Мудрецы, благословенна их память, говорили, что если бы все евреи провели два шабата подряд по законам Торы, немедленно пришло бы Избавление. Попробуем же понять, почему для этого недостаточно одного соблюдённого всеми шабата. Наши мудрецы разъяснили, что шабат оказывает воздействие на следующую за ним неделю, а сама неделя, в свою очередь, влияет на завершающий ее шабат. Таким образом, два шабата связаны и взаимно влияют друг на друга через соединяющую их неделю. Поэтому одному полностью соблюдённому шабату будет не хватать влияния шести предшествующих будних дней. Значит, необходимо соблюсти еще один шабат, чтобы получить один совершенный шабат в соответствии с «шесть дней работай», а после этого «в седьмой день отдыхай». (Заметим, что первому шабату, соблюдённому евреями в пустыне после выхода из Египта не предшествовало влияние будних дней. Отсюда ясно, что тот первый шабат не был совершенным. Это рассуждение помогает нам понять, почему о том шабате не написано «день седьмой» в полной форме написания (Шмот 16:30), как о других шабатах, ведь ему не предшествовало влияние шести будних дней.

Шабат - великий знак завета, который заключил Всевышний с народом Израиля, дабы знали они, что шесть дней творил Он все на небе и на земле, а в седьмой отдыхал. Поскольку основой нашей веры является признание того, что Всевышний, благословенно Его Имя, сотворил этот мир и наполнил его Своими созданиями, а мы - Его слуги - и обязаны служить Ему и телом, и душой, ибо Он дает жизнь всему, Он управляет всем, Он дает пропитание каждому, только в Его силах лишать жизни и оживлять, так как Он - Творец и Создатель, поэтому и дает Тора заповедь соблюдения шабата... (Зихру Торат Моте 1:1). Кроме того, своим полным отказом от работы в шабат мы демонстрируем нашу уверенность в том, что Всевышний удовлетворит наши потребности, даже если мы покоимся в шабат, ибо есть в мире Тот, Кто дает всему существующему жизнь и пропитание. И поскольку шабат является основой нашей веры, сказано о его соблюдении, что оно сопоставимо по значимости с соблюдением всей Торы, а нарушение только одного запрета шабата рассматривается как нарушение всей Торы.

Консультант рав Яаков

Printed in Israel

Издательство Shvut Ami

ШвутАми 2013 г.,

Рав Яаков Позен - Законы Шабата в кратком изложении - Содержание

Глава 1 Почитание шабата

Глава 2. Законы кидуша

Глава з. Законы лэхем мишнэ

Глава 4. Законы авдалы (разделения) и исхода шабата

Глава 5. Введение в 39 видов работ

Глава 6. Сеяние (зорэа)

Глава 7. Пюота (хорэш)

Глава 8. Жатва (коцер)

Глава 9. Вязание снопов (меамэр)

Глава 10. Молотьба (даш)

Глава 11. Провеивание (зорэ)

Глава 12. Отбор (борэр)

Глава 13. Помол (тохен)

Глава 14. Просеивание (меракед)

Глава 15. Замешивание (лаш)

Глава 16. Выпечка и варка (офэ)

Глава 17. Ше'ия (оставление), хазара (возвращение), атмана (укутывание) и умывание в шабат

Глава 18. Стрижка (гозез)

Глава 19. Отбеливание (мелабен)

Глава 20. Вычесывание (менапец)

Глава 21. Крашение (цовэа)

Глава 22. Прядение, установка параллельных нитей, подготовка продольных нитей для овы ткани

Глава 23. Тканье (орэг)

Глава 24. Распускание ткани (поцэа)

Глава 25. Завязывание и развязывание узла (кошер уматир)

Глава 26. Шитье (тофэр)

Глава 27. Разрывание (корэа)

Глава 28. Ловля (цад)

Глава 29.3арезание животных (шохет)

Глава 30. Снятие шкуры (мафшит)

Глава 31. Дубление кож (меабед)

Глава 32. Разглаживание (мемахэк)

Глава 33. Разметка (месартэт)

Глава 34. Разрезание (мехатэх)

Глава 35. Письмо (котэв)

Глава 36. Стирание написанного (мохэк)

Глава 37. Строительство, разрушение и завершение изготовления (бонэ весотэр)

Глава 38. Погашение и зажигание (мехабэ умав'ир)

Глава 39. Перенос предметов и законы эрува (оцаа вединэй эру в)

Глава 40. Отдых скота, мехамер, обязанность кормить скот

Глава 41. Запреты, связанные с неуважением к шаботу

Глава 42. Заказ работы у нееврея в канун шабата

Глава 43. Законы мукце

Глава 44. Законы опасности, больного и лечение в шабат

Глава 45. Законы тхумин

Индекс

Источники

Рав Яаков Позен - Законы Шабата в кратком изложении - Глава1 - Почитание шабата - 1. Святость Шабата

Поскольку шабат - особый день, наступление которого наши мудрецы уподобили приходу невесты, мы обязаны почитать этот святой день более других дней. Мудрецы раскрыли нам со слов пророков, каким образом это делать. В книге пророка Йешаяу написано: «Почитай его, не ходя своими путями». Эти слова истолковали следующим образом: следует почитать шабат тем, чтобы не ходить в шабат так, как мы ходим в будни. Стих продолжает: «Отстраняясь от своих забот» - значит, не занимать себя будничными делами. Далее пророк говорит: «Произнося слова» - чтобы твоя речь в шабат отличалась от будничной. И еще толковали там: «Почитай» - чтобы ты не одевался в шабат как в будни, поэтому приказали нам почитать шабат чистой одеждой... и наслаждаться деликатесными блюдами»... и зажигать свечи и т.д., см. ниже.

Чистая одежда

Заповедали нам мудрецы одеваться в шабат красиво, насколько позволяют наши возможности. Всего же лучше иметь особую одежду только для шабата. Тот, у кого нет такой возможности, должен хотя бы переменить свои одежды перед наступлением шабата. Многие придерживаются обычая иметь для шабата отдельный талит. Мудрецы учили нас, что главное, ради чего надевают особую одежду, - почитание этим дня шабата, как было сказано выше: «И почитай его» - чтобы субботняя одежда не походила на будничную. Т.е. тем, что мы украшаем себя в шабат особенной одеждой, мы выказываем почтение этому святому дню и подчёркиваем его значение. Разумеется, следует одинаково почитать шабат, где бы его ни встречали: дома в кругу семьи, с друзьями или в дороге. И даже тот, кто вынужден проводить шабат в одиночестве, ни в коем случае не должен одеваться хуже, чем на людях. (Поэтому необходимо следить за тем, чтобы носить опрятную и красивую одежду в течение всего шабата, а не только тогда, когда вы выходите из дома. Этим вы подчеркиваете, что красивая одежда надета в честь шабата. Однако если вы, вернувшись домой, снимете эту одежду, станет ясно, что красивая одежда служила почитанию самого себя.) В книге Магида из Дубны Оэль Яаков в толковании на стих «Если обеднеет брат твой...» (Ваикра 25:35) вы найдете прекрасную притчу о почитании шабата.

Перед наступлением шабата необходимо переодеться. Женщины переодеваются перед зажжением свечей. Тем не менее мудрецы предостерегли нас: если женщина видит, что она не успевает переодеться ко времени зажигания свечей, то пусть зажигает свечи, не переодевшись в шабату, чтобы, не дай Б-г, не нарушить шабат, и только потом займется собой. При этом она должна остерегаться делать любое действие, содержащее запрещённую в шабат работу, так как, несмотря на то, что солнце еще не зашло, женщина с зажжением свечей принимает шабат со всеми его законами, как будет разъяснено ниже.

Подготовка дома

Мудрецы подчеркнули важность шабата еще и тем, что уподобили его наступление приходу важного и почетного гостя, к появлению которого готовятся заранее9. Поэтому следует приготовить дом, чтобы в нем было чисто, и покрыть столы скатертями. Принято, чтобы столы оставались покрытыми в течение всего шабата. Мудрецы написали, что человека, возвращающегося в вечер шабата домой из синагоги, сопровождают два ангела - добрый и злой. И если они находят дома свечи горящими, стол накрытым, а кровать постеленной, то добрый ангел говорит: Пусть так будет и в следующий шабат! И злой ангел вынужден ответить: Амен!.. Отсюда мы видим, что вечером в шабат стол должен быть уже готов к возвращению из синагоги (чтобы не пришлось ждать и можно было сразу начать трапезу), что тоже, в свою очередь, является элементом почитания шабата.