личная святость Совместное общение Всемирное благовестие Общественная деятельность Верность в терпении



Б. ЗАГАДКА ОТКРОВЕНИЯ

3. Расхождение во мнениях Человеческое Сатанинское Божественное

4. Природа Откровения

5. Школы толкования Претеризм Историцизм Футуризм Идеализм

6. Осознавая цель Обычные читатели Практические причины

7. Анализ структуры

8. Систематизация содержания Церковь на Земле (1-3) Бог на небе (4-5) Сатана на Земле (6-16) Человек на Земле (17-18) Христос на Земле (19-20) Небо на Земле (21-22)

9. Христос - центральная личность

10. Вознаграждение изучения Завершение Библии Защита от ереси Трактовка истории Основание для надежды Мотив для благовестия Побуждение к поклонению Противоядие от мирского Побуждение к благочестию Подготовка к преследованию Понимание Христа



В. РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВОСХИЩЕНИЯ

11. Новая доктрина

12. Библейские доводы

13. Сомнительное утверждение Скорость Неожиданность Язык Ожидание Церковь Гнев Покой



Г. ЗАГАДКА МИЛЛЕНИУМА