Прюво - Лев XIV - Апостол миру
Книга Самюеля Прюво «Лев XIV: Апостол миру», написана у співпраці з Марком Лебуше, — це перша оперативна біографія новообраного наступника святого Петра. Видання переносить читача у травень 2025 року, коли над Сикстинською капелою піднявся білий дим, сповіщаючи про обрання першого в історії папи-американця. Автори, спираючись на особисті зустрічі та свідчення очевидців, змальовують портрет людини, чий життєвий шлях проліг від тихого сімейного життя в США до місіонерського служіння в Перу та високих кабінетів Ватикану. Це розповідь про те, як августинець за вишколом готується очолити Церкву в часи глобального хаосу.
Особливістю книги є її репортажний стиль: читач стає свідком першого обіду нового Папи в Домі святої Марти, де панує атмосфера простоти, а не протоколу. Видання не лише розкриває таємниці конклаву, а й аналізує стратегічні виклики, що стоять перед Левом XIV: від боротьби з диктатом «вокізму» та реформи Курії до екологічних питань та міжрелігійного діалогу. Завдяки додатковим коментарям істориків та богословів, книга стає незамінним путівником у нову віху церковної історії, де голос «глобального Півдня» звучить гучніше, ніж будьколи.
Львів : Свічадо, 2025. — 192 c.
ISBN 978-966-938-997-8.
Пер. з фр. Ірина Дух.
Самюель Прюво — Лев XIV: Апостол миру - Зміст
Народження з конклаву: Реконструкція подій за зачиненими дверима Ватикану, духовна атмосфера виборів та перший вихід Папи на лоджію.
Місіонер у Ватикані: Життєвий шлях Роберта Превоста (Лева XIV) — від захоплення августинцями до єпископства в умовах політичного хаосу в Перу.
Великі виклики Лева XIV: Бачення майбутнього Церкви, екуменічна нагальність, вага глобального Півдня та боротьба за чистоту кліру.
Додатки: Роздуми Жана-Марі Саламіто та Анн Супа про значення цього понтифікату для сучасної культури та управління Церквою.
