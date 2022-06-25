Анастасия Постригай - Арт-шпаргалка. Как понимать искусство

20 000 лет назад на Земле все было по-другому. Не существовало ни одной известной нам цивилизации, материки имели другие очертания, а мир представлял для человека одну большую опасность. Но даже тогда люди нашли способ выражать свои страхи, желания и мечты. И этот способ - искусство.

Образцов первобытного искусства мы знаем не так много. Еще меньше знаем о том, что заставило первобытного человека нарисовать первую картину. Мы можем лишь догадываться, что человек этот верил в магическую силу своих рисунков и создавал их вовсе не для того, чтобы позабавить соплеменников. Само расположение первобытных рисунков - темные глубокие пещеры - говорит о том, что живопись была частью какого-то ритуала и не предназначалась для чужих глаз.

До конца XIX века наскальная живопись и правда пряталась от людей. Все изменилось в 1879 году, когда испанский археолог Марселино де Саутуола исследовал пещеру Альтамира в компании 9-летней дочери. Саутуола, как истинный археолог, хотел найти что-то у себя под ногами, а нужно было смотреть наверх, как сделала его дочь. Потолок и стены пещеры были расписаны фигурами бизонов, лошадей, кабанов, которые в панике куда-то бежали, да так реалистично, что Саутуолу заподозрили в обмане. В то, что рисунки настоящие и сделаны много тысяч лет назад руками первобытных людей, поверили только после смерти испанского археолога. После открытия Альтамиры первобытное искусство стало объектом пристального внимания ученых. Стало ясно, что чаще всего на стенах пещер рисовали животных, реже - людей; что изображения нанесены красящими порошками - красной и желтой охрой, умброй, углем и мелом, смешанными с животным жиром; что первобытные художники работали не только пальцами и ладонями, но и примитивными кисточками из меха и обломками камней. Животные, которых изображали первобытные художники, были важнейшей частью их мира. От животных исходила основная опасность - они же были источником пропитания. Животных боялись, но и пытались одержать над ними верх. Всякий раз, отправляясь на охоту, первобытный человек не знал, вернется ли он с добычей или станет добычей сам. Из этих соображений и родилась версия магической живописи. Человек изображал сцену успешной охоты или уже покоренное животное, чтобы получить это в реальности - этакая первобытная визуализация желаний.

Но сам вид изображений, найденных в пещере Альтамира и позже в пещере Ласко на юге Франции, намекает, что первобытный человек не был лишен и чувства прекрасного. Некоторые искусствоведы считают, что наскальные рисунки в той же пещере Ласко - едва ли не первый образец импрессионизма, то есть живописи, созданной под впечатлением. Возможно, первобытные художники восхищались силой и упорством животных и выражали свои чувства в рисунке. Правда это или нет - мы никогда не узнаем. Но сам факт существования наскальной живописи говорит нам, что первобытные люди были устроены гораздо сложнее, чем нам, возможно, кажется.

Например, у них были свои идеалы красоты. Как и во все времена (и в этом вы еще не раз убедитесь), в первобытную эпоху красивой считалась та женщина, что могла выносить, родить и вырастить здоровое потомство. Как надо было выглядеть, чтобы прослыть самой красивой во всем племени, мы можем судить по так называемым «палеолитическим Венерам» - доисторическим статуэткам. Широкие бедра и большой живот говорили о способности родить и не один раз, а большая грудь не оставляла сомнений, что ребенок будет расти сытым. Лицо каждой «Венеры палеолита» лишено подробных черт, а значит, художника не интересовал богатый внутренний мир модели - его привлекала лишь ее способность к деторождению. Любопытно, что «палеолитических Венер» множество, и все они найдены в разных уголках света - в Марокко, Франции, Германии, на Мальте и даже в Сибири, но выглядят очень похоже.

Анастасия Постригай - Арт-шпаргалка. Как понимать искусство

М.: Издательство «АСТ», 2020. - 160 с..

ISBN 978-5-17-102912-8

Анастасия Постригай - Арт-шпаргалка. Как понимать искусство - Содержание