Прохоров - Приключения из жизни деда, его брата и друзей

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга А. П. Прохорова «Приключения из жизни деда, его брата и друзей» представляет собой сборник увлекательных рассказов, основанных на жизненных историях и воспоминаниях. В центре повествования — приключения деда, его брата и их друзей, происходящие в разные периоды жизни и наполненные яркими событиями, неожиданными ситуациями и живыми человеческими характерами.

Автор в простой и доступной форме описывает повседневную жизнь, дружбу, трудности и радости героев, показывая через их поступки важные нравственные ценности — взаимопомощь, честность, смелость и верность. В рассказах сочетаются элементы юмора, житейской мудрости и поучительных выводов, что делает книгу интересной как для подростков, так и для взрослых читателей.

Издание может быть полезно для семейного чтения, поскольку через занимательные истории передаются важные жизненные уроки и духовно-нравственные ориентиры.

Прохоров А. П. - Приключения из жизни деда, его брата и друзей

М.: «Благовестник», 2015.— 146 с.

Прохоров А. П. - Приключения из жизни деда, его брата и друзей - Содержание

  • 1. ПРЕДИСЛОВИЕ

  • 2. НАШЕ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

  • 3. С 1952 ПО 1957 ГОДЫ

  • 4. С 1 957 ГОДА И ПО 1987 ГОД

  • 5. АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

  • 6. АРМИЯ ПОЗАДИ

  • 7. БРИГАДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

  • 8. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРАХ

  • 9. ЯЗЫК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

  • 10. С 1979 ГОДА И ДО СИХ ПОР

  • 11. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ

  • 12. НО ВЕРНЁМСЯ В РОССИЮ

  • 13. ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЖИЗНИ ДАНИИЛА

  • 14. ВСПОМИНАЮ ПРОЖИТУЮ ЖИЗНЬ И ДУМАЮ

  • 15. ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

  • 16. КНИГИ А. П. ПРОХОРОВА

