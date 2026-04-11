Книга Самюеля Прюво «Лев XIV: Апостол миру», написана у співпраці з Марком Лебуше, — це перша оперативна біографія новообраного наступника святого Петра. Видання переносить читача у травень 2025 року, коли над Сикстинською капелою піднявся білий дим, сповіщаючи про обрання першого в історії папи-американця. Автори, спираючись на особисті зустрічі та свідчення очевидців, змальовують портрет людини, чий життєвий шлях проліг від тихого сімейного життя в США до місіонерського служіння в Перу та високих кабінетів Ватикану. Це розповідь про те, як августинець за вишколом готується очолити Церкву в часи глобального хаосу.

Особливістю книги є її репортажний стиль: читач стає свідком першого обіду нового Папи в Домі святої Марти, де панує атмосфера простоти, а не протоколу. Видання не лише розкриває таємниці конклаву, а й аналізує стратегічні виклики, що стоять перед Левом XIV: від боротьби з диктатом «вокізму» та реформи Курії до екологічних питань та міжрелігійного діалогу. Завдяки додатковим коментарям істориків та богословів, книга стає незамінним путівником у нову віху церковної історії, де голос «глобального Півдня» звучить гучніше, ніж будьколи.

Самюель Прюво — Лев XIV: Апостол миру

Львів : Свічадо, 2025. — 192 c.

ISBN 978-966-938-997-8.

Пер. з фр. Ірина Дух.

