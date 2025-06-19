В книге «Православная Церковь о революции, демократии и социализме» собраны высказывания русских святых, церковных деятелей и представителей культуры о власти, государстве, его различных типах, соотношении государства с Церковью.

Рассматривается феномен революции, отношение к ней Церкви. Как правило, высказывания относятся к церковным и государственным деятелям XIX — начала XX вв. В эпоху распространения революционных настроений Церковь предупреждала о последствиях революции, к которой стремились в то время многие, показывала истинную сущность общественных бед и нестроений и возможные пути переустройства общества. Но ее не послушали. Всем известны последствия революции: уничтожение многовековой культуры России, убийство миллионов людей, множество оставшихся без дома и родины и оказавшихся в изгнании, закрытие и уничтожение множества монастырей, храмов, памятников культуры, разграбление и уничтожение материальных богатств страны. Пятнадцать лет назад в нашей стране произошел подобный переворот, также был разграблен бывший СССР, уничтожена экономическая база страны, множество людей оказалось в нищете, резко возрос уровень смертности населения, потому что люди оказались подверженными пропаганде, и послушали, и пошли за «реформаторами».



Москва, Издателство «ДАРЪ», 2007. — 448 с.

ISBN 978-5-485-00110-0

Предисловие

Государство и власть. Порядок в обществе

Исполнение властью своих обязанностей

Монархия. Смысл помазания царя на царств!

Свобода, ее истинное и ложное понимание

Опасность революции

Социализм, основы этого учения

Что такое демократия

Воспитание и образование гражданина

Богатство и милосердие

Церковь и государство

Истинная жизнь — в вере и с Церковью

Святые — свидетели истинности Церкви

Отчего в государстве беды и нестроения

Библиография

Православная Церковь о революции, демократии и социализме - Государство и власть

Как и откуда появилась первая власть среди людей?



...Первая власть есть власть родителей над ребенком с той минуты, как только он родился. Что было бы с этим ребенком, если бы над ним не было власти родителей? Что было бы с ним, если бы кто-либо, думая принести ему пользу и дать полную свободу, отнял бы его от отца и матери и оставил бы его одного, не дав ему никакой другой власти? Всякий ясно видит, что такой ребенок погибнет. Но мы знаем, как родители любят детей, питают их, нередко себе во всем отказывая; мы знаем, как мать бросается защищать своего ребенка, как чутко слышит она каждое его движение, как она понимает, что ему нужно, хотя ребенок не говорит ни слова. Кто же учредил такую власть родителей и подчинение детей? Кто? Конечно, Тот, Кто создал и родителей и детей, т.е. Бог. Итак, самая первая власть — от Бога. Это ясно как день.

Но в жизни во всех областях, везде и всегда нужна власть: нужны пастыри в Церкви, ибо без них в деле святой веры будет беспорядок и вечные раздоры; нужны судьи в жизни, ибо без них один беспрепятственно будет обижать

другого; нужны правители, ибо без них будут бессильны и пастыри и судьи, которых не послушают злые люди; нужны учителя в училищах, ибо иначе зачем же собираться и ученикам, которые друг друга ведь ничему не научат; нужны военные начальники, ибо без них не будут знать, куда идти и что делать, и вместо стройного войска будет стадо; а все власти, чтобы быть согласными, чтобы не мешать, а помогать одна другой, должны иметь над собой одну высочайшую: это — власть царя.



Если бы вдруг уничтожить сразу все эти власти, то получилось бы то же, что с ребенком, если у него отнять родителей и оставить одного: произошла бы гибель всего народа от беспорядков и замешательства; тогда люди жили бы хуже и несчастнее зверей, потому что и среди животных и даже насекомых мы видим старших и распорядителей: пчелы и муравьи убеждают нас в этом.



Кто же установил власти в народах? Народ — это большая семья. И Тот, Кто установил и освятил власть родительскую в семье, т.е. Бог, Он же установил и всякую другую власть в большой семье — в народе. Слово Божие так ясно, и подробно, и убедительно учит об этом, что ни прибавить к нему, ни убавить от него ничего нельзя. Вот что говорит оно в поучение всем верующим: Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены...