Труд, предложенный автором книги «Хронология Ветхого Завета» дает возможность наглядно проследить образование хронологических дат и дает устойчивое отображение их, взятых только с текста Священного Писания. Леонид Александрович Прищенко - Хронология Ветхого Ветхого Завета Библии - по диаграмме стереометрического изображения дат Книга отпечатана в отделе печати при миссии "ДОРОГА К СЕРДЦУ" 2011 Леонид Прищенко - Хронология Ветхого Ветхого Завета Библии - От автора

Хронология Ветхого Завета Библии заслуживает особого внимания, как важного приложения к ней для изучения и исследования (Ин. 5:39).

«Вопросами хронологии Библии занимались наиболее известные в христианском мире: Ориген, Климент и Феофил Александрийский, Юлий Африканский и в особенности Дионисий Малый, римский аббат, живший в начале VI века. Позднейшие хронологи, которых держатся на Западе: Скалигер, Петавий, Уссерий (Ашшер) и Гелес. Последние составили полные хронологии, более или менее несогласованные между собой», как ссы­лается на них священник, магистр богословия Василий Смарагдов в своем «Пособии к доброму чтению и слушанию слова Божия в книгах Ветхого и Нового завета» (стр.194, издано в 1875 году, в Санкт-Петербурге, товариществом «Общественная польза»).

В 1654 году архиепископ Ашшер из Ирландии, исследуя непосредственно оригиналы Священного Писания, установил, что от дней Адама и до нового христианского летоисчисления прошло 4004 года (справочник Генри Геллея - стр. 39).

Занимался хронологией Библии и Барри Сеттерфильд. Книга «Геологическое время и Библейская хронология» пересмотренная Крымским об­ществом креационной науки 4 августа 1991 года. В 1988 году была составлена Библейская хронология Российским Библейским обществом, автор Дэвид Ф. Пейн. А также Христианским обществом «Библия для всех» - издана в 1999 г. в Санкт-Петербурге, автор Недзельский.

Издательство академии наук СССР во Всемирной Истории том 1, стр. 495, признает, что «определение даты написания Библейских книг пред­ставляет собой трудную задачу».

Опубликовало хронологию Библии и общество свидетелей Иеговы в брошюре «Все Писание достоверно и полезно» (Урок №3) 2004 г.

Суммируя и сопоставляя изданную литературу, убеждаемся в сложности установить хронологические даты аналитическим путем, вследствие чего пришлось пойти по более сложному способу - приемом стереометрии.

Путем графического нанесения всех исторических событий на рулонную, с миллиметрической сеткой бумагу. С помощью такой системы уда­лось установить из Библейского текста синодального издания события в хронологической последовательности.

Сама технология графического изображения хронологии следующая: на рулонной бумаге с миллиметрической сеткой, начиная от Адама, откла­дываются векторы продолжительности жизни или царствования библейских персонажей, а в верхней части рулона проставляются года в восходя­щем и нисходящем порядке. Пересечение в любой точке вектора с проставленными годами рождает хронологическую величину даты события. Этот уникальный способ очень затруднителен во времени, но единственный, в своем роде, дающий возможность на любое мгновение образовывать даты в хронологической последовательности.

Просматривая векторы, начиная от создания Адама, непрерывно, в восходящем порядке дошел до факта разрушения Навуходоносором в 3636 году при царе иудейском Седекии, храма, который построил Соломон. Во всех христианских справочниках и в светской литературе, в том числе во Всемирной истории, издания Академии наук СССР, Москва, 1956 г., т. №1, стр. 695, факт разрушения храма Соломона, зафиксирован в 586 году до нашей эры.