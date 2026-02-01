Это третья по счету малая книга серии Code Grimoire и вторая моего авторства. По правде говоря, я давно хотел написать текст, посвященный исключительно гадательным темам, но всегда откладывал это, пропуская вперед более серьезные работы. Мы не будем в этой книге рассматривать считывания по фотографиям или иные методы, которые стали модными сейчас, меня интересуют в первую очередь ритуальные практики, которые сложились на протяжении эпох.

Рассматривая историю предсказательной магии, условно можно выделить несколько этапов:

Древнейший — это этап, о котором мы знаем крайне мало. Он уходит своими корнями в палеолит. Археологических памятников, по которым можно судить о тех или иных методах предсказаний, естественно, не сохранилось. На основании этнографических наблюдений за примитивными обществами и логическим методом можно предположить, что в то время предсказания сводились к самым простым вариантам. Бросание трав в костер с наблюдением за искрами и дымом, попытки услышать в природных звуках ответ на вопрос, наблюдение за природными знамениями, использование определенных растений для видений и общения с духами, трактовки сновидений и иные схожие методики. С эпохой развития земледелия и сопутствующим ему развитием культуры и религии развивалось и ремесло предсказателей. В большинстве стран (особенно в тех, о которых идет речь в этой работе) формируется отдельная прослойка служителей культа, занимающаяся исключительно предсказаниями, и со временем начинается уже следующий период.

Предсказательная магия гримуаров - сборник

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 120 с. ил.

ISBN 978-5-94396-271-4

Предсказательная магия гримуаров - сборник - Содержание

Вступление

Книга Судьбы Герона Александрийского

Эксперимент вызова духа Сивиллы в пламени свечи, для получения правдивых ответов, о чем пожелаете, будь это кражи, или сокровища, или относительно всего, что хотите

Эксперимент Сивиллы - Эксперимент мертвеца - Зеркало Соломона для прорицаний - Чтобы кто-то мог иметь ответ через образ - Метод заставить духа появиться в твоей спальне

Античные предсказательные гримуары

Таблица удачных дней для предсказаний - Общение с ангелом через сон по Пифагору - Послание Нефотиса царю египетскому Псамметиху - Катаптосис Соломона, который работает на мальчиках и юношах - Малые методы

Заключение

Библиография

Приложение