Потякина Виолетта - Россия бунташного века

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Россия бунташного века» — это попытка демистифицировать XVII век, который часто воспринимается либо как застойное «домостроевское» время, либо как бесконечная череда войн. Виолетта Потякина показывает эту эпоху живой, шумной и пугающе современной в своих страстях.

Автор мастерски выстраивает повествование: каждое «расследование» начинается с загадки или преступления, а заканчивается широким историческим обобщением о том, как функционировало общество того времени. Это идеальная книга для тех, кто любит «микроисторию» и хочет понять, чем на самом деле жили русские люди за сто лет до того, как Петр I прорубил окно в Европу.

Потякина Виолетта Михайловна - Россия бунташного века: cкандалы, интриги, расследования

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 320 с. : ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-149700-2

Потякина Виолетта Михайловна - Россия бунташного века – Содержание

Предисловие автора

Игра престолов, или «Все пошло как-то странно и мудрено в стране…»

Часть I. НЕСЛУЧИВШАЯСЯ ДИНАСТИЯ

  • Глава 1. Выборный государь

  • Глава 2. Великий голод

  • Глава 3. А при чем тут Уайнапутина?

  • Глава 4. А на второе — кровавые мальчики

  • Глава 5. Грустная кончина

  • Глава 6. Красивая (?) семья

  • Глава 7. Античность в русском XVII веке

  • Глава 8. О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!

  • Глава 9. И еще немного о Годунове

Часть II. ЭПОХА САМОЗВАНЦЕВ

  • Глава 1. Дело Романовых

  • Глава 2. Страдания Филарета

  • Глава 3. Самозванцы бывают разные

  • Глава 4. Расстрига

  • Глава 5. Любовная история

  • Глава 6. Окончание отрепьевского просперити

  • Глава 7. Шуйский и слом парадигмы

  • Глава 8. Добить мертвого

  • Глава 9. Тушинский вор

  • Глава 10. О доблестных защитниках Троице-Сергиева монастыря и всегорьких предателях

  • Глава 11. Настало время разобраться с польской интервенцией

  • Глава 12. Как поляк оказался претендентом на русский престол

  • Глава 13. Как разбили тушинцев

  • Глава 14. Однажды в Новгороде

  • Глава 15. Кусочек России в Швеции

Часть III. РОМАНОВЫ

  • Глава 1. Тем временем в Нижнем

  • Глава 2. Да здравствует новый царь!

  • Глава 3. Сусанин и мифические поляки

  • Глава 4. Первый русско-английский словарь, maimant и песня о весновой службе

  • Глава 5. Любить в настоящем времени

  • Глава 6. Как развлекаются московиты

  • Глава 7. Таинственный божедом

  • Глава 8. Детям не читать!

  • Глава 9. Настало время поговорить о записанных Джемсом песнях

  • Глава 10. Песня о весновой службе

  • Глава 11. Песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 году

  • Глава 12. Первый и второй плачи царевны Ксении Борисовны Годуновой

  • Глава 13. Песня о въезде в Москву возвращающегося из литовского плена патриарха Филарета Никитича

  • Глава 14. Чек-лист для иностранных послов

  • Глава 15. Русская Золушка

  • Глава 16. Тишайший, да не тихий

Часть IV. БУНТАШНЫЙ ВЕК

  • Глава 1. Почему нужно платить армии вовремя

  • Глава 2. Когда король защищает ферзя

  • Глава 3. Соборное уложение

  • Глава 4. Снова шведы

  • Глава 5. Медный бунт

  • Глава 6. Стенька Разин

  • Глава 7. Арзамасский воин

  • Глава 8. Кружок по интересам

  • Глава 9. Никон

  • Глава 10. В чем состояли изменения, введенные Никоном?

  • Глава 11. Об иконописной традиции и толстых немчинах

  • Глава 12. Грустное низвержение

  • Глава 13. Злоключения иностранцев в России

  • Глава 14. Аввакум

  • Глава 15. Морозова Феодосья Прокопьевна

  • Глава 16. Деканонизированная святая

  • Глава 17. О юродивых

  • Глава 18. Соловецкое сидение

  • Глава 19. Аз, сирый и убогий

  • Глава 20. Накануне

  • Глава 21. Гости с континента

  • Глава 22. Убиенные мученики

  • Глава 23. И напоследок

  • Глава 24. Хомовое пение

  • Глава 25. Слово и дело

  • Глава 26. It’s a kind of magic

  • Глава 27. Русские «Сумерки» и татары

  • Глава 28. Во всем виноваты лопари

Часть V. КУЛЬТУРА

  • Глава 1. Все прочее — литература

  • Глава 2. Стихи и проза, лед и пламень

  • Глава 3. Что они могли читать?

  • Глава 4. Какими были первые стихи?

  • Глава 5. Как написать акростих?

  • Глава 6. А о чем были первые стихи?

  • Глава 7. Открытие любви-страсти

  • Глава 8. Культура переписки

  • Глава 9. Великолепный Хворостинин

  • Глава 10. Защита Хворостинина, честного православного

  • Глава 11. Тимофей Акиндинов ака Лжешуйский

  • Глава 12. Декларация Акиндинова как политический манифест

  • Глава 13. Жизнь есть театр

  • Глава 14. Где все это происходило?

  • Глава 15. А что ставили?

  • Глава 16. Об уставе соколиной охоты

  • Глава 17. Ордин-Нащокин

  • Глава 18. New York Times Russian Edition

  • Глава 19. Когда время — не только деньги

  • Глава 20. Конкуренция коммерсантов

  • Глава 21. Марселис vs Посольский приказ

  • Глава 22. Ода переводчикам

  • Глава 23. Шервудский лес и Брыкганция

  • Глава 24. Орден Подвязки

  • Глава 25. Курение вредит вашему здоровью

  • Глава 26. Куда исчезли скоморохи?

  • Глава 27. Роковой семнадцатый

Часть VI. ПЕРЕБЕЖЧИКИ

  • Глава 1. Воин Нащокин

  • Глава 2. Григорий (Кошихин) Котошихин — или Иоганн Селицкий?

  • Глава 3. О России в царствование….

  • Глава 4. О легальных способах эмиграции

Часть VII. НА ИЗЛЕТЕ НЕКАЛЕНДАРНОГО XVII ВЕКА

  • Глава 1. Федор Алексеевич

  • Глава 2. Restart

Литература, которая поможет познакомиться с XVII веком

Views 98
Added 10.02.2026
Author brat christifid
