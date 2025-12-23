Сегодня утром в выпуске новостей сообщили, что миллиардер из Германии Адольф Меркле покончил с собой, бросившись под поезд. Совсем недавно его имущество оценивалось в более чем девять миллиардов долларов, он входил в сотню самых богатых людей мира. И не только это было совсем недавно, но еще: жена, четверо детей, крупнейшая фармацевтическая компания со штатом свыше ста тысяч человек и доходом в 2008 году в тридцать миллиардов евро. Вероятно, были друзья, принадлежащие к сливкам европейского общества. Было увлечение горными лыжами и альпинизмом и странная для семидесятилетнего старика привычка кататься на велосипеде. Это было вчера. А сегодня на безлюдной окраине городка полицейские нашли изуродованное поездом тело, а семья обнаружила предсмертную записку, поведавшую о том что, причиной ужасного решения стал финансовый кризис.

«Волна самоубийств среди миллионеров» — так пишут сейчас Интернет-издания. И когда я думаю об этом, то вижу странную картину, на которой люди в сосуды своего сердца запихивают разноцветные пачки денег и ценных бумаг. А когда обнаруживают, что их там и в помине нет, начинают сходить с ума от всепоглощающей пустоты внутри: ведь им казалось, что они сами вовсе не таковы.

Юркий маленький человечек в пестрой тунике высшего качества торопливо шел по узеньким улицам Иерихона. Широкие шаги еще больше уменьшали его и без того невысокий рост. То и дело переходя на бег, он тщетно старался пробиться сквозь плотную толпу горожан, словно суслик, приподнимался на цыпочки и, вытянув шею, заглядывал туда, где совершалось интересующее его действо. Об этом все вокруг только и говорили. В Иерихон пришел великий пророк, возможно — Мессия. Грядет новая эпоха — мир и благоденствие Израиля. Неужели Он — Тот, о Ком все детство ему рассказывала мама? «Да нет, не может быть!» — то и дело повторял себе человек. Ведь если Тот действительно является грядущим Избавителем, — плохи его, Закхея, дела.

Пронин, Елисей — Жажда

Черкассы: Смирна, 2012. — 80 с.

ISBN 978-966-8617-96-6

Пронин, Елисей — Жажда — Содержание