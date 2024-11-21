Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка
Данное учебно-справочное пособие предназначается для тех, кто изучает древнееврейский язык в стенах семинарии или библейского колледжа или в рамках иной формы библейского образования. Предполагается, что человек, берущий в руки данную книгу, уже прошел начальную грамматику и начинает знакомство с синтаксисом.
Пособие нацелено на подготовку к самостоятельному переводу и экзегетическому исследованию ветхозаветных текстов. Иными словами, это как бы мостик между начальной грамматикой и экзегетикой Ветхого Завета. Курс синтаксиса рассчитан на один семестр (с периодичностью занятий как минимум два раза в неделю). В дополнение к изучению тем, изложенных в настоящем пособии, рекомендуется продолжать развивать навыки чтения и перевода древнееврейских текстов.
В большинстве глав используется информация из Уолтке-О’Коннора, Путнама, Жуона-Мураоки и Арнольда-Чой. Также привлекаются данные из многих других источников (см. список цитируемой литературы в конце). Нетрудно будет убедиться, что ни одна из глав настоящего пособия не является простой копией с какого-либо из вышеназванных учебников. Все переводы цитат из еврейского Ветхого Завета в данном пособии - авторские.
Раздел синтаксиса глаголов в значительной мере опирается на обширные материалы докторской диссертации автора, посвященной глагольной системе древнееврейского языка3. В отличие от других разделов грамматики, где между гебраистами достигнута большая степень согласия и взаимопонимания, глагольная система древнееврейского языка (как, впрочем, и других древних семитских языков) до сих пор остается камнем преткновения и раздора. Освоить эту тему без хотя бы обзорного знакомства с историей вопроса и некоторыми теоретическими предпосылками не представляется возможным. Поэтому читатель заметит, что в главах, посвященных синтаксису глаголов, приводится больше теоретического материала.
Во всех главах учебного пособия используется сквозная нумерация параграфов для удобства цитирования или поиска нужного параграфа. В начале каждой главы кратко дублируется ее структура, чтобы студентам было удобнее заучивать основные семантические категории и повторять пройденный материал. В конце каждой главы предложены задания для самостоятельного вьшолнения или обсуждения в классе. Их также можно использовать в качестве домашних упражнений. Выполнение этих заданий позволит разобрать дополнительные примеры по теме урока или попрактиковаться в применении грамматической информации к экзегезе ветхозаветных текстов.
Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка - Учебно-справочное пособие
Самара: Благая Весть, 2024. — xii + 364 с.
ISBN: 978-5-7454-1867-9
Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка – Содержание
Предисловие ІХ
Список библиографических сокращений xi
Список сокращений библейских книг xi
Условные обозначения хй
- 1. Число субстантивов
- 2. Род субстантивов
- 3. Определенность и артикль
- 4. Употребление маркеров ПК и 5 с дополнениями
- 5. Сопряженное сочетание
- 6. Приложение
- 7. Именной гендиадис
- 8. Прилагательные
- 9. Числительные
- 10. Личные местоимения
- 11. Указательные местоимения
- 12. Относительные местоимения и определительные придаточные
- 13. Некоторые ключевые понятия из синтаксиса глаголов
- 14. Введение в породы еврейских глаголов
- 15. Порода коль
- 16. Порода нифаль
- 17. Порода пиэлъ
- 18. Порода пуаль
- 19. Порода хифиль
- 20. Порода хофаль
- 21. Порода хитпаэль
- 22. Введение в спряжения еврейских глаголов (история вопроса)
- 23. Схема функционирования глагольных спряжений
- 24. Спряжение qatal
- 25. Спряжение yiqtol
- 26. Спряжение wayyiqtol
- 27. Спряжение weqatal
- 28. Спряжение weyiqtol
- 29. Побудительные формы
- 30. Сопряженный инфинитив
- 31. Абсолютный инфинитив
- 32. Причастие
- 33. Глагольный гендиадис
- 34. Вопросительные предложения
- 35. Предложения с союзом 1
- 36. Особенности синтаксиса в поэтических текстах
Библиография
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