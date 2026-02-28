Прокопенко - Конкуренты благодати

Благодать - это дар. Это неограниченная милость. Это не заслуженные нами благодеяния Небес. Это Божье действие в нашей жизни. Это все то, на что мы не имеем права рассчитывать, но что получаем благодаря Божьей любви, заботе и щедрости. Вся наша духовная жизнь основана на благодати. По благодати мы обретаем спасение. По благодати становимся Божьими сынами и дочерьми. По благодати возрастаем и освящаемся, продолжая свое земное странствование. По благодати входим в славу небес. Благодать дает нам сил для борьбы с грехом, укрепляет для преодоления трудностей, утешает в скорбях и наделяет энергией для труда. Благодать преображает нас в образ Христов, формируя в нас качества, подобные нашему Господу. Благодать совершает через нас Божий труд, так что при нашем слабом и неумелом участии созидается Церковь Божья. Христианство можно назвать религией благодати.

Однако у благодати есть много конкурентов, которые грозят оттеснить ее на второй план, а то и вовсе убрать из нашей жизни. Первый и самый очевидный конкурент - это легализм, или законничество. Наверное, именно это слово в первую очередь приходит нам на ум, когда мы размышляем о том, что противоположно благодати. Это связано с тем, что в Новом Завете, и особенно в посланиях апостола Павла, благодать так часто противопоставляется закону.



Прокопенко Алексей - Конкуренты благодати

Самара : Благая весть, 2022. — 176 с.

ISBN: 978-5-7454-1741-2

Прокопенко Алексей - Конкуренты благодати - Содержание

Предисловие автора

Беззаконие

Перфекционизм и чувство вины

Депрессия и недовольство

Тревога и беспокойство

Скупость

Методизм

Библиография

Примечания