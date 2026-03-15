Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Принс - Будущие Израиля и церкви

Принс - Будущие Израиля и церкви
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга Дерека Принса «Будущее Израиля и Церкви» представляет собой глубокое эсхатологическое исследование, в котором автор анализирует библейские пророчества через призму современных исторических событий. Автор ставит задачу прояснить взаимосвязь между судьбой еврейского народа и предназначением христианской Церкви в последние времена. Основная идея произведения заключается в том, что Бог не отверг Свой завет с Израилем, и восстановление этого народа на его исторической родине является ключевым сигналом, указывающим на приближение завершения нынешнего века и второе пришествие Христа.

Содержательная часть книги базируется на тщательном экзегетическом разборе текстов Ветхого и Нового Заветов, особенно посланий апостола Павла и пророчеств Исаии. Принс подробно рассматривает концепцию «полноты язычников» и объясняет, почему духовное пробуждение Израиля неразрывно связано с духовным состоянием и миссией Церкви. Автор предостерегает от теологии замещения (идеи о том, что Церковь окончательно заменила Израиль в Божьем плане), утверждая, что оба эти института имеют уникальные, но взаимодополняющие роли в плане спасения человечества. Особое внимание уделяется практическим аспектам: как верующим из других народов следует относиться к Израилю и какую роль играет ходатайственная молитва в исполнении пророчеств.

Текст написан в характерном для Дерека Принса стиле — логичном, авторитетном и предельно ясном, что делает сложные теологические конструкции понятными даже для непрофессионала. Автор выступает не как политический аналитик, а как библеист, призывающий читателя смотреть на новости через призму Писания. Работа служит важным ориентиром для тех, кто стремится понять смысл глобальных перемен на Ближнем Востоке и подготовить свое сердце к грядущим духовным событиям. Это чтение помогает сформировать сбалансированный библейский взгляд на историю, где за внешним хаосом просматривается суверенная рука Творца.

Дерек Принс - Будущие Израиля и церкви

Санкт-Петербург 1993 год 162 стр.

Дерек Принс - Будущие Израиля и церкви - Содержание

  • 1.В фокусе внимания всего мира

  • 2.Кто такой Израиль?

  • 3. Кто такой Иудей?

  • 4.Они не Израиль

  • 5. Израиль Божий

  • 6.Израиль отличается от Церкви

  • 7.Кто есть Церковь?

  • 8.Избрание

  • 9.Избранный остаток

  • 10.Греховность Израиля

  • 11.Предсказанное возрождение Израиля

  • 12.Описанное возрождение Израиля

  • 13.Маленький клочок земли

  • 14.Божьи границы

  • 15.Время переселения

  • 16.Несправедлив ли Бог?

  • 17.Сначала Иудей, потом язычник

  • 18.Избрание и Церковь

  • 19.Не усилия, но союз

  • 20.Будет ли Церковь также остатком?

  • 21.Ответ, которого требует Бог

  • 22.Провозглашайте!

  • 23.Славьте!

  • 24.Молитесь!

  • 25.Кульминация

  • 26.Заключение

Приложение 1 Употребление слова Израиль и израильтянин в Новом Завете

Приложение 2 Когда Бог дает Свою клятву

Views 40
Rating
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

