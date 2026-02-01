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Предсказательная магия гримуаров - сборник

Предсказательная магия гримуаров - сборник
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)

Это третья по счету малая книга серии Code Grimoire и вторая моего авторства. По правде говоря, я давно хотел написать текст, посвященный исключительно гадательным темам, но всегда откладывал это, пропуская вперед более серьезные работы. Мы не будем в этой книге рассматривать считывания по фотографиям или иные методы, которые стали модными сейчас, меня интересуют в первую очередь ритуальные практики, которые сложились на протяжении эпох.

Рассматривая историю предсказательной магии, условно можно выделить несколько этапов:

Древнейший — это этап, о котором мы знаем крайне мало. Он уходит своими корнями в палеолит. Археологических памятников, по которым можно судить о тех или иных методах предсказаний, естественно, не сохранилось. На основании этнографических наблюдений за примитивными обществами и логическим методом можно предположить, что в то время предсказания сводились к самым простым вариантам. Бросание трав в костер с наблюдением за искрами и дымом, попытки услышать в природных звуках ответ на вопрос, наблюдение за природными знамениями, использование определенных растений для видений и общения с духами, трактовки сновидений и иные схожие методики. С эпохой развития земледелия и сопутствующим ему развитием культуры и религии развивалось и ремесло предсказателей. В большинстве стран (особенно в тех, о которых идет речь в этой работе) формируется отдельная прослойка служителей культа, занимающаяся исключительно предсказаниями, и со временем начинается уже следующий период.

Предсказательная магия гримуаров - сборник

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 120 с. ил.

ISBN 978-5-94396-271-4

Предсказательная магия гримуаров - сборник - Содержание

Вступление

Книга Судьбы Герона Александрийского

Эксперимент вызова духа Сивиллы в пламени свечи, для получения правдивых ответов, о чем пожелаете, будь это кражи, или сокровища, или относительно всего, что хотите

Эксперимент Сивиллы - Эксперимент мертвеца - Зеркало Соломона для прорицаний - Чтобы кто-то мог иметь ответ через образ - Метод заставить духа появиться в твоей спальне

Античные предсказательные гримуары

Таблица удачных дней для предсказаний - Общение с ангелом через сон по Пифагору - Послание Нефотиса царю египетскому Псамметиху - Катаптосис Соломона, который работает на мальчиках и юношах - Малые методы

Заключение

Библиография

Приложение

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Added 01.02.2026
Author esxatos
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