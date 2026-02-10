Потякина Виолетта - Россия бунташного века

«Россия бунташного века» — это попытка демистифицировать XVII век, который часто воспринимается либо как застойное «домостроевское» время, либо как бесконечная череда войн. Виолетта Потякина показывает эту эпоху живой, шумной и пугающе современной в своих страстях.

Автор мастерски выстраивает повествование: каждое «расследование» начинается с загадки или преступления, а заканчивается широким историческим обобщением о том, как функционировало общество того времени. Это идеальная книга для тех, кто любит «микроисторию» и хочет понять, чем на самом деле жили русские люди за сто лет до того, как Петр I прорубил окно в Европу.

Потякина Виолетта Михайловна - Россия бунташного века: cкандалы, интриги, расследования

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 320 с. : ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-149700-2

Потякина Виолетта Михайловна - Россия бунташного века – Содержание

Предисловие автора

Игра престолов, или «Все пошло как-то странно и мудрено в стране…»

Часть I. НЕСЛУЧИВШАЯСЯ ДИНАСТИЯ

Глава 1. Выборный государь

Глава 2. Великий голод

Глава 3. А при чем тут Уайнапутина?

Глава 4. А на второе — кровавые мальчики

Глава 5. Грустная кончина

Глава 6. Красивая (?) семья

Глава 7. Античность в русском XVII веке

Глава 8. О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!

Глава 9. И еще немного о Годунове

Часть II. ЭПОХА САМОЗВАНЦЕВ

Глава 1. Дело Романовых

Глава 2. Страдания Филарета

Глава 3. Самозванцы бывают разные

Глава 4. Расстрига

Глава 5. Любовная история

Глава 6. Окончание отрепьевского просперити

Глава 7. Шуйский и слом парадигмы

Глава 8. Добить мертвого

Глава 9. Тушинский вор

Глава 10. О доблестных защитниках Троице-Сергиева монастыря и всегорьких предателях

Глава 11. Настало время разобраться с польской интервенцией

Глава 12. Как поляк оказался претендентом на русский престол

Глава 13. Как разбили тушинцев

Глава 14. Однажды в Новгороде

Глава 15. Кусочек России в Швеции

Часть III. РОМАНОВЫ

Глава 1. Тем временем в Нижнем

Глава 2. Да здравствует новый царь!

Глава 3. Сусанин и мифические поляки

Глава 4. Первый русско-английский словарь, maimant и песня о весновой службе

Глава 5. Любить в настоящем времени

Глава 6. Как развлекаются московиты

Глава 7. Таинственный божедом

Глава 8. Детям не читать!

Глава 9. Настало время поговорить о записанных Джемсом песнях

Глава 10. Песня о весновой службе

Глава 11. Песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 году

Глава 12. Первый и второй плачи царевны Ксении Борисовны Годуновой

Глава 13. Песня о въезде в Москву возвращающегося из литовского плена патриарха Филарета Никитича

Глава 14. Чек-лист для иностранных послов

Глава 15. Русская Золушка

Глава 16. Тишайший, да не тихий

Часть IV. БУНТАШНЫЙ ВЕК

Глава 1. Почему нужно платить армии вовремя

Глава 2. Когда король защищает ферзя

Глава 3. Соборное уложение

Глава 4. Снова шведы

Глава 5. Медный бунт

Глава 6. Стенька Разин

Глава 7. Арзамасский воин

Глава 8. Кружок по интересам

Глава 9. Никон

Глава 10. В чем состояли изменения, введенные Никоном?

Глава 11. Об иконописной традиции и толстых немчинах

Глава 12. Грустное низвержение

Глава 13. Злоключения иностранцев в России

Глава 14. Аввакум

Глава 15. Морозова Феодосья Прокопьевна

Глава 16. Деканонизированная святая

Глава 17. О юродивых

Глава 18. Соловецкое сидение

Глава 19. Аз, сирый и убогий

Глава 20. Накануне

Глава 21. Гости с континента

Глава 22. Убиенные мученики

Глава 23. И напоследок

Глава 24. Хомовое пение

Глава 25. Слово и дело

Глава 26. It’s a kind of magic

Глава 27. Русские «Сумерки» и татары

Глава 28. Во всем виноваты лопари

Часть V. КУЛЬТУРА

Глава 1. Все прочее — литература

Глава 2. Стихи и проза, лед и пламень

Глава 3. Что они могли читать?

Глава 4. Какими были первые стихи?

Глава 5. Как написать акростих?

Глава 6. А о чем были первые стихи?

Глава 7. Открытие любви-страсти

Глава 8. Культура переписки

Глава 9. Великолепный Хворостинин

Глава 10. Защита Хворостинина, честного православного

Глава 11. Тимофей Акиндинов ака Лжешуйский

Глава 12. Декларация Акиндинова как политический манифест

Глава 13. Жизнь есть театр

Глава 14. Где все это происходило?

Глава 15. А что ставили?

Глава 16. Об уставе соколиной охоты

Глава 17. Ордин-Нащокин

Глава 18. New York Times Russian Edition

Глава 19. Когда время — не только деньги

Глава 20. Конкуренция коммерсантов

Глава 21. Марселис vs Посольский приказ

Глава 22. Ода переводчикам

Глава 23. Шервудский лес и Брыкганция

Глава 24. Орден Подвязки

Глава 25. Курение вредит вашему здоровью

Глава 26. Куда исчезли скоморохи?

Глава 27. Роковой семнадцатый

Часть VI. ПЕРЕБЕЖЧИКИ

Глава 1. Воин Нащокин

Глава 2. Григорий (Кошихин) Котошихин — или Иоганн Селицкий?

Глава 3. О России в царствование….

Глава 4. О легальных способах эмиграции

Часть VII. НА ИЗЛЕТЕ НЕКАЛЕНДАРНОГО XVII ВЕКА

Глава 1. Федор Алексеевич

Глава 2. Restart

Литература, которая поможет познакомиться с XVII веком