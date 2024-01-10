Каждый истинный христианин, рожденный свыше, желает, чтобы Бог его употреблял. В употреблении человека Богом сокрыто величайшее блаженство человеческой жизни на земле. Нет ничего лучше, как быть употребляемым Богом. Блажен тот, кого Господь употребляет! Видя, как Господь употребляет кого-то, не одному из детей Божиих пришлось задуматься над вопросом: «Почему Бог меня не употребляет?» Бог, имеющий ответ на все человеческие вопросы, должен иметь ответ и на этот вопрос. И мы во свете слова Божия рассмотрим этот важный вопрос. Святой Апостол Павел пишет: «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:21). Бог употребляет чистые сосуды, святые и готовые к употреблению. Человек, которого Бог употребляет, прошел процесс покаяния, очищения, спасения, крещения Духом Святым и святой жизни - согласно слову Божию.

Дмитрий Беспалов - Дары Святого Духа

Издательство не указано, год не указан - 120 с.

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Дмитрий Беспалов - Дары Святого Духа - Содержание

Почему Бог меня не употребляет Дух Святой в действии - Духовное руководство - Величайший дар

Дары Святого Духа - Слово мудрости - Слово знания - Дар веры

Прикосновение к невидимому - Дар исцеления - Дар чудотворения - Дар пророчества - Различение духов - Дар иных языков - Дар истолкования языков

Духовный порядок

Пять служений

Видения и откровения

Дополнительные дары

Красота в благодати

Высший закон

Действующая благодать

Плод благодати

Глубже и глубже

Божьи глубины

Реки воды живой

Пост и молитва

Разумные правила поста

Пятидесятница во свете Евангелия

Победа и блаженство души

Хождение с Богом

Истинное исповедание веры

Усиленная молитва

Рост в благодати