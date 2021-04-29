Леонид Прайсман – Дело Дрейфуса

В течение 19-го века французские евреи находились в более благоприятном положении, чем евреи какой-либо другой страны. Они раньше всех остальных евреев получили полное равноправие с христианами. Португальские, испанские и авиньонские евреи обрели все права гражданства в январе 1790 года, а эльзасские евреи — 27 сентября 1791 года1. Правда, их положение несколько ухудшилось в эпоху Наполеона, в результате декретов 1806 и 1808 гг.

Но после реставрации Бурбонов им опять вернули все права, и сменяющие друг друга политические режимы во Франции были постоянны в своем хорошем отношении к евреям. Известный французский публицист Шербонье писал в 1880 году: ”Во Франции трудно понять, что в Германии существует еврейский вопрос и что этот вопрос может возбудить наиболее здравые умы и дать повод к ядовитым полемикам. К счастью, во Франции есть много вещей, которые были решены раз и навсегда. С давних пор мы знаем, что законы одинаково существуют для всех, что нет надобности молиться в католических храмах для того, чтобы пользоваться покровительством закона”

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Но не успели высохнуть чернила под этим заявлением, как зимой 1881 — 1882 гг. в Париже один за другим выходят четыре номера еженедельника “Antijuif” и газета “Antesemitique” В передовой статье первого номера газеты была объявлена цель издания: ’’Социальная защита угнетаемого горсткой в 80 тысяч евреев 40-миллионного французского народа”. Девиз газеты переиначивал известную фразу выдающегося французского политического деятеля Леона Гамбе-ты: ’’Клерикализм - вот враг”, девиз же звучал: ’’...еврей -вот враг”.

Но эти издания не пользуются никакой популярностью, влачат жалкое существование и быстро закрываются. Рождение французского антисемитизма нового времени тесно связано с деятельностью талантливого фразцузского писателя и журналиста Анри Дрюмона. В 1886 году выходит его книга ’’Еврейская Франция”. Необыкновенный успех! Книга за короткий период сто раз переиздается фантастическими тиражами. Увлекательное повествование с массой пикантных подробностей знакомит французов с еврейской историей и с положением евреев в Третьей Республике. Для многих французских читателей это была первая книга о евреях, которую они когда бы то ни было читали. Автор утверждал, что в современной Франции господствуют одни лишь евреи.

Они захватили власть над тем самым государством, которое когда-то жгло, убивало и изгоняло их из своих пределов. Евреи виноваты буквально во всем: и во франкопрусской войне, и в потере Эльзаса и Лотарингии, и в Коммуне, и в упадке общественной нравственности. Причем вину за все беды современной Франции Дрюмон возлагает на евреев абсолютно откровенно, без тени смущения. Как видим, обычный джентльменский набор. Так в чем же дело? Почему этот набор стандартных нелепостей стал вдруг пользоваться во Франции такой бешеной популярностью? В чем причина возрождения французского антисемитизма?

Левый и социалистический антисемитизм. Что же представляли тогда собой французские евреи? По численности они составляли очень небольшую группу. В начале 20-го века из 38 миллионов французских граждан во Франции проживает 100 тысяч евреев, из них 70 тысяч -в Париже. Кроме того, 60 тысяч евреев проживают в Алжире. Обнаружить реальные социальные противоречия между еврейским меньшинством и французами очень тяжело. Как среди крупной промышленной буржуазии, так и среди мелких лавочников и торговцев, евреев практически нет. В этих профессиях — исходя из численности населения — процент евреев куда меньше, чем французов. Зато еврейские банкирские дома занимают очень прочные позиции в финансовом мире, особенно — Ротшильды, и огромен процент евреев -людей свободных профессий, а также офицеров и ученых.

Историки дают разные объяснения того довольно неожиданного факта, что страна, которая в 19-м веке считалась эталоном свободы и соблюдения прав человека, вдруг в конце этого же века стала основным центром антисемитизма. Одной из важных причин была антисемитская политика французской католической церкви. Она потерпела тяжелое поражение в своих попытках свергнуть республику. Положение церкви ухудшилось после финансового краха католического банка “Union generale” и в процессе наступательной, антиклерикальной политики, проводимой правительством Ж.Фери (основную роль в нем играл Поль Бер —еврей по национальности) .

Для улучшения своего положения католическая церковь решила прибегнуть к старому испытанному средству, о котором известный французский историк Жиль Мишле говорил: ’’Когда успехи цивилизации грозят опасностью либо успехам, либо влиянию клерикального абсолютизма, последний отражает удар путем диверсии против евреев”. Ударной силой католического антисемитизма стал Орден иезуитов, устав которого требовал, чтобы люди, вступающие в орден, могли доказать, что у них нет еврейской крови в четырех поколениях. Католические священники играли заметную роль в движении антидрейфусаров, а иезуитский орден вел широкую антисемитскую пропаганду во всем мире. В разгар дела Дрейфуса основной орган католической церкви журнал

Леонид Прайсман – Дело Дрейфуса

Издательство – «Кахоль-Лаван» – 149 с.

Иерусалим – 1987 г.

Леонид Прайсман – Дело Дрейфуса – Содержание

Вступление

Французские евреи и Французские антисемиты до дела Дрейфуса

1. Антисемитизм правых

2. Левый и социалистический антисемитизм

3. ’Толпа евреев с жирными лоснящимися лицами”

4. Еще одна сторона взаимодействия двух культур

5. Алжирский пролог дела Дрейфуса

6. Панама

7. ’’Эти грубые грязные татары”

8. Первые столкновения

Суд и осуждение Дрейфуса

1. Полицейская оперетта

2. Единая Франция

3. Типичный офицер

4. Чертов остров

Борьба за пересмотр

1. Первые дрейфусары

2. Деятельность Пикара

3. Генеральские фальшивки

4. Любимец французских националистов

Две Франции

1. Письмо Золя

2. Кто автор бордеро?

3. Погром!

4. ’’Смыть всю грязь Израиля! ”

5. Французские евреи во время дела Дрейфуса

6. Суд над Золя

7. Борьба усиливается

8. Процесс в Рене