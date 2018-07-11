Прохоров - Подвиг веры
Собрания в те годы проходили в большой простоте. Проповедник должен был готовиться к проповеди всегда, потому что мы узнавали о том, кто будет участвовать в служении лишь перед самым началом собрания. Пасху начинали праздновать в четыре часа утра. Это считалось уже первым утренним собранием.
Основывались на том, что написано в Евангелие: жены-мироносицы пошли ко Гробу Христа «весьма рано», «когда было еще темно». Братья и сестры из сельской местности съезжались уже накануне, спали до трех часов ночи, а затем поднимались и спешили к четырем часам на собрание. Ревность в служении Господу у нас была великой!
День рождения любого брата или сестры мы старались использовать для многолюдного христианского общения. Ставили на стол домашнюю пищу, чай, и начинали служение. Если приходили дружинники или милиция (а они обычно приходили), мы сразу показывали им паспорт именинника, и тогда нас, как правило, оставляли в покое.
Константин Прохоров - Подвиг веры - уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР
Составитель и редактор Константин Прохоров
Издание Объединения церквей ЕХБ Тихоокеанского побережья США, 2009
ISBN 978-3-939887-58-4
Подвиг веры - уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР - Содержание
Предисловие
- Из Сибири на Украину – пешком (Вивсик Василий Онуфриевич)
- Бегущий человек (Колесник Николай Семенович и Вера Даниловна)
- «Алешка-баптист» (Светловы Леонид Васильевич и Альвина Закиевна)
- Успехов могло быть и больше... (Крючков Юрий Константинович)
- Познавайте волю Божью! (Седлецкий Карл Станиславович)
- Летописец баптистского братства (Савинские Сергей Никитович и Людмила Владимировна)
- Не в ногу со строителями коммунизма (Собченко Николай Оникиевич, Караван Петр Данилович и Татьяна Николаевна)
- Переводы Евангелия в СССР (Сабурские Николай Васильевич и Елена Никифоровна)
- Любовь Христа против брошенных камней (Шевчук Яков Степанович и Александра Сергеевна, Вирх Вера Яковлевна)
- Памятные дни в СССР (Кунда Петр Филиппович, Крамаренко Николай Семенович и Зинченко Виктор Васильевич)
- Лучше нам износиться, чем заржаветь! (Семерюк Петр Андреевич)
- Баптист, герой Советского Союза (Агафонов Леонид Филиппович, Панченко Иван Григорьевич, Юркевич Иван Романович, Дерябин Николай Васильевич, Бабич Николай Дмитриевич, Гавеловский Николай Николаевич)
- «Сила, которая в Петре, – больше...» (Чумакин Петр Александрович)
- «Вы, наверное, баптист?..» (Гавеловские Вилли Николаевич и Людмила Михайловна, Васильевы Василий Терентьевич и Раиса Филипповн)
- «Я принимал веру в Бога по ложке в день!» (Бондаренко Василий Данилович)
- Приговоренный к расстрелу (Коливайко Михаил Михайлович и Седых Павел Вениаминович)
- «Радиопередатчик» в зоне (Зинченко Владимир Петрович)
- «Здесь дети Авраама живут?» (Евстратенко Алексей Тимофеевич и Вера Николаевна)
- «Веяние тихого ветра» (Чумакины Павел Александрович и Надежда Дмитриевна)
- Божья тайна (Бгатов Виктор Яковлевич)
- Библия, переписанная от руки (Седых Вениамин Яковлевич и Екатерина Ивановна, Мусиец Антонина Ивановна)
- Живая связь поколений (Руновы Павел Иванович и Галина Ивановна)
- «Иди прямо!» (Серпевские Виктор Федорович и Зоя Ивановна)
- Одесские чудеса (Шевчук Ярослав Данилович и Вера Сергеевна)
- Радиопроповедник из Америки (Леонтьевы Михаил Васильевич и Лидия Семеновна)
- Что такое конспирация... (Захаров Михаил Павлович)
- «Бог может за нас вступиться!» (Руднев Анатолий Семенович, Савинский Вениамин Никитович и Тищенко Юрий Потапович)
- Радость в Господе (Гореловы Виктор Васильевич и Валентина Павловна)
- Начальник-баптист (Диордиенко Ярослав Дмитриевич)
- О морали христианской и коммунистической (Ивановы Василий Васильевич и Антонина Филипповна, Иванов Павел Васильевич, Артемова Валентина Никифоровна, Кицен Николай Иванович и Вера Васильевна)
- Блаженны миротворцы! (Коваленко Леонид Ефимович)
- В положении пророка Ионы (Коломийцев Алексей Иванович)
- Божья защита (Мажная Нина Федоровна, Петренко Михаил Иванович и Ирина Ефимовна)
- Советская литература против предательства (Саган Василий Ефимович)
- Библии для Киргизии (Сипко Александр Кириллович)
- «Твоя очередь говорить слово!» (Одарюк Сергей Георгиевич и Надежда Марковна)
- Пример святой жизни (Черкасских Евгений Данилович, Васильев Михаил Аркадьевич и Авдеева Олимпиада Егоровна)
- Больше доверять Господу! (Чуешков Даниил Иванович)
- «Американский шпион» (Гринченко Яков Авельевич)
- «Ты – мой отец, а не Сталин!» (Михайловы Андрей Александрович и Нина Ивановна, Берник Анна Филипповна)
- Долгие странствования по миру (Пихай Адольф Андреевич)
- Разрушенный и восстановленный храм (Серпиков Владимир Антонович)
- Небесная лестница (Харченко Анатолий Тимофеевич)
- Благословение в служении (Манько Николай Георгиевич)
- Господь нас не оставит! (Ерисов Валентин Дмитриевич)
- «Послушание лучше жертвы» (Соколовские Леонид Янович и Екатерина Яковлевна
Подвиг веры - уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР - Предисловие - Дорогой читатель!
Книга, которую Вы держите в руках, имеет необычную предысторию. «Подвиг веры» появился на свет в результате совместных усилий ее составителя и редактора, живущего в далекой Сибири, и группы братьев, членов Комитета Тихоокеанского Объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов, находящихся в Америке. Это скромная попытка исполнить повеление Господа о том, чтобы каждое поколение народа Божьего заботилось о передаче своего духовного опыта и исторических сведений юным душам. В 77-м Псалме мы читаем: „Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил... Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его...“ (ст. 3–4, 6–7).
Движимые подобным желанием, организаторы проекта задались целью собрать интересные и назидательные личные свидетельства о жизни и испытаниях в вере в бывшем Советском Союзе некоторых христиан из числа тех, кто однажды в силу различных обстоятельств переселился на постоянное место жительства в Америку. Большинство из этих людей уже в преклонных летах, и их простые трогательные рассказы, как очевидцев многих важных событий евангельского движения в СССР, особенно ценны. Для того чтобы бережно собрать данный материал, отредактировать его и подготовить к печати, необходим был человек с опытом проведения исторических исследований. Руководство Объединения летом 2006 года пригласило для этого труда брата Константина Александровича Прохорова из Омска. В процессе сбора свидетельств, в организации многочисленных встреч в славянских церквах Тихоокеанского побережья усердно потрудился также брат Владимир Александрович Шеремет, в настоящее время проживающий в городе Сакраменто, штат Калифорния. Финансовые расходы, связанные с проведением данной работы взяло на себя Тихоокеанское Объединение.
«Подвиг веры» – не учебник по истории евангельского христианства в Советском Союзе. Это, скорее, собрание удивительных жизненных историй. В них отражено личное восприятие тех событий, которые происходили в стране и в общинах ЕХБ до начала перестройки. Разумеется, такой взгляд на отечественную историю не всегда совпадает с официальными мнениями и оценками, содержит в себе даже нечто спорное. Однако в том и заключается настоящая ценность данных воспоминаний, несомненно, расширяющих круг наших представлений о днях былых. Это своего рода первичный фактический материал, и редактор стремился сохранить его оригинальность в максимальной степени.
В продолжительной работе над книгой неоценимую помощь оказал также замечательный брат Андрей Вячеславович Афанакин, проживающий в Омске, который вдохновил и побудил составителя и редактора, вопреки всей его занятости, довершить начатый труд до конца. Комитет Тихоокеанского Объединения решил посвятить эту книгу человеку, имя которого хорошо знакомо многим русскоговорящим верующим людям в разных концах планеты: Николаю Александровичу Водневскому. Совсем недавно он окончил земной путь верного, беззаветного, самоотверженного служения Господу своим писательским, поэтическим и проповедническим талантом. Его жизнь поистине может быть охарактеризована словами, вынесенными в название нашей книги: подвиг веры.
Однако самое главное посвящение данной книги, как и всей нашей христианской жизни, – Господу Иисусу Христу. Тому, Кто Своими страданиями и искупительной смертью даровал нам чудесное право на жизнь вечную и наполнил глубоким смыслом жизнь земную. Лишь благодатью и силою свыше ученики Христа обретают способность служить Ему так, что их жизнь становится подвигом веры (1 Тим. 6:12). И у всех, кто подготовил эту книгу к печати, есть одно общее желание – чтобы Вы, дорогой читатель, получили ободрение в вере, укрепились в стремлении возлагать всякую надежду на Бога, чтобы достойно был прославлен наш Спаситель Иисус Христос!
С пожеланиями обильных Божьих благословений, Комитет Тихоокеанского Объединения евангельских христиан-баптистов, город Сакраменто, штат Калифорния
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