От Эсхатоса. Члены клуба могут ознакомиться с обширным справочным изданием - Православная энциклопедия. Издание началось в 2000 году к 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В настоящее время более 70 томов предлагаем вашему вниманию. Ввиду большого размера файлов появление томов может занять продолжительное время - следите за темой.

Православная Энциклопедия

Москва, Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 2000-2021

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

при участии

Вселенского Константинопольского Патриархата,

Александрийского Патриархата, Антиохийского Патриархата,

Иерусалимского Патриархата, Грузинской Православной Церкви,

Сербской Православной Церкви, Румынской Православной Церкви,

Болгарской Православной Церкви, Кипрской Православной Церкви,

Элладской Православной Церкви, Албанской Православной Церкви,

Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель

и Словакии, Православной Церкви в Америке,

Православной автономной Церкви в Финляндии,

Православной автономной Церкви в Японии

ПОПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Православная Энциклопедия - том 00 - Алексий II - Патриарх Московский и всея Руси - ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Русская Православная Церковь возникла одновременно с просвещением Древней Руси светом Православия в середине двухтысячелетней истории христианства и присутствия в мире Вселенской Христовой Церкви. Она возникла естественно, как новая ветвь могучего древа, неотделимая от ствола и сохранившая его свойства, возникла как часть — митрополия — Константинопольского Патриархата. Каждый православный христианин сопричастен исторически далекой, но духовно близкой древней Церкви первых апостолов. В благодатном преемстве от них, ближайших учеников Христа, в сохранении неискаженного учения Христова — залог и духовной, и исторической жизненности Православия. Вероучение, основные канонические и литургические традиции едины для всех Поместных Православных Церквей, но каждая Церковь имеет собственный неповторимый путь и свой уникальный опыт, важный не только для нее, но и для всего Вселенского Православия.

Ко времени появления Русской Церкви уже явлены были высокие примеры подвижнической христианской жизни и мученические свидетельства веры. На Вселенских Соборах в бескомпромиссной борьбе с ересями были уже сформулированы догматы христианского вероучения. Церковное право обрело свою каноническую структуру, сформировался основной свод литургического предания, были созданы непревзойденные образцы церковного искусства. Все это Церковь подарила славянам вместе с величайшим сокровищем — письменностью.

Эти дары древней Православной Церкви и Византии, великой греческой культуры, стали решающим фактором в духовном и организационном становлении Русской Церкви, так что Русь ко времени монголо-татарского нашествия была просвещена светом Православия, имела православных государей, развитую систему церковного управления, храмы и монастыри, церковную литературу (как переводную, так и оригинальную почти во всех жанрах), искусство, своих национальных святых. Надо также помнить, что Русская Церковь родилась незадолго до трагического разделения христианского мира, до отпадения Западной Церкви. Это до сих нор не преодоленное уклонение от Православия огромной части христианского мира наложило свой отпечаток на историю Русской Церкви и русского церковного самосознания.

У историков принято делить прошедшее на этапы и периоды, отмечая своеобразие каждого из них. Не менее важно нроследить единство исторического и духовного бытия Русской Церкви на протяжении тысячелетия, непресекающуюся линию исторического развития. Жизнь Русской Церкви определялась прежде всего деяниями святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, трудами основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия, преподобного Сергия Радонежского и его учеников, мудрым, а подчас и героическим, служением первосвятителей Русской Церкви, подвигами святых благоверных князей, глубокими наставлениями русских вероучительных сочинений.

С другой стороны, крайне важпым стало усвоение уроков злополучного Ферраро-Флорентий-ского унийного Собора 1438-1439 гг., осозпание невозможности жертвовать догматическими истинами ради даже самых благих политических перспектив, укрепившаяся подвигом святого Марка Эфесского вера в копечное торжество истины. Здесь — начало движения Русской Церкви к автокефалии, ее пути к полной самостоятельности, вехами на котором стали поставление Собором русских епископов святителя митрополита Ионы в 1448 г. и учреждение Патриаршества на Руси в 1589 г.

С началом многовекового турецкого владычества в православных странах Восточной Европы и падением Константинополя в 1453 г. Русская Церковь и Русское государство стали оплотом Православия в мире. Сохранение и защита Православия воспринималось и Церковью, и государством как общая цель, определявшая единство стремлений. В церковном сознании рядом с преподобным Сергием Радонежским и святителем Алексием Московским встает образ святого благоверного князя Димитрия Донского, великие деяния Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского неразрывно связаны с подвигом святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси. Середина XVII столетия омрачилась многими бедами для Русской Церкви, последствия которых ощущались и века спустя: конфликтом между Патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем, расколом Русской Церкви и возникновением старообрядчества.

Сегодня мы отчетливо осознаем раскол как духовную, историческую и жизненную трагедию. Позиция Русской Церкви ясно сформулирована Соборами 1971-го и 1988 гг. и подтверждена недавно постановлением Священного Синода: признавая серьезность различий в богослужебной практике и более чем трехсотлетний груз взаимных обид и претензий, мы безоговорочно осудили имевшие место в истории насильственные методы преодоления раскола, которые были результатом вмешательства светских властей в дела Церкви, и призвали наших братьев по вере встать на нуть примирения и единства.

