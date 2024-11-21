Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка

Данное учебно-справочное пособие предназначается для тех, кто изучает древнееврейский язык в стенах семинарии или библейского колледжа или в рамках иной формы библейского образования. Предполагается, что человек, берущий в руки данную книгу, уже прошел начальную грамматику и начинает знакомство с синтаксисом.

Пособие нацелено на подготовку к самостоятельному переводу и экзегетическому исследованию ветхозаветных текстов. Иными словами, это как бы мостик между начальной грамматикой и экзегетикой Ветхого Завета. Курс синтаксиса рассчитан на один семестр (с периодичностью занятий как минимум два раза в неделю). В дополнение к изучению тем, изложенных в настоящем пособии, рекомендуется продолжать развивать навыки чтения и перевода древнееврейских текстов.

В большинстве глав используется информация из Уолтке-О’Коннора, Путнама, Жуона-Мураоки и Арнольда-Чой. Также привлекаются данные из многих других источников (см. список цитируемой литературы в конце). Нетрудно будет убедиться, что ни одна из глав настоящего пособия не является простой копией с какого-либо из вышеназванных учебников. Все переводы цитат из еврейского Ветхого Завета в данном пособии - авторские.

Раздел синтаксиса глаголов в значительной мере опирается на обширные материалы докторской диссертации автора, посвященной глагольной системе древнееврейского языка3. В отличие от других разделов грамматики, где между гебраистами достигнута большая степень согласия и взаимопонимания, глагольная система древнееврейского языка (как, впрочем, и других древних семитских языков) до сих пор остается камнем преткновения и раздора. Освоить эту тему без хотя бы обзорного знакомства с историей вопроса и некоторыми теоретическими предпосылками не представляется возможным. Поэтому читатель заметит, что в главах, посвященных синтаксису глаголов, приводится больше теоретического материала.

Во всех главах учебного пособия используется сквозная нумерация параграфов для удобства цитирования или поиска нужного параграфа. В начале каждой главы кратко дублируется ее структура, чтобы студентам было удобнее заучивать основные семантические категории и повторять пройденный материал. В конце каждой главы предложены задания для самостоятельного вьшолнения или обсуждения в классе. Их также можно использовать в качестве домашних упражнений. Выполнение этих заданий позволит разобрать дополнительные примеры по теме урока или попрактиковаться в применении грамматической информации к экзегезе ветхозаветных текстов.

Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка - Учебно-справочное пособие

Самара: Благая Весть, 2024. — xii + 364 с.

ISBN: 978-5-7454-1867-9

Алексей Прокопенко - Экзегетический синтаксис древнееврейского языка – Содержание

Предисловие ІХ

Список библиографических сокращений xi

Список сокращений библейских книг xi

Условные обозначения хй

1. Число субстантивов

2. Род субстантивов

3. Определенность и артикль

4. Употребление маркеров ПК и 5 с дополнениями

5. Сопряженное сочетание

6. Приложение

7. Именной гендиадис

8. Прилагательные

9. Числительные

10. Личные местоимения

11. Указательные местоимения

12. Относительные местоимения и определительные придаточные

13. Некоторые ключевые понятия из синтаксиса глаголов

14. Введение в породы еврейских глаголов

15. Порода коль

16. Порода нифаль

17. Порода пиэлъ

18. Порода пуаль

19. Порода хифиль

20. Порода хофаль

21. Порода хитпаэль

22. Введение в спряжения еврейских глаголов (история вопроса)

23. Схема функционирования глагольных спряжений

24. Спряжение qatal

25. Спряжение yiqtol

26. Спряжение wayyiqtol

27. Спряжение weqatal

28. Спряжение weyiqtol

29. Побудительные формы

30. Сопряженный инфинитив

31. Абсолютный инфинитив

32. Причастие

33. Глагольный гендиадис

34. Вопросительные предложения

35. Предложения с союзом 1

36. Особенности синтаксиса в поэтических текстах

Библиография