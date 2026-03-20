Прохоров - Приключения из жизни деда, его брата и друзей

Книга А. П. Прохорова «Приключения из жизни деда, его брата и друзей» представляет собой сборник увлекательных рассказов, основанных на жизненных историях и воспоминаниях. В центре повествования — приключения деда, его брата и их друзей, происходящие в разные периоды жизни и наполненные яркими событиями, неожиданными ситуациями и живыми человеческими характерами.
Автор в простой и доступной форме описывает повседневную жизнь, дружбу, трудности и радости героев, показывая через их поступки важные нравственные ценности — взаимопомощь, честность, смелость и верность. В рассказах сочетаются элементы юмора, житейской мудрости и поучительных выводов, что делает книгу интересной как для подростков, так и для взрослых читателей.
Издание может быть полезно для семейного чтения, поскольку через занимательные истории передаются важные жизненные уроки и духовно-нравственные ориентиры.
Прохоров А. П. - Приключения из жизни деда, его брата и друзей
М.: «Благовестник», 2015.— 146 с.
Прохоров А. П. - Приключения из жизни деда, его брата и друзей - Содержание
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
2. НАШЕ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
3. С 1952 ПО 1957 ГОДЫ
4. С 1 957 ГОДА И ПО 1987 ГОД
5. АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
6. АРМИЯ ПОЗАДИ
7. БРИГАДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
8. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРАХ
9. ЯЗЫК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
10. С 1979 ГОДА И ДО СИХ ПОР
11. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ
12. НО ВЕРНЁМСЯ В РОССИЮ
13. ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЖИЗНИ ДАНИИЛА
14. ВСПОМИНАЮ ПРОЖИТУЮ ЖИЗНЬ И ДУМАЮ
15. ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО
16. КНИГИ А. П. ПРОХОРОВА
