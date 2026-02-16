Практика християнського життя
«Практика християнського життя» — це спеціалізований навчальний посібник, розроблений для підлітків старшого шкільного віку, які перебувають на етапі переходу до дорослого, самостійного духовного життя. Курс виходить за межі простого переказу біблійних історій, пропонуючи глибокий аналіз того, як християнські принципи функціонують у реальному світі: від вирішення етичних дилем та управління емоціями до вибору професії та побудови стосунків. Програма стимулює критичне мислення, спонукаючи старшокласників не просто приймати віру на віру, а перевіряти її дієвість у повсякденних обставинах.
Матеріал структурований таким чином, щоб бути актуальним для молодіжної культури, використовуючи зрозумілу мову та приклади, близькі сучасним тинейджерам. Кожне заняття спрямоване на розвиток «практичної теології» — здатності бачити Божу присутність у навчанні, дозвіллі та соціальних медіа. Автори роблять особливий акцент на особистій відповідальності та формуванні стійкої християнської ідентичності, яка допоможе випускникам залишатися вірними своїм переконанням після закінчення школи та вступу до університетів, де вони можуть зіткнутися з викликами своїм цінностям.
Матеріал цього курсу адаптований і надрукований Mission Without Borders International з дозволу The Mailbox Club, Inc. – Рівне: Місія без кордонів, 1996. – 218 с.
Практика християнського життя - Зміст
Урок 1. Факти. Віра, Почуття
Урок 2. Як бути певним, що ти спасений
Урок 3. Найкращий вибір
Урок 4. Як подолати почуття власної неповноцінності
Урок 5. Як навчитись приймати себе
Урок 6. Чому Христос не реальний для мене
Урок 7. Як набути чистого сумління Частина І
Урок 8. Як набути чистого сумління Частина II
Урок 9. Божа дисципліна
Урок 10. Божа влада
Урок 11. Божа представницька влада
Урок 12. Боже покарання
Урок 13. Розуміння наших найпотаємніїпих потреб Частина 1
Урок 14. Розуміння наших найпотаємніїпих потреб Частина 11
Урок 15. Вчись бути задоволеним
Урок 16. Боротьба з гнівом
Урок 17. Почуття образи та дії пов’язані з цим
Урок 18. Від образи до прощення
Урок 19. Побудова правильних стосунків Частина І
Урок 20. Побудова правильних стосунків Частина 11
Урок 21. Любіть Один Одного
Урок 22. Ведення наших фінансів
Урок 23. Божі принципи давання
Урок 24. Християнський секрет счасливого житія
