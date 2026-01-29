Прокопенко - Ветхий Завет говорит
Книга, которую читатель держит в руках, посвящена обзору библейских книг, которые входят в состав Ветхого Завета. Изучая отдельные книги, главы или даже стихи, важно уметь видеть и держать в уме общую картину книги, а также всего Ветхого Завета как целого. Это не только поможет глубже и точнее понять индивидуальные отрывки ветхозаветных Писаний, но и предохранит от неоправданных отклонений от того смысла, который хотели донести до нас библейские авторы.
Я надеюсь, что в результате чтения и изучения данной книги читатели смогут увидеть, какое большое значение Ветхий Завет имеет для современных верующих, приобретут еще больший интерес к ветхозаветным Писаниям и проникнутся большей любовью и благодарностью к Богу, открывающему Себя на страницах Ветхого Завета.
Книга «Ветхий Завет говорит» рассчитана на широкую аудиторию. Она будет полезна пасторам и проповедникам, лидерам малых групп и учителям воскресной школы, а также любым людям, которые хотят научиться читать и понимать Писания Ветхого Завета. Учитывая широкую потенциальную аудиторию, я постарался сохранить изложение материала на популярном уровне. В частности, я почти всегда избегал цитировать еврейский текст. В тех редких случаях, когда было необходимо сослаться на еврейский оригинал, в большинстве случаев я оставлял только лишь транслитерацию русскими буквами с указанием ударения в словах. Я также не уделял большого внимания сложным экзегетическим вопросам, касаясь таковых лишь в самых крайних случаях.
Алексей Прокопенко - Ветхий Завет говорит: Обзор Ветхого Завета
Благая Весть: Самара, 2023. - 736 с.
ISBN: 978-5-7454-1814-3
Алексей Прокопенко - Ветхий Завет говорит: Обзор Ветхого Завета - Содержание
Предисловие
Глава 1. Знакомство с Ветхим Заветом
Глава 2. Книга Иова
Глава 3. Книга Бытие
Глава 4. Учение о заветах
Глава 5. Книга Исход
Глава 6. Книга Левит
Глава 7. Книга Числа
Глава 8. Книга Второзаконие
Глава 9. Книга Иисуса Навина
Глава 10. Книга судей
Глава 11. Книга Руфь
Глава 12. Первая книга царств
Глава 13. Вторая книга царств
Глава 14. Третья книга царств
Глава 15. Четвертая книга царств
Глава 16. Псалмы
Глава 17. Книга притчей
Глава 18. Книга Песнь песней
Глава 19. Книга Екклесиаста
Глава 20. Книга пророка Авдия
Глава 21. Книга пророка Иоиля
Глава 22. Книга пророка Ионы
Глава 23. Книга пророка Амоса
Глава 24. Книга пророка Осии
Глава 25. Книга пророка Исаии
Глава 26. Книга пророка Михея
Глава 27. Книга пророка Наума
Глава 28. Книга пророка Софонии
Глава 29. Книга пророка Аввакума
Глава 30. Книга пророка Иеремии
Глава 31. Плач Иеремии
Глава 32. Книга пророка Иезекииля
Глава 33. Книга пророка Даниила
Глава 34. Первая и вторая книги Паралипоменон
Глава 35. Книга Ездры
Глава 36. Книга пророка Аггея
Глава 37. Книга пророка Захарии
Глава 38. Книга Есфирь
Глава 39. Книга пророка Малахии
Глава 40. Книга Неемии
Приложение.Краткие планы библейских книг и основные даты для запоминания
Библиография
Примечательно, что пасторы самарской церкви ЕХБ стали писать о любви, сначала Тимур Расулов, теперь вот Алексей Прокопенко, может и действительно что-то там сдвинется... Действительно, очень странно читать теоретические размышления о любви...
Но все возможно Богу!
В наших церквах мы поем песню на текст Веры Кушнир, пусть она будет нам в назидание.
Мы у Бога о многом просим,
А просить об одном лишь надо -
О любви, что все переносит,
Что чужому счастью рада.
Когда любишь, легко прощаешь,
Когда любишь, не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом,
В милосердье границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь других клеветою.
Если любишь, совсем не важно,
Что не все тебя понимают:
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
И огонь ее ярко светит,
И о нем говорить не нужно:
Его всякий и так заметит:
Там где он, там любовь и дружба.
Если я ее проявлений
В своей жизни не замечаю,
Значит, я любви не имею,
А о ней понаслышке знаю.
И напрасно просить о многом,
Ведь по сути, одно лишь нужно:
О любви просите у Бога,
Ну а Он - Он поможет в нуждах.
спасибо
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Алексей Прокопенко
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1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
3 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
4 А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.
5 К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
6 Но брат с братом судится, и притом перед неверными.
7 И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?
8 Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.
1 Кор 6 1
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интересно, я думал, что сначала нужно уточнить есть ли книга на сайте, а потом писать громкие слова "украли", "автор украденой книги". еще раз убеждаюсь, что выносить суждения о ком-то или чем-то нужно очень осторожно и все перепроверив ;)
В Хельсинки есть книжный магазин русской мирской литературы http://ruslania.com. Заказать христианскую литературу там невозможно.
Может договоришься с ними как автор, чтобы начали продавать христианскую литературу?
Хотелось бы купить эту книгу, но негде. В Финляндии не продают.
В Хельсинки есть книжный магазин русской мирской литературы http://ruslania.com. Заказать христианскую литературу там невозможно.
Может договоришься с ними как автор, чтобы начали продавать христианскую литературу?
[/quote]
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