Обретение нового термина, как и новых хронологических границ, последовало по­сле радикального переосмысления немецкой истории раннего Нового времени, на­ступившего после окончания Второй мировой войны. До середины XX в. на протя­жении нескольких столетий господствовала иная терминология и хронология, соот­ветствующая духу современной ей эпохи.

Несколько иначе именуется рассматриваемое столе­тие под пером современных немецких историков. В их работах все чаще звучат слова о конфессиональной эпохе. Название это лишь относительно недавно завое­вало признание ученой аудитории. В него вкладывают специфический, прежде всего для немецкой истории той поры, смысл.

В предлагаемой книге речь идет лишь об одном столетии «эпохи религиозного раскола», эпохе, отнюдь не ограниченной Аугсбургским соглашением и Вестфаль­ским мирным договором. Сам термин кажется нам во многом нейтральным и в тоже время понятным для читателя, вызывая ассоциации с рождением новых про­тестантских конфессий, с наследием Мартина Лютера и Жана Кальвина, с рели­гиозными войнами в Европе.

Реформация Мартина Лютера сообщила мощнейший толчок общественному движению в немецких землях. Германии суждено было стать первым европейским регионом, познавшим драму религиозного раскола и первых религиозных войн. Аугсбургский мир, заключенный в 1555 г., стал уникальным, первым в истории европейской цивилизации опытом межконфессионального компромисса. Но оказалось невозможным сохранить мир навсегда, и спустя семьдесят лет он прервался самой длительной и тяжелой войной в истории немецкого народа.

Долгое время Реформацию считали временем рождения немецкой нации и не­мецкого государства. Долгое время полагали, что Лютер начал в 1517 г., а Бисмарк закончил в 1871 г. создание современной Германии. В XVIII в. в трудах ряда не­мецких философов и богословов, в частности Фридриха Шлейермахера, появилось даже желание органически связывать лютеранское вероучение с духом немецкого на­рода, идентифицировать немцев и протестантов. Иными словами, постоянно под­черкивалось особое, провиденцианалистское значение века Реформации в судьбах нации.

Источниками подобных воззрений стали, прежде всего, политико-правовые и историко-религиозные сочинения лютеранских правоведов и богословов середины и второй половины XVII в. В их глазах конец Трид­цатилетней войны представлялся неким общим итогом великого переворота, совершенного Мартином Лютером, окончательной победой Реформации над старым католическим миром. Возвышенно и ярко протестантский взгляд на судьбы Империи предстал под пером крупнейших публицистов того времени: Филиппа Богуслава Хемнитца (1605— 1678), писавшего под псевдонимом Hippolithus a Lapide и Самюэля Пуффендорфа (1632-1694), долгое время состоявшего на службе шведской короны. Хемнитц стал автором нескольких сочинений, из ко­торых обычно выделяют два: «Рассуждения о принципах организации Священ­ной Римской Империи», опубликованные в 1637 г., и многотомное «Описание войны, проведенной в Германии Его Величеством королем Шведским», издан­ное под занавес немецкой драмы.

Профессиональный юрист, Б. Хемнитц на­кладывал события Тридцатилетней войны на свою концепцию полити­ко-правового развития Империи. Он считал, что Империя как цельная система не могла защитить интересы своих субъектов, будучи расколотой по религиозному признаку, когда император-католик выступал протагонистом интересов в первую очередь католической партии. Ученый видел Тридцатилетнюю войну актом спра­ведливой борьбы протестантских сословий Империи против «тирании папистов», стремившихся подчинить федеративный принцип имперской организации диктату имперского престола. В концепции Б. Хемнитца победа лютеранской доктрины открыла возможность сословиям обрести правовую автономию на основе федера­тивного сосуществования, в рамках которого общеимперские структуры выполня­ли роль лишь внешних гарантов сословных «свобод».

Католический Дом Габсбур­гов был главным препятствием в деле достижения общеимперского согласия. Ан­тикатолический и антигабсбургский мотив сквозит со страниц его книг. Еще ре­шительней точку зрения победившего лютеранского «федерализма» отстаивал С. Пуффендорф в своем сочинении «О статусе Священной Римской Империи» (1667). По его мнению, Империя превратилась в подобное «чудовищу» («monstro simile») сообщество отдельных полусамостоятельных княжеств, существовавших под прикрытием слабых прерогатив имперского престола. Самый насущный во­прос для немцев — наконец преодолеть эту на столетия затянувшуюся дилемму государственного развития, причем в сторону дальнейшего роста территори­ального права сословий.

Оба автора — вне зависимости от частных акцентов — рассматривали Реформацию и Тридцатилетнюю войну важнейшим рубежом для последующего развития сословной организации, рубежом, означавшим окончательное крушение прежнего имперского универсализма во благо террито­риальному развитию и свободному сосуществованию отдельных территориаль­ных суверенов. Подобные воззрения отражали не только решительный настрой защитников про­тестантского дела, но и тенденцию к росту территориальной власти, вы­разившуюся в укреплении позиций целого ряда имперских княжеств после Вестфальского мира.

Бок о бок с политико-правовой трактовкой развивалось религиозное воззрение на эпоху. Основополагающее значение здесь имело сочинение известного право­веда и историка Файта Людвига Зекендорфа «Историко-апологетический комментарий о лютеранстве», увидевшее свет в 1692 г. Ф. Л. Зекендорф был первым, кто в развернутом виде попытался представить лютеранскую Реформа­цию не только лишь явлением церковного значения, но феноменом, ознаменовав­шим наступление новой эры в общественном развитии христианского Запада. Ре­формация привела, по мысли Зекендорфа, к рождению основ нового мира, явила собой мощный толчок к общественному развитию. Автор видел перемены в тес­ной взаимосвязи общественных и религиозных интересов и этим, бесспорно, до­полнял правовую концепцию Б. Хемнитца и С. Пуффендорфа.