Собрания в те годы проходили в большой простоте. Проповедник должен был готовиться к проповеди всегда, потому что мы узнавали о том, кто будет участвовать в служении лишь перед самым началом собрания. Пасху начинали праздновать в четыре часа утра. Это считалось уже первым утренним собранием.

Основывались на том, что написано в Евангелие: жены-мироносицы пошли ко Гробу Христа «весьма рано», «когда было еще темно». Братья и сестры из сельской местности съезжались уже накануне, спали до трех часов ночи, а затем поднимались и спешили к четырем часам на собрание. Ревность в служении Господу у нас была великой!

День рождения любого брата или сестры мы старались использовать для многолюдного христианского общения. Ставили на стол домашнюю пищу, чай, и начинали служение. Если приходили дружинники или милиция (а они обычно приходили), мы сразу показывали им паспорт именинника, и тогда нас, как правило, оставляли в покое.

Константин Прохоров - Подвиг веры - уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР

Составитель и редактор Константин Прохоров

Издание Объединения церквей ЕХБ Тихоокеанского побережья США, 2009

ISBN 978-3-939887-58-4

Подвиг веры - уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР - Содержание

Предисловие

Из Сибири на Украину – пешком (Вивсик Василий Онуфриевич)

Бегущий человек (Колесник Николай Семенович и Вера Даниловна)

«Алешка-баптист» (Светловы Леонид Васильевич и Альвина Закиевна)

Успехов могло быть и больше... (Крючков Юрий Константинович)

Познавайте волю Божью! (Седлецкий Карл Станиславович)

Летописец баптистского братства (Савинские Сергей Никитович и Людмила Владимировна)

Не в ногу со строителями коммунизма (Собченко Николай Оникиевич, Караван Петр Данилович и Татьяна Николаевна)

Переводы Евангелия в СССР (Сабурские Николай Васильевич и Елена Никифоровна)

Любовь Христа против брошенных камней (Шевчук Яков Степанович и Александра Сергеевна, Вирх Вера Яковлевна)

Памятные дни в СССР (Кунда Петр Филиппович, Крамаренко Николай Семенович и Зинченко Виктор Васильевич)

Лучше нам износиться, чем заржаветь! (Семерюк Петр Андреевич)

Баптист, герой Советского Союза (Агафонов Леонид Филиппович, Панченко Иван Григорьевич, Юркевич Иван Романович, Дерябин Николай Васильевич, Бабич Николай Дмитриевич, Гавеловский Николай Николаевич)

«Сила, которая в Петре, – больше...» (Чумакин Петр Александрович)

«Вы, наверное, баптист?..» (Гавеловские Вилли Николаевич и Людмила Михайловна, Васильевы Василий Терентьевич и Раиса Филипповн)

«Я принимал веру в Бога по ложке в день!» (Бондаренко Василий Данилович)

Приговоренный к расстрелу (Коливайко Михаил Михайлович и Седых Павел Вениаминович)

«Радиопередатчик» в зоне (Зинченко Владимир Петрович)

«Здесь дети Авраама живут?» (Евстратенко Алексей Тимофеевич и Вера Николаевна)

«Веяние тихого ветра» (Чумакины Павел Александрович и Надежда Дмитриевна)

Божья тайна (Бгатов Виктор Яковлевич)

Библия, переписанная от руки (Седых Вениамин Яковлевич и Екатерина Ивановна, Мусиец Антонина Ивановна)

Живая связь поколений (Руновы Павел Иванович и Галина Ивановна)

«Иди прямо!» (Серпевские Виктор Федорович и Зоя Ивановна)

Одесские чудеса (Шевчук Ярослав Данилович и Вера Сергеевна)

Радиопроповедник из Америки (Леонтьевы Михаил Васильевич и Лидия Семеновна)

Что такое конспирация... (Захаров Михаил Павлович)

«Бог может за нас вступиться!» (Руднев Анатолий Семенович, Савинский Вениамин Никитович и Тищенко Юрий Потапович)

Радость в Господе (Гореловы Виктор Васильевич и Валентина Павловна)

Начальник-баптист (Диордиенко Ярослав Дмитриевич)

О морали христианской и коммунистической (Ивановы Василий Васильевич и Антонина Филипповна, Иванов Павел Васильевич, Артемова Валентина Никифоровна, Кицен Николай Иванович и Вера Васильевна)

Блаженны миротворцы! (Коваленко Леонид Ефимович)

В положении пророка Ионы (Коломийцев Алексей Иванович)

Божья защита (Мажная Нина Федоровна, Петренко Михаил Иванович и Ирина Ефимовна)

Советская литература против предательства (Саган Василий Ефимович)

Библии для Киргизии (Сипко Александр Кириллович)

«Твоя очередь говорить слово!» (Одарюк Сергей Георгиевич и Надежда Марковна)

Пример святой жизни (Черкасских Евгений Данилович, Васильев Михаил Аркадьевич и Авдеева Олимпиада Егоровна)

Больше доверять Господу! (Чуешков Даниил Иванович)

«Американский шпион» (Гринченко Яков Авельевич)

«Ты – мой отец, а не Сталин!» (Михайловы Андрей Александрович и Нина Ивановна, Берник Анна Филипповна)

Долгие странствования по миру (Пихай Адольф Андреевич)

Разрушенный и восстановленный храм (Серпиков Владимир Антонович)

Небесная лестница (Харченко Анатолий Тимофеевич)

Благословение в служении (Манько Николай Георгиевич)

Господь нас не оставит! (Ерисов Валентин Дмитриевич)

«Послушание лучше жертвы» (Соколовские Леонид Янович и Екатерина Яковлевна

Подвиг веры - уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР - Предисловие - Дорогой читатель!

Книга, которую Вы держите в руках, имеет необычную предысторию. «Подвиг веры» появился на свет в результате совместных усилий ее составителя и редактора, живущего в далекой Сибири, и группы братьев, членов Комитета Тихоокеанского Объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов, находящихся в Америке. Это скромная попытка исполнить повеление Господа о том, чтобы каждое поколение народа Божьего заботилось о передаче своего духовного опыта и исторических сведений юным душам. В 77-м Псалме мы читаем: „Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил... Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его...“ (ст. 3–4, 6–7).

Движимые подобным желанием, организаторы проекта задались целью собрать интересные и назидательные личные свидетельства о жизни и испытаниях в вере в бывшем Советском Союзе некоторых христиан из числа тех, кто однажды в силу различных обстоятельств переселился на постоянное место жительства в Америку. Большинство из этих людей уже в преклонных летах, и их простые трогательные рассказы, как очевидцев многих важных событий евангельского движения в СССР, особенно ценны. Для того чтобы бережно собрать данный материал, отредактировать его и подготовить к печати, необходим был человек с опытом проведения исторических исследований. Руководство Объединения летом 2006 года пригласило для этого труда брата Константина Александровича Прохорова из Омска. В процессе сбора свидетельств, в организации многочисленных встреч в славянских церквах Тихоокеанского побережья усердно потрудился также брат Владимир Александрович Шеремет, в настоящее время проживающий в городе Сакраменто, штат Калифорния. Финансовые расходы, связанные с проведением данной работы взяло на себя Тихоокеанское Объединение.

«Подвиг веры» – не учебник по истории евангельского христианства в Советском Союзе. Это, скорее, собрание удивительных жизненных историй. В них отражено личное восприятие тех событий, которые происходили в стране и в общинах ЕХБ до начала перестройки. Разумеется, такой взгляд на отечественную историю не всегда совпадает с официальными мнениями и оценками, содержит в себе даже нечто спорное. Однако в том и заключается настоящая ценность данных воспоминаний, несомненно, расширяющих круг наших представлений о днях былых. Это своего рода первичный фактический материал, и редактор стремился сохранить его оригинальность в максимальной степени.

В продолжительной работе над книгой неоценимую помощь оказал также замечательный брат Андрей Вячеславович Афанакин, проживающий в Омске, который вдохновил и побудил составителя и редактора, вопреки всей его занятости, довершить начатый труд до конца. Комитет Тихоокеанского Объединения решил посвятить эту книгу человеку, имя которого хорошо знакомо многим русскоговорящим верующим людям в разных концах планеты: Николаю Александровичу Водневскому. Совсем недавно он окончил земной путь верного, беззаветного, самоотверженного служения Господу своим писательским, поэтическим и проповедническим талантом. Его жизнь поистине может быть охарактеризована словами, вынесенными в название нашей книги: подвиг веры.

Однако самое главное посвящение данной книги, как и всей нашей христианской жизни, – Господу Иисусу Христу. Тому, Кто Своими страданиями и искупительной смертью даровал нам чудесное право на жизнь вечную и наполнил глубоким смыслом жизнь земную. Лишь благодатью и силою свыше ученики Христа обретают способность служить Ему так, что их жизнь становится подвигом веры (1 Тим. 6:12). И у всех, кто подготовил эту книгу к печати, есть одно общее желание – чтобы Вы, дорогой читатель, получили ободрение в вере, укрепились в стремлении возлагать всякую надежду на Бога, чтобы достойно был прославлен наш Спаситель Иисус Христос!

С пожеланиями обильных Божьих благословений, Комитет Тихоокеанского Объединения евангельских христиан-баптистов, город Сакраменто, штат Калифорния