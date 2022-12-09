По словам Священного Писания, настанет день, когда для всего мира времени уже не будет (Откр. 10. 5—6). А сейчас смерть, как бы вторя этому пророчеству, ежедневно говорит тысячам наших собратьев, что времени у них уже не осталось, а всем нам — о приближающейся кончине (1Пет. 4. 7).

Каждый час нашей жизни — новый шаг к ее концу. Каждый день сокращает жизнь, как бы говоря, что наше время окончится. Каждый год, расслабляя тело, все ниже и ниже клонит нашу голову к могиле. Знаем, что умрем, но когда — не ведаем, поэтому нужно смотреть, чтобы наши сердца не отягчались житейскими заботами и чтобы день тот не постиг нас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по лицу земному (Лк. 21. 34).

Не приготовившись ко дню смерти, м ы н е в состоянии будем должным образом встретить последний день мира - день Страшного Суда, потому что после смерти нет покаяния . Нередко покаяние откладывается на неопределенное время, и очень часто происходит с беспечными людьми то, что случилось с проконсулом Феликсом. Когда Апостол Павел говорил ему о правде, о воздержании и о будущем Суде, то Феликс, испугавшись, отвечал: теперь пойди, а когда найду время ,позову тебя (Деян. 24. 2 5 ) . Но зто время для него так и не наступило: он умер.

Не упустим же времени для покаяния. Чем лучше мы приготовимся к Страшному Суду, тем с большей честью явимся на него, и чем чаще будем размышлять о нем, тем спокойнее встретим смерть.

В этой книге мы предлагаем вниманию читателя информацию для размышления - православное учение о кончине мира.

Пришествие антихриста - Православное учение

М.: Эксмо, 2013. — 256 с. — (Православная библиотека).

ISBN 978-5-699-52880-6

Пришествие антихриста - Православное учение - Содержание

О КОНЧИНЕ МИРА

Предисловие

Глава 1. О признаках кончины мира. Богооткровенное и святоотеческое учение об антихристе

Глава 2. Второе славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Воскресение мертвых и Страшный суд. Конец видимого мира. Рай и ад

ЗНАМЕНИЯ ПРИШЕСТВИЯ АНТИХРИСТА

Предварительные понятия об антихристе

Разделение признаков явления антихриста

Глава 1. Падение Римского владычества

Глава 2. Проповедование Евангелия во всем мире

Глава 3. Явление в мир пророков Илии и Еноха. Убиение их антихристом

Глава 4. Рождение антихриста

Глава 5. Ложные чудеса антихриста

Глава 6. Унижение антихристом Божественного Закона. Гонения и мучения Христовых исповедников

Глава 7. Сооружение антихристом своего престол

Глава 8. Имя антихриста

Глава 9. Кратковременность царствования антихриста

Глава 10. Войны антихриста

Глава 11. Что такое Гог и Магог?

Глава 12. Падение Вавилона

Глава 13. Знамения после убиения антихриста А) Помрачение светил небесных — солнца и луны Б) Падение с неба звезд В) Движение сил небесных Г) Обновление твари и очищение огнем от скверн человеческих Д) Воскресение мертвых

Глава 14. Страшный Суд

Заключение

БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ

БЕСЕДЫ О КОНЦЕ МИРА СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА МАКСИМОВИЧА

О Страшном Суде Оживут ли «кости человеческие»? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века Как мы можем почтить наших усопших



СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДСКИЙ О СТРАШНОМ СУДЕ БОЖИЕМ