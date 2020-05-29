КГБ в русской эмиграции - Константин Преображенский

Преображенский - КГБ в русской эмиграции
Три года назад мне пришлось перебраться в США, где я получил политическое убежище. В Москве меня уже начинали прижимать за мои разоблачительные статьи и книги о КГБ, опубликованные в девяностые годы.
Профессиональным чутьем разведчика я ощутил грозную опасность. Ведь Путин, едва придя к власти, начал расправу с чекистами-диссидентами, осмелившимися критиковать родное ведомство. Влившись в среду русских эмигрантов в Америке, я был поражен тем, как бесцеремонно орудует в ней путинская разведка. Она пытается присоединить Русскую Зарубежную Церковь к Московской патриархии, руководимой агентами КГБ и полностью подконтрольной государству. Так Кремль подчиняет себе русскую эмиграцию, превращает ее в инструмент давления на Запад, кем в советские времена были иностранные коммунисты. Над каждым русским эмигрантом нависла угроза вербовки лубянским ведомством.
Мне стало обидно за своих новых собратьев, и в помощь им я решил написать эту книгу. Она поможет уберечься от вербовки, расскажет, как распознать разведчика. Некоторые из ее глав, опубликованные в печати, уже вызвали шпионский скандал в Москве.
Написать эту книгу мне помогли сами русские эмигранты, священники и миряне со всего света. Они снабдили меня уникальным разоблачительным материалом, ждавшим своего часа.
Спасибо им.
Константин Преображенский, 2007 год
Константин Преображенский - КГБ в русской эмиграции
Электронное издание, 2010 г.
Для подготовки электронного издания был использован текст книги К.Г. Преображенского «КГБ в русской эмиграции», вышедшей из печати в 2007 году в издательстве Liberty (Нью-Йорк). Текст печатного издания исправлен, дополнен иллюстрациями, рядом выступлений автора в прессе и его обращением к читателям в России, подготовленным специально для электронного издания.
Для подготовки электронного издания был использован текст книги К.Г. Преображенского «КГБ в русской эмиграции», вышедшей из печати в 2007 году в издательстве Liberty (Нью-Йорк). Текст печатного издания исправлен, дополнен иллюстрациями, рядом выступлений автора в прессе и его обращением к читателям в России, подготовленным специально для электронного издания.
На обложке использован рисунок аргентинского художника Эрнана Торре Реписо «Преемственность Путина».
Верстка, оформление, иллюстрирование издания выполнено Русским Обще-Воинским Союзом, http://pereklichka.livejournal.com.
Константин Преображенский - КГБ в русской эмиграции - Содержание
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ В РОССИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ
ОБ АВТОРЕ
КОГДА ЖЕ БУДУТ СУДИТЬ ПУТИНА?
I. КОВАРНЫЙ ГРАД КИТЕЖ
- 1. ОТ ДЗЕРЖИНСКОГО ДО ПУТИНА
- 2. КАК РАСПОЗНАТЬ РАЗВЕДЧИКА
- 3. КГБ ИЛИ РОДИНА?
II. ОПЕРАЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ» ДВЕ ТАЙНЫ АРХИЕПИСКОПА МАРКА
- 1. ТАКИХ КГБ НЕ ОТПУСКАЛ
- 2. АРХИЕПИСКОП МАРК – ГРАЖДАНИН РОССИИ?
ШПИОНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- 1. ПРИЗНАНИЕ АЛЕКСИЯ ВТОРОГО
- 2. ЛУБЯНСКАЯ ХИРОТОНИЯ
- 3. ЦЕРКОВЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВРАЖДЕБНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
ЭКУМЕНИЗМ И РАЗВЕДКА
«ДРУГ» АРХИЕПИСКОПА МАРКА
- 1. МИТРОХИНСКИЙ АРХИВ РАЗОБЛАЧАЕТ
- 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О. ГЛЕБА ЯКУНИНА
- 3. ДВА САПОГА – ПАРА?
МИТРОПОЛИТ ЛАВР И ЧЕКИСТЫ
- 1.ТЕМНОЕ ПОДВОРЬЕ
- 2. АМЕРИКАНСКИЙ ЗАКОН – ДЛЯ КГБ НЕ ПОМЕХА
- 3. ПОНОШЕНИЕ ИОАННА САН-ФРАНЦИССКОГО
О. ВИКТОР ПОТАПОВ ОБИДЕЛСЯ ЗА ПУТИНА
- 1. ПОДДЕЛЬНЫЙ ЕПИСКОПАТ МОСКВЫ
- 2. СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
- 3. ПУТИН В ПОДРЯСНИКЕ
СВОБОДНА ЛИ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ?
ВЕРИТ ЛИ ПУТИН В БОГА?
- 1. КАК КРЕСТЯТСЯ В КГБ
- 2. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
- 3. ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НАМ НЕ НУЖЕН ПАТРИАРХ ПУТИН!
- 1. КОГОТОК УВЯЗ – ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ
- 2. УШЛА ЛИ БЕЗБОЖНАЯ ВЛАСТЬ?
- 3. ГРЕХ НАШИХ ЕПИСКОПОВ
III. ФСБ ПРОТИВ СВОБОДЫ СЛОВА
- 1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ НЕНАВИСТЬ К ЖУРНАЛИСТАМ
- 2. РОССИЯ ТЕРЯЕТ СВОБОДУ
- 3. ПОЧЕМУ ФСБ НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С ПРЕССОЙ
- 4. ФСБ ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ
- 5. КАК ФСБ ВЕРБУЕТ ЖУРНАЛИСТОВ
- 6. КАК ФСБ БОРЕТСЯ С ПРЕССОЙ НА ПРОСТОРАХ РОССИИ
IV. КАК ФСБ ПРЕСЛЕДУЕТ МЕНЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ. Избранные выступления автора в печати.
- КАК КРЕМЛЬ ВЛИЯЕТ НА БЕЛЫЙ ДОМ
- БЛИЗОРУКОСТЬ
- СВЯЩЕННИК И РАЗВЕДЧИКИ
- ОТРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
- ЛГИ, ШУМИ, КРИЧИ, ПОВТОРЯЙ ЛОЖЬ – ЧТО-НИБУДЬ ОСТАНЕТСЯ
- МЫ СОХРАНИМ ЗАРУБЕЖНУЮ ЦЕРКОВЬ!
- ХВАТИТ ОТПРАВЛЯТЬ АРХИВЫ НА РОДИНУ: ОНИ НУЖНЫ ЗДЕСЬ!
Константин Преображенский - Об авторе
Преображенский Константин Георгиевич. Русский. Родился в 1953 году в Москве в семье военнослужащего.
После окончания в 1970 году средней школы поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ, который окончил в 1976 году. В 1975-76 годах стажировался в Токио, в японском университете Токай.
В 1976-91 годах служил в Первом Главном управлении КГБ СССР
В 1980-85 годах — корреспондент ТАСС в Токио.
В 1985 году был вынужден покинуть Японию в результате шпионского скандала.
Последняя должность в КГБ — референт начальника Научно-технической разведки по работе по Китаю. Автор книг:
«КГБ в русской эмиграции» Вашингтон, 2007.
«КГБ в Японии» Москва, 2000.
«Шпион, который любил Японию» Токио, 1994.
«Неизвестная Япония» Москва, 1993.
«Как стать японцем» Москва, 1989.
«Спортивное кимоно» Москва, 1985.
«Бамбуковый меч» Москва, 1982.
Повести «Каратэ начинается с поклонов» и « Очень новая старая пагода», написанные автором в возрасте 22 лет, включены Ленинградским отделением АН СССР в академическую антологию «Советские писатели о Японии», Ленинград, 1987.
С 2003 года живет в США.
После окончания в 1970 году средней школы поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ, который окончил в 1976 году. В 1975-76 годах стажировался в Токио, в японском университете Токай.
В 1976-91 годах служил в Первом Главном управлении КГБ СССР
В 1980-85 годах — корреспондент ТАСС в Токио.
В 1985 году был вынужден покинуть Японию в результате шпионского скандала.
Последняя должность в КГБ — референт начальника Научно-технической разведки по работе по Китаю. Автор книг:
«КГБ в русской эмиграции» Вашингтон, 2007.
«КГБ в Японии» Москва, 2000.
«Шпион, который любил Японию» Токио, 1994.
«Неизвестная Япония» Москва, 1993.
«Как стать японцем» Москва, 1989.
«Спортивное кимоно» Москва, 1985.
«Бамбуковый меч» Москва, 1982.
Повести «Каратэ начинается с поклонов» и « Очень новая старая пагода», написанные автором в возрасте 22 лет, включены Ленинградским отделением АН СССР в академическую антологию «Советские писатели о Японии», Ленинград, 1987.
С 2003 года живет в США.
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