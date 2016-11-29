Церковь и гражданское общество

В 2013-2014 году Украина и украинский Майдан стали известны всему миру. Об этом событии говорили все - и политики, и общественные деятели и даже звезды Голливуда. В том же 2014 году произошли и другие резонансные события - захват Крыма Россией и начало войны на Донбассе. Эти события оказали очень серьезное и глубокое воздействие на украинскую церковь, которая, фактически, разделилась на два лагеря - тех, кто был за Майдан и тех, кто был против Майдана. Это разделение затронуло не только церковь на Украине, но также российских христиан и верующих из диаспоры в Америке и Европе.

Фактически, данное разделение существует по сей день. Разные группы христиан, подобно протестующим на Майдане, возводят между собой высокие стены баррикад. Но используют для этого не брусчатку и бетон, а свое отличительное богословие. Богословие сторонников Майдана и богословие противников Майдана. Богословие сторонников участия христиан в войне на Донбассе и богословие противников такого участия.



Предлагаемые в сборнике статьи были написаны в период 2013-2016 года, как реакция автора, евангельского христианина из центральной Украины, на события в стране и церкви. Эти статьи публиковались в разное время на разных интернет-ресурсах, вызывая немалые дискуссии и полемику. Данный цикл статей - попытка переосмыслить произошедшее.

Понять то, каким образом довольно успешная, мирная и благополучная церковь на Украине оказалась разделенной на два враждующих лагеря? Что необходимо предпринять христианам, чтобы предотвратить подобные разделения? Каким должно быть отношение христианина к участию в боевых действиях? И, наконец, где пролегает грань между защитой своих гражданских прав и участием в мятеже?