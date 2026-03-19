Прилуцкий - Дискурс теологии

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational

Монография А. М. Прилуцкого «Дискурс теологии» представляет собой глубокое религиоведческое и лингвофилософское исследование, посвященное анализу теологического текста как особого типа коммуникации. Автор ставит задачу демифологизировать структуру религиозного языка, выявив механизмы, с помощью которых теологическое высказывание конструирует свою авторитетность и истинность. Основная идея произведения заключается в том, что теология — это не просто сумма догматов, а специфическая дискурсивная практика, обладающая собственными правилами построения смыслов, риторическими стратегиями и способами легитимации внутри религиозного сообщества.

Содержательная часть книги детально анализирует семиотику и прагматику теологического дискурса, исследуя, как сакральные термины и метафоры функционируют в различных исторических и конфессиональных контекстах. Прилуцкий последовательно разбирает оппозицию между «внутренним» (конфессиональным) и «внешним» (научным) взглядом на религию, уделяя внимание проблеме перевода теологических понятий на язык светской культуры. Автор анализирует структуру теологического аргумента, роль цитирования священных текстов и механизмы исключения «чужого» мнения, показывая, как дискурс формирует идентичность верующего. В книге также исследуется взаимодействие теологии с философией и идеологией, а также трансформация религиозного языка в условиях цифровой эпохи и масс-медиа.

Текст написан в строгом, аналитическом и терминологически насыщенном стиле, характерном для современной петербургской школы религиоведения. Александр Прилуцкий мастерски соединяет методы дискурс-анализа с классической герменевтикой, предлагая читателю инструментарий для критического осмысления того, как слова о Боге становятся инструментом социальной и интеллектуальной власти. Работа служит фундаментальным ресурсом для религиоведов, филологов и социологов, стремящихся понять внутреннюю логику религиозной мысли за пределами простых вероучительных схем. Это чтение помогает осознать, что теологический дискурс — это живая и гибкая система, определяющая границы мыслимого и допустимого в пространстве сакрального.

Прилуцкий А.М. - Дискурс теологии

СПб.: ООО «Светоч», 2006. - 306 с.

ISBN 5-901621-18-2

Прилуцкий А.М. - Дискурс теологии - Содержание

ЧАСТЬ I. ОТ ТЕРМИНА К ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

  • Постановка задачи

  • Особенности семантической структуры термина

  • От наблюдения к изучению

  • Классификации терминологических подъязыков на основе семантических связей между терминами

  • Методы классификации терминологических подъязыков на основе воспроизводимости терминов

  • Критерий воспроизводимости терминов

  • Критерий конвергенции

  • Лексикографические источники христианской терминологии XVIII века

  • Классификация терминологических подъязыков теологии

  • Литература к первой части

Часть II. РЕФОРМАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ (Традиционное и радикальное в герменевтике М. Лютера)

  • Историко-философские предпосылки экзегетики М. Лютера

  • Церковно-исторические предпосылки становления экзегетического метода М. Лютера

  • Философский генезис экзегетики М. Лютера

  • Экзегетическая методология Реформации

  • Социально-философская концепция призвания и сословий

  • Проблема конфессионализации и создание протестантской церкви

  • Литература ко второй части

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

