Книга Дерека Принса «Будущее Израиля и Церкви» представляет собой глубокое эсхатологическое исследование, в котором автор анализирует библейские пророчества через призму современных исторических событий. Автор ставит задачу прояснить взаимосвязь между судьбой еврейского народа и предназначением христианской Церкви в последние времена. Основная идея произведения заключается в том, что Бог не отверг Свой завет с Израилем, и восстановление этого народа на его исторической родине является ключевым сигналом, указывающим на приближение завершения нынешнего века и второе пришествие Христа.

Содержательная часть книги базируется на тщательном экзегетическом разборе текстов Ветхого и Нового Заветов, особенно посланий апостола Павла и пророчеств Исаии. Принс подробно рассматривает концепцию «полноты язычников» и объясняет, почему духовное пробуждение Израиля неразрывно связано с духовным состоянием и миссией Церкви. Автор предостерегает от теологии замещения (идеи о том, что Церковь окончательно заменила Израиль в Божьем плане), утверждая, что оба эти института имеют уникальные, но взаимодополняющие роли в плане спасения человечества. Особое внимание уделяется практическим аспектам: как верующим из других народов следует относиться к Израилю и какую роль играет ходатайственная молитва в исполнении пророчеств.

Текст написан в характерном для Дерека Принса стиле — логичном, авторитетном и предельно ясном, что делает сложные теологические конструкции понятными даже для непрофессионала. Автор выступает не как политический аналитик, а как библеист, призывающий читателя смотреть на новости через призму Писания. Работа служит важным ориентиром для тех, кто стремится понять смысл глобальных перемен на Ближнем Востоке и подготовить свое сердце к грядущим духовным событиям. Это чтение помогает сформировать сбалансированный библейский взгляд на историю, где за внешним хаосом просматривается суверенная рука Творца.

Дерек Принс - Будущие Израиля и церкви

Санкт-Петербург 1993 год 162 стр.

Дерек Принс - Будущие Израиля и церкви - Содержание

1.В фокусе внимания всего мира

2.Кто такой Израиль?

3. Кто такой Иудей?

4.Они не Израиль

5. Израиль Божий

6.Израиль отличается от Церкви

7.Кто есть Церковь?

8.Избрание

9.Избранный остаток

10.Греховность Израиля

11.Предсказанное возрождение Израиля

12.Описанное возрождение Израиля

13.Маленький клочок земли

14.Божьи границы

15.Время переселения

16.Несправедлив ли Бог?

17.Сначала Иудей, потом язычник

18.Избрание и Церковь

19.Не усилия, но союз

20.Будет ли Церковь также остатком?

21.Ответ, которого требует Бог

22.Провозглашайте!

23.Славьте!

24.Молитесь!

25.Кульминация

26.Заключение

Приложение 1 Употребление слова Израиль и израильтянин в Новом Завете

Приложение 2 Когда Бог дает Свою клятву