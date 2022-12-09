Пришествие антихриста - Православное учение
По словам Священного Писания, настанет день, когда для всего мира времени уже не будет (Откр. 10. 5—6). А сейчас смерть, как бы вторя этому пророчеству, ежедневно говорит тысячам наших собратьев, что времени у них уже не осталось, а всем нам — о приближающейся кончине (1Пет. 4. 7).
Каждый час нашей жизни — новый шаг к ее концу. Каждый день сокращает жизнь, как бы говоря, что наше время окончится. Каждый год, расслабляя тело, все ниже и ниже клонит нашу голову к могиле. Знаем, что умрем, но когда — не ведаем, поэтому нужно смотреть, чтобы наши сердца не отягчались житейскими заботами и чтобы день тот не постиг нас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по лицу земному (Лк. 21. 34).
Не приготовившись ко дню смерти, м ы н е в состоянии будем должным образом встретить последний день мира - день Страшного Суда, потому что после смерти нет покаяния . Нередко покаяние откладывается на неопределенное время, и очень часто происходит с беспечными людьми то, что случилось с проконсулом Феликсом. Когда Апостол Павел говорил ему о правде, о воздержании и о будущем Суде, то Феликс, испугавшись, отвечал: теперь пойди, а когда найду время ,позову тебя (Деян. 24. 2 5 ) . Но зто время для него так и не наступило: он умер.
Не упустим же времени для покаяния. Чем лучше мы приготовимся к Страшному Суду, тем с большей честью явимся на него, и чем чаще будем размышлять о нем, тем спокойнее встретим смерть.
В этой книге мы предлагаем вниманию читателя информацию для размышления - православное учение о кончине мира.
Пришествие антихриста - Православное учение
М.: Эксмо, 2013. — 256 с. — (Православная библиотека).
ISBN 978-5-699-52880-6
Пришествие антихриста - Православное учение - Содержание
О КОНЧИНЕ МИРА
- Предисловие
- Глава 1. О признаках кончины мира. Богооткровенное и святоотеческое учение об антихристе
- Глава 2. Второе славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Воскресение мертвых и Страшный суд. Конец видимого мира. Рай и ад
ЗНАМЕНИЯ ПРИШЕСТВИЯ АНТИХРИСТА
- Предварительные понятия об антихристе
- Разделение признаков явления антихриста
- Глава 1. Падение Римского владычества
- Глава 2. Проповедование Евангелия во всем мире
- Глава 3. Явление в мир пророков Илии и Еноха. Убиение их антихристом
- Глава 4. Рождение антихриста
- Глава 5. Ложные чудеса антихриста
- Глава 6. Унижение антихристом Божественного Закона. Гонения и мучения Христовых исповедников
- Глава 7. Сооружение антихристом своего престол
- Глава 8. Имя антихриста
- Глава 9. Кратковременность царствования антихриста
- Глава 10. Войны антихриста
- Глава 11. Что такое Гог и Магог?
- Глава 12. Падение Вавилона
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Глава 13. Знамения после убиения антихриста
- А) Помрачение светил небесных — солнца и луны
- Б) Падение с неба звезд
- В) Движение сил небесных
- Г) Обновление твари и очищение огнем от скверн человеческих
- Д) Воскресение мертвых
- Глава 14. Страшный Суд
- Заключение
БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ
БЕСЕДЫ О КОНЦЕ МИРА СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА МАКСИМОВИЧА
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О Страшном Суде
- Оживут ли «кости человеческие»?
- Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века
- Как мы можем почтить наших усопших
СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДСКИЙ О СТРАШНОМ СУДЕ БОЖИЕМ
- Слово первое
- Слово второе
- Литература
спасибо