Книга Дерека Прайма «Вопросы христианской веры» посвящена рассмотрению ключевых тем и вопросов, связанных с основами христианского учения. Автор в доступной и ясной форме объясняет важнейшие истины христианской веры, помогая читателю глубже понять библейское учение и его значение для жизни человека.

В книге рассматриваются такие темы, как вера в Бога, спасение, роль Иисуса Христа, значение молитвы, духовная жизнь христианина и другие важные вопросы веры. Прайм отвечает на распространённые сомнения и стремится показать, как библейские истины могут быть применены в повседневной жизни.

Издание предназначено для широкого круга читателей — как для тех, кто только начинает знакомиться с христианством, так и для тех, кто хочет углубить своё понимание библейского учения.

Издательство церкви «Завет Христа», 1998. – 110 с.

Дерек Прайм – Вопросы христианской веры - Содержание

Определение христианства - Познание истинного христианского учения - Библия - Библия богодухновенна - Существование Бога - Бытие Бога - Качества Бога - Троица - Творение - Провидение Божье - Войны и страдания - Грех - Грехопадение - Существование человека - Закон Божий - Первое пришествие Христа - Божественность Христа - Воплощение - Крест - Воскресение - Вознесение - Дух Святой - Дух Святой и христианин - Христианин - Возрождение - Обращение - Покаяние - Вера - Пробуждение веры - Оправдание - Жизнь христианина - Уверенность в спасении - Христианин до конца - Освящение - Крещение - Вечеря Господня - Церковь - Стать членом Церкви - Принадлежность к Церкви - Назначение и судьба Церкви - Членство в поместной церкви - Дьявол - Второе пришествие Христа - Последствия возвращения Христа - Суд - Воскресение тела - Жизнь после смерти - Небеса - Ад