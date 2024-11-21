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Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка

Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка - Учебно-справочное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Educational, Philology Literature
Данное учебно-справочное пособие предназначается для тех, кто изучает древнееврейский язык в стенах семинарии или библейского колледжа или в рамках иной формы библейского образования. Предполагается, что человек, берущий в руки данную книгу, уже прошел начальную грамматику и начинает знакомство с синтаксисом.
Пособие нацелено на подготовку к самостоятельному переводу и экзегетическому исследованию ветхозаветных текстов. Иными словами, это как бы мостик между начальной грамматикой и экзегетикой Ветхого Завета. Курс синтаксиса рассчитан на один семестр (с периодичностью занятий как минимум два раза в неделю). В дополнение к изучению тем, изложенных в настоящем пособии, рекомендуется продолжать развивать навыки чтения и перевода древнееврейских текстов.
В большинстве глав используется информация из Уолтке-О’Коннора, Путнама, Жуона-Мураоки и Арнольда-Чой. Также привлекаются данные из многих других источников (см. список цитируемой литературы в конце). Нетрудно будет убедиться, что ни одна из глав настоящего пособия не является простой копией с какого-либо из вышеназванных учебников. Все переводы цитат из еврейского Ветхого Завета в данном пособии - авторские.
Раздел синтаксиса глаголов в значительной мере опирается на обширные материалы докторской диссертации автора, посвященной глагольной системе древнееврейского языка3. В отличие от других разделов грамматики, где между гебраистами достигнута большая степень согласия и взаимопонимания, глагольная система древнееврейского языка (как, впрочем, и других древних семитских языков) до сих пор остается камнем преткновения и раздора. Освоить эту тему без хотя бы обзорного знакомства с историей вопроса и некоторыми теоретическими предпосылками не представляется возможным. Поэтому читатель заметит, что в главах, посвященных синтаксису глаголов, приводится больше теоретического материала.
Во всех главах учебного пособия используется сквозная нумерация параграфов для удобства цитирования или поиска нужного параграфа. В начале каждой главы кратко дублируется ее структура, чтобы студентам было удобнее заучивать основные семантические категории и повторять пройденный материал. В конце каждой главы предложены задания для самостоятельного вьшолнения или обсуждения в классе. Их также можно использовать в качестве домашних упражнений. Выполнение этих заданий позволит разобрать дополнительные примеры по теме урока или попрактиковаться в применении грамматической информации к экзегезе ветхозаветных текстов.

Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка - Учебно-справочное пособие

Самара: Благая Весть, 2024. — xii + 364 с.
ISBN: 978-5-7454-1867-9

Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка – Содержание

Предисловие ІХ
Список библиографических сокращений xi
Список сокращений библейских книг xi
Условные обозначения хй
  • 1. Число субстантивов
  • 2. Род субстантивов
  • 3. Определенность и артикль
  • 4. Употребление маркеров ПК и 5 с дополнениями
  • 5. Сопряженное сочетание
  • 6. Приложение
  • 7. Именной гендиадис
  • 8. Прилагательные
  • 9. Числительные
  • 10. Личные местоимения
  • 11. Указательные местоимения
  • 12. Относительные местоимения и определительные придаточные
  • 13. Некоторые ключевые понятия из синтаксиса глаголов
  • 14. Введение в породы еврейских глаголов
  • 15. Порода коль
  • 16. Порода нифаль
  • 17. Порода пиэлъ
  • 18. Порода пуаль
  • 19. Порода хифиль
  • 20. Порода хофаль
  • 21. Порода хитпаэль
  • 22. Введение в спряжения еврейских глаголов (история вопроса)
  • 23. Схема функционирования глагольных спряжений
  • 24. Спряжение qatal
  • 25. Спряжение yiqtol
  • 26. Спряжение wayyiqtol
  • 27. Спряжение weqatal
  • 28. Спряжение weyiqtol
  • 29. Побудительные формы
  • 30. Сопряженный инфинитив
  • 31. Абсолютный инфинитив
  • 32. Причастие
  • 33. Глагольный гендиадис
  • 34. Вопросительные предложения
  • 35. Предложения с союзом 1
  • 36. Особенности синтаксиса в поэтических текстах
Библиография
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Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2024
Author brat Vadim
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