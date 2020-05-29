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Преображенский - КГБ в русской эмиграции

КГБ в русской эмиграции - Константин Преображенский
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services, Ethics, Sociology Political Science, Philology Literature
Три года назад мне пришлось перебраться в США, где я получил политическое убежище. В Москве меня уже начинали прижимать за мои разоблачительные статьи и книги о КГБ, опубликованные в девяностые годы.
Профессиональным чутьем развед­чика я ощутил грозную опасность. Ведь Путин, едва придя к власти, начал расправу с чекистами-диссидентами, осмелившимися критиковать родное ведомство. Влившись в среду русских эмигрантов в Америке, я был поражен тем, как бес­церемонно орудует в ней путинская разведка. Она пытается присоединить Русскую Зарубежную Церковь к Московской патриархии, руководимой агентами КГБ и полностью подконтрольной государству. Так Кремль подчиняет себе русскую эмиграцию, превра­щает ее в инструмент давления на Запад, кем в советские времена были иностранные коммунисты. Над каждым русским эмигрантом нависла угроза вербовки лубянским ве­домством.

Мне стало обидно за своих новых собратьев, и в помощь им я решил написать эту книгу. Она поможет уберечься от вербовки, расскажет, как распознать разведчика. Некоторые из ее глав, опубликованные в печати, уже вызвали шпионский скандал в Москве.

Написать эту книгу мне помогли сами русские эмигранты, священники и миряне со всего света. Они снабдили меня уникальным разоблачительным материалом, ждав­шим своего часа.
Спасибо им.
Константин Преображенский, 2007 год

Константин Преображенский - КГБ в русской эмиграции

Электронное издание, 2010 г.
Для подготовки электронного издания был использован текст книги К.Г. Преображенского «КГБ в русской эмиграции», вышедшей из печати в 2007 году в издательстве Liberty (Нью-Йорк). Текст печатного издания исправлен, дополнен иллюстрациями, рядом выступлений автора в прессе и его обращением к читателям в России, подготовленным специально для электронного издания.

На обложке использован рисунок аргентинского художника Эрнана Торре Реписо «Преемственность Путина».
Верстка, оформление, иллюстрирование издания выполнено Русским Обще-Воинским Союзом, http://pereklichka.livejournal.com.

Константин Преображенский - КГБ в русской эмиграции - Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ В РОССИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕЧАТНОМУ ИЗДАНИЮ
ОБ АВТОРЕ
КОГДА ЖЕ БУДУТ СУДИТЬ ПУТИНА?
I. КОВАРНЫЙ ГРАД КИТЕЖ
  • 1. ОТ ДЗЕРЖИНСКОГО ДО ПУТИНА
  • 2. КАК РАСПОЗНАТЬ РАЗВЕДЧИКА
  • 3. КГБ ИЛИ РОДИНА?
II. ОПЕРАЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ» ДВЕ ТАЙНЫ АРХИЕПИСКОПА МАРКА
  • 1. ТАКИХ КГБ НЕ ОТПУСКАЛ
  • 2. АРХИЕПИСКОП МАРК – ГРАЖДАНИН РОССИИ?
ШПИОНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
  • 1. ПРИЗНАНИЕ АЛЕКСИЯ ВТОРОГО
  • 2. ЛУБЯНСКАЯ ХИРОТОНИЯ
  • 3. ЦЕРКОВЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВРАЖДЕБНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
ЭКУМЕНИЗМ И РАЗВЕДКА
«ДРУГ» АРХИЕПИСКОПА МАРКА
  • 1. МИТРОХИНСКИЙ АРХИВ РАЗОБЛАЧАЕТ
  • 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О. ГЛЕБА ЯКУНИНА
  • 3. ДВА САПОГА – ПАРА?
МИТРОПОЛИТ ЛАВР И ЧЕКИСТЫ
  • 1.ТЕМНОЕ ПОДВОРЬЕ
  • 2. АМЕРИКАНСКИЙ ЗАКОН – ДЛЯ КГБ НЕ ПОМЕХА
  • 3. ПОНОШЕНИЕ ИОАННА САН-ФРАНЦИССКОГО
О. ВИКТОР ПОТАПОВ ОБИДЕЛСЯ ЗА ПУТИНА
  • 1. ПОДДЕЛЬНЫЙ ЕПИСКОПАТ МОСКВЫ
  • 2. СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
  • 3. ПУТИН В ПОДРЯСНИКЕ
СВОБОДНА ЛИ ЦЕРКОВЬ В РОССИИ?
ВЕРИТ ЛИ ПУТИН В БОГА?
  • 1. КАК КРЕСТЯТСЯ В КГБ
  • 2. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА
  • 3. ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НАМ НЕ НУЖЕН ПАТРИАРХ ПУТИН!
  • 1. КОГОТОК УВЯЗ – ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ
  • 2. УШЛА ЛИ БЕЗБОЖНАЯ ВЛАСТЬ?
  • 3. ГРЕХ НАШИХ ЕПИСКОПОВ
III. ФСБ ПРОТИВ СВОБОДЫ СЛОВА
  • 1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ НЕНАВИСТЬ К ЖУРНАЛИСТАМ
  • 2. РОССИЯ ТЕРЯЕТ СВОБОДУ
  • 3. ПОЧЕМУ ФСБ НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ С ПРЕССОЙ
  • 4. ФСБ ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ
  • 5. КАК ФСБ ВЕРБУЕТ ЖУРНАЛИСТОВ
  • 6. КАК ФСБ БОРЕТСЯ С ПРЕССОЙ НА ПРОСТОРАХ РОССИИ
IV. КАК ФСБ ПРЕСЛЕДУЕТ МЕНЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ. Избранные выступления автора в печати.
  • КАК КРЕМЛЬ ВЛИЯЕТ НА БЕЛЫЙ ДОМ
  • БЛИЗОРУКОСТЬ
  • СВЯЩЕННИК И РАЗВЕДЧИКИ
  • ОТРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
  • ЛГИ, ШУМИ, КРИЧИ, ПОВТОРЯЙ ЛОЖЬ – ЧТО-НИБУДЬ ОСТАНЕТСЯ
  • МЫ СОХРАНИМ ЗАРУБЕЖНУЮ ЦЕРКОВЬ!
  • ХВАТИТ ОТПРАВЛЯТЬ АРХИВЫ НА РОДИНУ: ОНИ НУЖНЫ ЗДЕСЬ!

Константин Преображенский - Об авторе

Преображенский Константин Георгиевич. Русский. Родился в 1953 году в Моск­ве в семье военнослужащего.
После окончания в 1970 году средней школы поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ, который окончил в 1976 году. В 1975-76 годах стажировался в То­кио, в японском университете Токай.
В 1976-91 годах служил в Первом Главном управлении КГБ СССР
В 1980-85 годах — корреспондент ТАСС в Токио.
В 1985 году был вынужден покинуть Японию в результате шпионского сканда­ла.
Последняя должность в КГБ — референт начальника Научно-технической раз­ведки по работе по Китаю. Автор книг:
«КГБ в русской эмиграции» Вашингтон, 2007.
«КГБ в Японии» Москва, 2000.
«Шпион, который любил Японию» Токио, 1994.
«Неизвестная Япония» Москва, 1993.
«Как стать японцем» Москва, 1989.
«Спортивное кимоно» Москва, 1985.
«Бамбуковый меч» Москва, 1982.
Повести «Каратэ начинается с поклонов» и « Очень новая старая пагода», напи­санные автором в возрасте 22 лет, включены Ленинградским отделением АН СССР в академическую антологию «Советские писатели о Японии», Ленинград, 1987.
С 2003 года живет в США.
Views 1 665
Rating 5.0 / 5
Added 29.05.2020
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (2 comments)

V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!
S
sunsell 14 years ago
Преображенский предатель.

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