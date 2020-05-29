КГБ в русской эмиграции - Константин Преображенский

Три года назад мне пришлось перебраться в США, где я получил политическое убежище. В Москве меня уже начинали прижимать за мои разоблачительные статьи и книги о КГБ, опубликованные в девяностые годы.

Профессиональным чутьем развед­чика я ощутил грозную опасность. Ведь Путин, едва придя к власти, начал расправу с чекистами-диссидентами, осмелившимися критиковать родное ведомство. Влившись в среду русских эмигрантов в Америке, я был поражен тем, как бес­церемонно орудует в ней путинская разведка. Она пытается присоединить Русскую Зарубежную Церковь к Московской патриархии, руководимой агентами КГБ и полностью подконтрольной государству. Так Кремль подчиняет себе русскую эмиграцию, превра­щает ее в инструмент давления на Запад, кем в советские времена были иностранные коммунисты. Над каждым русским эмигрантом нависла угроза вербовки лубянским ве­домством.



Мне стало обидно за своих новых собратьев, и в помощь им я решил написать эту книгу. Она поможет уберечься от вербовки, расскажет, как распознать разведчика. Некоторые из ее глав, опубликованные в печати, уже вызвали шпионский скандал в Москве.



Написать эту книгу мне помогли сами русские эмигранты, священники и миряне со всего света. Они снабдили меня уникальным разоблачительным материалом, ждав­шим своего часа.

Спасибо им.



Константин Преображенский, 2007 год

Константин Преображенский - КГБ в русской эмиграции

Электронное издание, 2010 г.

Для подготовки электронного издания был использован текст книги К.Г. Преображенского «КГБ в русской эмиграции», вышедшей из печати в 2007 году в издательстве Liberty (Нью-Йорк). Текст печатного издания исправлен, дополнен иллюстрациями, рядом выступлений автора в прессе и его обращением к читателям в России, подготовленным специально для электронного издания.



На обложке использован рисунок аргентинского художника Эрнана Торре Реписо «Преемственность Путина».

Верстка, оформление, иллюстрирование издания выполнено Русским Обще-Воинским Союзом, http://pereklichka.livejournal.com.

Константин Преображенский - КГБ в русской эмиграции - Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ В РОССИИ ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ ОБ АВТОРЕ КОГДА ЖЕ БУДУТ СУДИТЬ ПУТИНА? I. КОВАРНЫЙ ГРАД КИТЕЖ 1. ОТ ДЗЕРЖИНСКОГО ДО ПУТИНА

2. КАК РАСПОЗНАТЬ РАЗВЕДЧИКА

3. КГБ ИЛИ РОДИНА? II. ОПЕРАЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ» ДВЕ ТАЙНЫ АРХИЕПИСКОПА МАРКА 1. ТАКИХ КГБ НЕ ОТПУСКАЛ

2. АРХИЕПИСКОП МАРК – ГРАЖДАНИН РОССИИ? ШПИОНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1. ПРИЗНАНИЕ АЛЕКСИЯ ВТОРОГО

2. ЛУБЯНСКАЯ ХИРОТОНИЯ

3. ЦЕРКОВЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЖДЕБНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ЭКУМЕНИЗМ И РАЗВЕДКА «ДРУГ» АРХИЕПИСКОПА МАРКА 1. МИТРОХИНСКИЙ АРХИВ РАЗОБЛАЧАЕТ

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О. ГЛЕБА ЯКУНИНА

3. ДВА САПОГА – ПАРА? МИТРОПОЛИТ ЛАВР И ЧЕКИСТЫ 1.ТЕМНОЕ ПОДВОРЬЕ

2. АМЕРИКАНСКИЙ ЗАКОН – ДЛЯ КГБ НЕ ПОМЕХА

3. ПОНОШЕНИЕ ИОАННА САН-ФРАНЦИССКОГО О. ВИКТОР ПОТАПОВ ОБИДЕЛСЯ ЗА ПУТИНА 1. ПОДДЕЛЬНЫЙ ЕПИСКОПАТ МОСКВЫ

2. СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

3. ПУТИН В ПОДРЯСНИКЕ СВОБОДНА ЛИ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ? ВЕРИТ ЛИ ПУТИН В БОГА? 1. КАК КРЕСТЯТСЯ В КГБ

2. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

3. ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ НАМ НЕ НУЖЕН ПАТРИАРХ ПУТИН! 1. КОГОТОК УВЯЗ – ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ

2. УШЛА ЛИ БЕЗБОЖНАЯ ВЛАСТЬ?

3. ГРЕХ НАШИХ ЕПИСКОПОВ III. ФСБ ПРОТИВ СВОБОДЫ СЛОВА 1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ НЕНАВИСТЬ К ЖУРНАЛИСТАМ

2. РОССИЯ ТЕРЯЕТ СВОБОДУ

3. ПОЧЕМУ ФСБ НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С ПРЕССОЙ

4. ФСБ ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ

5. КАК ФСБ ВЕРБУЕТ ЖУРНАЛИСТОВ

6. КАК ФСБ БОРЕТСЯ С ПРЕССОЙ НА ПРОСТОРАХ РОССИИ IV. КАК ФСБ ПРЕСЛЕДУЕТ МЕНЯ ПРИЛОЖЕНИЯ. Избранные выступления автора в печати. КАК КРЕМЛЬ ВЛИЯЕТ НА БЕЛЫЙ ДОМ

БЛИЗОРУКОСТЬ

СВЯЩЕННИК И РАЗВЕДЧИКИ

ОТРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

ЛГИ, ШУМИ, КРИЧИ, ПОВТОРЯЙ ЛОЖЬ – ЧТО-НИБУДЬ ОСТАНЕТСЯ

МЫ СОХРАНИМ ЗАРУБЕЖНУЮ ЦЕРКОВЬ!

ХВАТИТ ОТПРАВЛЯТЬ АРХИВЫ НА РОДИНУ: ОНИ НУЖНЫ ЗДЕСЬ!

Константин Преображенский - Об авторе

Преображенский Константин Георгиевич. Русский. Родился в 1953 году в Моск­ве в семье военнослужащего.

После окончания в 1970 году средней школы поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ, который окончил в 1976 году. В 1975-76 годах стажировался в То­кио, в японском университете Токай.

В 1976-91 годах служил в Первом Главном управлении КГБ СССР

В 1980-85 годах — корреспондент ТАСС в Токио.

В 1985 году был вынужден покинуть Японию в результате шпионского сканда­ла.

Последняя должность в КГБ — референт начальника Научно-технической раз­ведки по работе по Китаю. Автор книг:

«КГБ в русской эмиграции» Вашингтон, 2007.

«КГБ в Японии» Москва, 2000.

«Шпион, который любил Японию» Токио, 1994.

«Неизвестная Япония» Москва, 1993.

«Как стать японцем» Москва, 1989.

«Спортивное кимоно» Москва, 1985.

«Бамбуковый меч» Москва, 1982.

Повести «Каратэ начинается с поклонов» и « Очень новая старая пагода», напи­санные автором в возрасте 22 лет, включены Ленинградским отделением АН СССР в академическую антологию «Советские писатели о Японии», Ленинград, 1987.

С 2003 года живет в США.