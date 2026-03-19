Прилуцкий - Дискурс теологии

Монография А. М. Прилуцкого «Дискурс теологии» представляет собой глубокое религиоведческое и лингвофилософское исследование, посвященное анализу теологического текста как особого типа коммуникации. Автор ставит задачу демифологизировать структуру религиозного языка, выявив механизмы, с помощью которых теологическое высказывание конструирует свою авторитетность и истинность. Основная идея произведения заключается в том, что теология — это не просто сумма догматов, а специфическая дискурсивная практика, обладающая собственными правилами построения смыслов, риторическими стратегиями и способами легитимации внутри религиозного сообщества.

Содержательная часть книги детально анализирует семиотику и прагматику теологического дискурса, исследуя, как сакральные термины и метафоры функционируют в различных исторических и конфессиональных контекстах. Прилуцкий последовательно разбирает оппозицию между «внутренним» (конфессиональным) и «внешним» (научным) взглядом на религию, уделяя внимание проблеме перевода теологических понятий на язык светской культуры. Автор анализирует структуру теологического аргумента, роль цитирования священных текстов и механизмы исключения «чужого» мнения, показывая, как дискурс формирует идентичность верующего. В книге также исследуется взаимодействие теологии с философией и идеологией, а также трансформация религиозного языка в условиях цифровой эпохи и масс-медиа.

Текст написан в строгом, аналитическом и терминологически насыщенном стиле, характерном для современной петербургской школы религиоведения. Александр Прилуцкий мастерски соединяет методы дискурс-анализа с классической герменевтикой, предлагая читателю инструментарий для критического осмысления того, как слова о Боге становятся инструментом социальной и интеллектуальной власти. Работа служит фундаментальным ресурсом для религиоведов, филологов и социологов, стремящихся понять внутреннюю логику религиозной мысли за пределами простых вероучительных схем. Это чтение помогает осознать, что теологический дискурс — это живая и гибкая система, определяющая границы мыслимого и допустимого в пространстве сакрального.

Прилуцкий А.М. - Дискурс теологии

СПб.: ООО «Светоч», 2006. - 306 с.

ISBN 5-901621-18-2

Прилуцкий А.М. - Дискурс теологии - Содержание

ЧАСТЬ I. ОТ ТЕРМИНА К ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Постановка задачи

Особенности семантической структуры термина

От наблюдения к изучению

Классификации терминологических подъязыков на основе семантических связей между терминами

Методы классификации терминологических подъязыков на основе воспроизводимости терминов

Критерий воспроизводимости терминов

Критерий конвергенции

Лексикографические источники христианской терминологии XVIII века

Классификация терминологических подъязыков теологии

Литература к первой части

Часть II. РЕФОРМАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ (Традиционное и радикальное в герменевтике М. Лютера)

Историко-философские предпосылки экзегетики М. Лютера

Церковно-исторические предпосылки становления экзегетического метода М. Лютера

Философский генезис экзегетики М. Лютера

Экзегетическая методология Реформации

Социально-философская концепция призвания и сословий

Проблема конфессионализации и создание протестантской церкви

Литература ко второй части

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ