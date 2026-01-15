Эта книга представляет собой фундаментальный свод толкований, собранный из трудов великих учителей и отцов Церкви (таких как Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Василий Великий, Феодорит Кирский и другие). Издание предлагает не авторский взгляд, а соборный опыт Церкви, накопленный за многие столетия.

Псалтирь в святоотеческом изъяснении

Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2010 - 592 с

Псалтирь в святоотеческом изъяснении - Кафисма первая

Псаломъ Давиду. Не надписанъ оу еврей, А.

Переводчики божественного Писания, какие в древности нашли у евреев надписания, те и переложили на греческий язык. И ненадписанные псалмы оставили они без надписания, не осмеливаясь к словам Духа приложить что-либо от себя. Псалом содержит в себе обвинение грешных и нечестивых людей и советует непрестанно внимать божественному закону, который удаляет человека от сродства со злом. Он является основанием всех псалмов, ибо наставляет всех людей к творению богоподобных добродетелей и приближает к блаженству жизни вечной: поэтому и начинается от блаженства (Феодорит, Григорий Нисский).

Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, и на пути грѣшныхъ не ста, и на сѣдалищи губителей не сѣде:

Блаженство человеческое есть уподобление божеству. Блажен и един сильный Царь царствующих и Господь господствующих (1 Тим. 6, 15). Давид полагает начало пророчеству о Христе, Которому надлежало родиться от рода его (см. Мф. 1, 1), поэтому прежде всего Пророк и ублажает уповающих на Бога. Псалмопевец называет одного мужа блаженным и умалчивает о жене, потому что творение обоих равночестно при единстве природы. Слово Божие здесь вместе с мужами разумеет и жен; ибо одна добродетель и награда обоим одинакова. Условием божественного блаженства является чистота наших помыслов и разумное удаление от всякого зла. Нечестивый - есть всякий неблагодарный человек, а губитель - есть человек лукавый, советник зла. Под советом нечестивых подразумеваются также и греховные помыслы от бесов, услаждаясь которыми, человек проявляет свое изволение на грех, т. е. становится на путь грешных и, наконец, предается страсти греха, что означает седение на седалищи губителей (Василий В., Златоуст, Афанасий, Феодорит).