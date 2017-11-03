Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола
Реформация Мартина Лютера сообщила мощнейший толчок общественному движению в немецких землях. Германии суждено было стать первым европейским регионом, познавшим драму религиозного раскола и первых религиозных войн. Аугсбургский мир, заключенный в 1555 г., стал уникальным, первым в истории европейской цивилизации опытом межконфессионального компромисса. Но оказалось невозможным сохранить мир навсегда, и спустя семьдесят лет он прервался самой длительной и тяжелой войной в истории немецкого народа.
В предлагаемой книге речь идет лишь об одном столетии «эпохи религиозного раскола», эпохе, отнюдь не ограниченной Аугсбургским соглашением и Вестфальским мирным договором. Сам термин кажется нам во многом нейтральным и в тоже время понятным для читателя, вызывая ассоциации с рождением новых протестантских конфессий, с наследием Мартина Лютера и Жана Кальвина, с религиозными войнами в Европе.
Несколько иначе именуется рассматриваемое столетие под пером современных немецких историков. В их работах все чаще звучат слова о конфессиональной эпохе. Название это лишь относительно недавно завоевало признание ученой аудитории. В него вкладывают специфический, прежде всего для немецкой истории той поры, смысл.
Обретение нового термина, как и новых хронологических границ, последовало после радикального переосмысления немецкой истории раннего Нового времени, наступившего после окончания Второй мировой войны. До середины XX в. на протяжении нескольких столетий господствовала иная терминология и хронология, соответствующая духу современной ей эпохи.
Андрей Юрьевич Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола - 1555-1648
Изд. 2-е, исправленное и дополненное.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 483 с.
ISBN 978-5-288-04779-4
Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола 1555-1648 - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ЧТО ТАКОЕ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭПОХА?
- § 1. Историография и хронологам
- § 2. Конфессиональная эпоха в русской историографии
- § 3. Конфессиональная эпоха и раннее Новое время
II. ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.
- § 1. Империя в общественной мысли второй половины XVI в. и начала XVII в.
- § 2. Внешнее положение Империи: от отречения Карла V и до «Долгой турецкой войны» Рудольфа II
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§ 3. Сословное общество
- 1. Аугсбургский религиозный мир и его значение
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2. Император и имперские учреждения
- а) Фердинанд I (1556-1564)
- б) Максимилиан II (1564-1576)
- в) Состояние имперских учреждений
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3. Лютеранская церковь
- а) Завершение конфессионального обособления и внутренняя консолидация. Эпоха ортодоксии
- б) Организация лютеранской церкви. Лютеранская конфессионализация
- в) Развитие Реформации после 1555г.
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4. Кальвинистская (реформатская) церковь
- а) Историография проблемы. Особенности распространения кальвинизма в Германии
- б) Организация реформатской церкви. Кальвинистская конфессионализация
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5. Католическая церковь
- а) Историография проблемы
- б) Европейские корни католической Реформы в Империи
- в) Католическая Реформа в Германии. Деятельность иезуитов, новый епископат и организация церкви
- г) Контрреформация в светских и духовных владениях
- д) Итоги католической конфессионализации
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6. Высшее дворянство
- а) Историография проблемы
- б) Династические ландшафты
- в) Стиль правления и формы повседневной жизни княжеской элиты. Культура резиденций
- 7. Низшее дворянство
- 8. Горожане и города
- 9. Крестьянство
- § 4. Структуры территориальной власти
III. КРИЗИС В ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XVI И XVII вв.
- § 1. Историография проблемы
- § 2. Рудольф II и династический кризис в Доме Габсбургов
- § 3. Эскалация религиозного противостояния и паралич имперских институтов
- § 4. «Ревизионизм» нового поколения князей. Образование альтернативных структур. Уния и Лига
IV ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР
- § 1. Историография проблемы. Тридцатилетняя война как немецкий феномен
- § 2. Канун войны. Общество, политика, пропаганда
- § 3. От Пражского восстания до издания Реституционного эдикта (1618-1629)
- § 4. От шведского вторжения до Нордлингена. Кризис в условиях интернационализации войны (1630-1634)
- § 5. Успехи и распад Пражской системы. Восстановление имперских институтов и путь к миру (1635-1645)
- § 6. Вестфальский мир и его значение
V ИМПЕРИЯ В СЕРЕДИНЕ XVII в. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
- § 1. Демографические и социально-экономические последствия войны
- § 2. Империя и Европа
- § 3. Император и сословное общество
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- а) Римские папы (1555-1648)
- б) Императоры Священной римской Империи (Дом Габс бургов)
- в) Крупнейшие княжеские Дома Империи (1555-1648)
- г) Хронологическая таблица
Первое издание
Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола 1555-1648
СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2002. — 384 с, илл.
ISBN 5-93762-014-3
Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648 - Историография и хронология
Долгое время Реформацию считали временем рождения немецкой нации и немецкого государства. Долгое время полагали, что Лютер начал в 1517 г., а Бисмарк закончил в 1871 г. создание современной Германии. В XVIII в. в трудах ряда немецких философов и богословов, в частности Фридриха Шлейермахера, появилось даже желание органически связывать лютеранское вероучение с духом немецкого народа, идентифицировать немцев и протестантов. Иными словами, постоянно подчеркивалось особое, провиденцианалистское значение века Реформации в судьбах нации.
Источниками подобных воззрений стали, прежде всего, политико-правовые и историко-религиозные сочинения лютеранских правоведов и богословов середины и второй половины XVII в. В их глазах конец Тридцатилетней войны представлялся неким общим итогом великого переворота, совершенного Мартином Лютером, окончательной победой Реформации над старым католическим миром. Возвышенно и ярко протестантский взгляд на судьбы Империи предстал под пером крупнейших публицистов того времени: Филиппа Богуслава Хемнитца (1605— 1678), писавшего под псевдонимом Hippolithus a Lapide и Самюэля Пуффендорфа (1632-1694), долгое время состоявшего на службе шведской короны. Хемнитц стал автором нескольких сочинений, из которых обычно выделяют два: «Рассуждения о принципах организации Священной Римской Империи», опубликованные в 1637 г., и многотомное «Описание войны, проведенной в Германии Его Величеством королем Шведским», изданное под занавес немецкой драмы.
Профессиональный юрист, Б. Хемнитц накладывал события Тридцатилетней войны на свою концепцию политико-правового развития Империи. Он считал, что Империя как цельная система не могла защитить интересы своих субъектов, будучи расколотой по религиозному признаку, когда император-католик выступал протагонистом интересов в первую очередь католической партии. Ученый видел Тридцатилетнюю войну актом справедливой борьбы протестантских сословий Империи против «тирании папистов», стремившихся подчинить федеративный принцип имперской организации диктату имперского престола. В концепции Б. Хемнитца победа лютеранской доктрины открыла возможность сословиям обрести правовую автономию на основе федеративного сосуществования, в рамках которого общеимперские структуры выполняли роль лишь внешних гарантов сословных «свобод».
Католический Дом Габсбургов был главным препятствием в деле достижения общеимперского согласия. Антикатолический и антигабсбургский мотив сквозит со страниц его книг. Еще решительней точку зрения победившего лютеранского «федерализма» отстаивал С. Пуффендорф в своем сочинении «О статусе Священной Римской Империи» (1667). По его мнению, Империя превратилась в подобное «чудовищу» («monstro simile») сообщество отдельных полусамостоятельных княжеств, существовавших под прикрытием слабых прерогатив имперского престола. Самый насущный вопрос для немцев — наконец преодолеть эту на столетия затянувшуюся дилемму государственного развития, причем в сторону дальнейшего роста территориального права сословий.
Оба автора — вне зависимости от частных акцентов — рассматривали Реформацию и Тридцатилетнюю войну важнейшим рубежом для последующего развития сословной организации, рубежом, означавшим окончательное крушение прежнего имперского универсализма во благо территориальному развитию и свободному сосуществованию отдельных территориальных суверенов. Подобные воззрения отражали не только решительный настрой защитников протестантского дела, но и тенденцию к росту территориальной власти, выразившуюся в укреплении позиций целого ряда имперских княжеств после Вестфальского мира.
Бок о бок с политико-правовой трактовкой развивалось религиозное воззрение на эпоху. Основополагающее значение здесь имело сочинение известного правоведа и историка Файта Людвига Зекендорфа «Историко-апологетический комментарий о лютеранстве», увидевшее свет в 1692 г. Ф. Л. Зекендорф был первым, кто в развернутом виде попытался представить лютеранскую Реформацию не только лишь явлением церковного значения, но феноменом, ознаменовавшим наступление новой эры в общественном развитии христианского Запада. Реформация привела, по мысли Зекендорфа, к рождению основ нового мира, явила собой мощный толчок к общественному развитию. Автор видел перемены в тесной взаимосвязи общественных и религиозных интересов и этим, бесспорно, дополнял правовую концепцию Б. Хемнитца и С. Пуффендорфа.
2014-09-21
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