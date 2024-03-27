Посон Дэвид – Открывая Библию – Новый Завет - Ветхий Завет

Введение

Библия - это собрание книг, написанное сорока авторами на протяжении более 1400 лет. Бог не хотел дать нам справочник текстов с главами и стихами или доктринально организованными книгами. Вместо этого Он дал нам собрание разных литературных жанров, таких как исторические книги и поэзия, послания и откровения, написанные на трёх языках, по большей части греческом, и еврейском и частично арамейском.

Разнообразие

Это собрание книг отражает уникальность каждого автора и его точку зрения. Это подобно библиотеке, где каждая книга имеет неповторимый стиль своего автора. Очень важно понимать, что Дух Святой, Который является божественным автором Библии, вдохновил писателей к написанию книг, но Он не использовал их как писарей, диктуя каждое слово. Святой Дух является главным автором, но в то же самое время авторы отдельных книг доносили послание в своей индивидуальной манере, присущей только им. В действительности, только некоторые из авторов знали, что написанное их рукой станет частью Святого Писания.

То, что на первый взгляд кажется очевидным противоречием, можно разрешить, определив мотив автора. Для примера возьмем разногласия по поводу утверждения апостола Павла, что мы спасаемся верою, а не делами, в противовес посланию Иакова, в котором просто показывается необходимость в делах. Когда Павел писал на тему веры, он отвечал на вопросы римлян, которые отличаются от вопросов, задаваемых Иакову. Мотивом Павла было объяснить, что спасение не приобретается делами, целью же Иакова было показать, что истинная вера должна сопровождаться делами.

Единство

Несмотря на различия книг Библии, в ней прослеживается божественность их авторства. Существует одна центральная тема - прогрессирующая история искупления, которая прослеживается от книги Бытие до Откровения. Главы 1-3 книги Бытие и главы 21-22 книги Откровения очень похожи. Несмотря на то, что были написаны с разницей в 1400 лет, они удивительно являют руку Божью. Следует обратить внимание на единство Библии, однако, не подразумевая под этим однообразия. Так же как и Бог один, но в то же время триедин, так и Библия одновременно отражает согласованность книг при их разнообразии.

Методы изучения Библии

Когда мы изучаем Библию, нам необходимо принимать во внимание следующее. Существует два равно значимых принципа по изучению Библии:

1. Принцип разнообразия - анализ книги, через который будет видно её отличие от других книг.

2. Принцип согласия - анализ книги, через который будет заметно сходство с другими книгами и ее взаимодействие с ними.

Люди с либеральным взглядом на Библию склонны чрезмерно подчёркивать разнообразие книг, не замечая между ними единства. А те, кто имеют евангельскую точку зрения, склонны больше фокусироваться на единстве, остерегаясь столкнуться с противоречиями.

Дэвид Посон – Открывая Библию – Новый Завет

Anchor Recordings, 2014. – 550 с.

Дэвид Посон – Открывая Библию – Новый Завет – Содержание

ПОВОРОТ ИСТОРИИ

36. Евангелия

37. Евангелие от Марка

38. Евангелие от Матфея

39. Лука и Деяния

40. Евангелие от Луки

41. Деяния

42. Евангелие от Иоанна

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ

43. Апостол Павел и его послания

44. 1 и 2 послание Фессалоникийцам

45. 1 и 2 послание Коринфянам

46. Послание Галатам

47. Послание Римлянам

48. Послание Колоссянам

49. Послание Ефесянам

50. Послание Филиппийцам

51. Послание Филимону

52. 1 и 2 послание Тимофею и послание Титу

ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ К СЛАВЕ