Сборник эссе «Премудрость построила себе дом» представляет собой интеллектуальное сокровище юнгианской психологии, исследующее глубинные аспекты женского начала и его интеграции в современное сознание. Книга, объединившая работы великой Марии-Луизы фон Франц и её коллег из Психологического клуба Цюриха, центрируется вокруг образа Софии (Премудрости). Авторы рассматривают её не просто как библейский персонаж, а как живую психическую реальность — Самость, стремящуюся построить «дом» в душе человека. Центральный манифест книги гласит: для обретения целостности человечество должно признать женское божественное начало, которое веками оставалось в тени мужского патриархального образа Бога.

Опираясь на алхимические трактаты, такие как «Аврора рассветная», и библейские легенды, авторы проводят читателя через «четыре двери» познания, соответствующие четырем психическим функциям Юнга. Встреча с Премудростью описывается как Mysterium Coniunctionis — священный союз противоположностей: солнца и луны, короля и королевы, разума и чувств. Через анализ сказок («Румпельштильцхен») и мифологических фигур (Царица Савская, Мария Магдалина) книга раскрывает процесс искупления и преображения женственности, превращая теоретическую психологию в практическое руководство по поиску внутреннего «философского камня» и обретению духовного пристанища.

Премудрость построила себе дом - Под ред. А. и Р. Швейцер

М. : Касталия, 2026. — 246 с. (Серия «Contributions to Jungian Psychology»)

ISBN 978-5-908110-43-3. Перевод Л. Габдрахмановой.

