Пушкар - Украина - Майдан - война и церковь
Церковь и гражданское общество
В 2013-2014 году Украина и украинский Майдан стали известны всему миру. Об этом событии говорили все - и политики, и общественные деятели и даже звезды Голливуда. В том же 2014 году произошли и другие резонансные события - захват Крыма Россией и начало войны на Донбассе. Эти события оказали очень серьезное и глубокое воздействие на украинскую церковь, которая, фактически, разделилась на два лагеря - тех, кто был за Майдан и тех, кто был против Майдана. Это разделение затронуло не только церковь на Украине, но также российских христиан и верующих из диаспоры в Америке и Европе.
Фактически, данное разделение существует по сей день. Разные группы христиан, подобно протестующим на Майдане, возводят между собой высокие стены баррикад. Но используют для этого не брусчатку и бетон, а свое отличительное богословие. Богословие сторонников Майдана и богословие противников Майдана. Богословие сторонников участия христиан в войне на Донбассе и богословие противников такого участия.
Предлагаемые в сборнике статьи были написаны в период 2013-2016 года, как реакция автора, евангельского христианина из центральной Украины, на события в стране и церкви. Эти статьи публиковались в разное время на разных интернет-ресурсах, вызывая немалые дискуссии и полемику. Данный цикл статей - попытка переосмыслить произошедшее.
Понять то, каким образом довольно успешная, мирная и благополучная церковь на Украине оказалась разделенной на два враждующих лагеря? Что необходимо предпринять христианам, чтобы предотвратить подобные разделения? Каким должно быть отношение христианина к участию в боевых действиях? И, наконец, где пролегает грань между защитой своих гражданских прав и участием в мятеже?
Сергей Пушкар - Украина: майдан, война и церковь
Сборник статей
Электронный вариант
Украина
Статьи опубликованы на блоге автора https://psarticle.wordpress.com/
2013-2016 гг
Сергей Пушкар - Украина: майдан, война и церковь - Оглавление
Предисловие
1. 2013 год - развитие Майдана. Начало раскола церкви.
1. 2013 год - развитие Майдана. Начало раскола церкви.
- Можно ли христианину участвовать в Евромайдане?
- Вера и политтехнологии
2. 2014 года. Победа Майдана. Потеря Крыма. Начало войны на Донбассе.
- Что такое власть от Бога?
- Коррупция, революция и суд Божий
- Брать ли христианам Украины в руки оружие?
- Патриотизм по-украински и патриотизм по-библейски
- Ленинопад в Украине
- Сепаратизм в Израиле и Украине
- Сотник Корнилий и воины из Евангелий
- Новая вера украинцев
3. 2015-2016 гг. Завершение активной фазы войны на Донбассе. Переосмысление событий Майдана и войны.
- "Крым наш" или В чем корни фашизма
- Отношение христиан к войне на протяжении истории
- Бог открывает позор Майдана
- Раскол, донатисты и... украинский Майдан
- Молитва на Майдане
Сергей Пушкар - Украина: майдан, война и церковь - Предисловие
В ноябре 2013 года украинское правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Многими украинцами этот отказ был воспринят, как нежелание правительства двигаться в сторону Европы. В результате 21 ноября 2013 г. в центре Киева начались многомесячные акции протеста, известные как Майдан (или Евромайдан), которые закончились 21 февраля 2014 г. отставкой правительства и президента Януковича.
В начале протестов создавалось впечатление, что это просто очередная политическая акция, которых и раньше было не мало. Но постепенно в эти акции протеста начало вовлекаться все больше и больше украинских христиан. Некоторые из них отправились на Майдан, установив там молитвенную палатку, в которой проводили регулярные молитвы. Некоторые проводили молитвы и Богослужения прямо со сцены Майдана.
Но не все ограничивались молитвами. Многие верующие приняли деятельное участие в силовых акциях - возведении баррикад на улицах, захвате административных зданий, противостоянии с правоохранителями. Большинство украинских христиан активно участвовали в информационных войнах, развернувшихся в интернете. Кто-то отстаивал идеи Майдана, ища им богословское обоснование. Кто-то поддерживал и распространял революционные призывы. Другие же, противники Майдана, приводили свои обоснования, с критикой Майдана, и делали свои призывы к прекращению противостояния.
Спустя короткое время Майдан стал не только политическим, но и глубоко церковным явлением, так как большая часть украинской церкви была вовлечена в эти события, приняв ту или иную сторону конфликта.
No comments yet. Be the first!