Книга, которую читатель держит в руках, посвящена обзору библейских книг, которые входят в состав Ветхого Завета. Изучая отдельные книги, главы или даже стихи, важно уметь видеть и держать в уме общую картину книги, а также всего Ветхого Завета как целого. Это не только поможет глубже и точнее понять индивидуальные отрывки ветхозаветных Писаний, но и предохранит от неоправданных отклонений от того смысла, который хотели донести до нас библейские авторы.

Я надеюсь, что в результате чтения и изучения данной книги читатели смогут увидеть, какое большое значение Ветхий Завет имеет для современных верующих, приобретут еще больший интерес к ветхозаветным Писаниям и проникнутся большей любовью и благодарностью к Богу, открывающему Себя на страницах Ветхого Завета.

Книга «Ветхий Завет говорит» рассчитана на широкую аудиторию. Она будет полезна пасторам и проповедникам, лидерам малых групп и учителям воскресной школы, а также любым людям, которые хотят научиться читать и понимать Писания Ветхого Завета. Учитывая широкую потенциальную аудиторию, я постарался сохранить изложение материала на популярном уровне. В частности, я почти всегда избегал цитировать еврейский текст. В тех редких случаях, когда было необходимо сослаться на еврейский оригинал, в большинстве случаев я оставлял только лишь транслитерацию русскими буквами с указанием ударения в словах. Я также не уделял большого внимания сложным экзегетическим вопросам, касаясь таковых лишь в самых крайних случаях.

Алексей Прокопенко - Ветхий Завет говорит: Обзор Ветхого Завета

Благая Весть: Самара, 2023. - 736 с.

ISBN: 978-5-7454-1814-3

Алексей Прокопенко - Ветхий Завет говорит: Обзор Ветхого Завета - Содержание

Предисловие

Глава 1. Знакомство с Ветхим Заветом

Глава 2. Книга Иова

Глава 3. Книга Бытие

Глава 4. Учение о заветах

Глава 5. Книга Исход

Глава 6. Книга Левит

Глава 7. Книга Числа

Глава 8. Книга Второзаконие

Глава 9. Книга Иисуса Навина

Глава 10. Книга судей

Глава 11. Книга Руфь

Глава 12. Первая книга царств

Глава 13. Вторая книга царств

Глава 14. Третья книга царств

Глава 15. Четвертая книга царств

Глава 16. Псалмы

Глава 17. Книга притчей

Глава 18. Книга Песнь песней

Глава 19. Книга Екклесиаста

Глава 20. Книга пророка Авдия

Глава 21. Книга пророка Иоиля

Глава 22. Книга пророка Ионы

Глава 23. Книга пророка Амоса

Глава 24. Книга пророка Осии

Глава 25. Книга пророка Исаии

Глава 26. Книга пророка Михея

Глава 27. Книга пророка Наума

Глава 28. Книга пророка Софонии

Глава 29. Книга пророка Аввакума

Глава 30. Книга пророка Иеремии

Глава 31. Плач Иеремии

Глава 32. Книга пророка Иезекииля

Глава 33. Книга пророка Даниила

Глава 34. Первая и вторая книги Паралипоменон

Глава 35. Книга Ездры

Глава 36. Книга пророка Аггея

Глава 37. Книга пророка Захарии

Глава 38. Книга Есфирь

Глава 39. Книга пророка Малахии

Глава 40. Книга Неемии

Приложение.Краткие планы библейских книг и основные даты для запоминания

Библиография