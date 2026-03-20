Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Прохоров - Видимый мир

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга А. П. Прохорова «Видимый мир. Времена и пределы» посвящена размышлениям о мире, времени и месте человека в созданной реальности. Автор обращается к вопросам происхождения и устройства видимого мира, рассматривая его через призму библейского мировоззрения и духовно-нравственных принципов христианства.

В книге поднимаются темы временности земной жизни, ограниченности человеческого существования, а также значения духовных ориентиров в понимании окружающего мира. Автор показывает, что материальная реальность имеет свои границы и смысл лишь в связи с высшими духовными ценностями и вечными истинами.

Издание побуждает читателя задуматься о природе мира, о времени и вечности, о предназначении человека и ответственности за свою жизнь. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся духовной литературой, философскими вопросами бытия и библейским пониманием мироздания.

А.П. Прохоров - Видимый мир. Времена и пределы

Москва: ХРЦ «ПРОТЕСТАНТ», 2004. – 80 с.

ISBN 5-85770-255-0

А.П. Прохоров - Видимый мир. Времена и пределы - Содержание

Предисловие

От века и до века

Не праздный вопрос

Глава 1. На краю бездны премудрости

  • Зона карантина

Глава 2. Между Едемом и Вифлеемом

  • Первый человек

  • Человечество

  • Вокруг нити

Глава 3. Незримый поединок

  • Гора искушения

  • Гефсимания

  • Голгофа

  • В преисподних местах земли

  • Если бы этого откровения не было

  • Блестящая победа

  • Приговор подписан

  • Механизм искупления

Глава 4. Между воскресением и Вторым Пришествием

  • Адские легионы

  • Испытание свободой

  • Хитрое искусство обольщения

Глава 5. Они и мы

Глава 6. Кто же правит миром сегодня?

Глава 7. Что будет после нас?

  • Между Восхищением и Вторым Пришествием

  • После Второго Пришествия

  • Конец материального мира

Послесловие

  • Видимое временно

  • Неизбежные вопросы

  • И еще об Израиле

  • Когда же будет отдых?

Views 30
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

