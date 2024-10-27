архим. Сергий Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского

В данной монографии автор обращается к личности и жизненному подвигу одного из недавно прославленных всей полнотой Церкви Христовой современных святителей православного мира — св. Николая (Велимировича) Сербского. О его жизни и творчестве уже немало написано как сербскими, так и зарубежными авторами. Сейчас мы готовы подытожить сказанное ранее и сделать особый акцент на главных факторах, определяющих, как нам кажется, суть подхода к аксиологической и онтологической составляющей нашей темы, обширность и значимость которой накладывает определённые обязательства как нравственного, так и методологического характера.

Одним из таких факторов, несомненно, является, уникальная по своим масштабам и дарованиям личность этого необыкновенного сербского святителя, «величайшего серба XX столетия», «нового Златоуста», «славнейшего после святого Саввы сына православного сербского народа». Великой заслугой свт. Николая стало возрождение живой веры в своём отечестве. Этот угодник Божий, чьё исключительно ревностное и самоотверженное пастырское служение протекало в новое апостасийное время, показал нам, что её чистый пламень может возгораться и ныне и разгораться в сердцах человеческих с той же самой несокрушимой силой, что и во времена древних пророков и апостолов. Другим важнейшим моментом, логически проистекающим из предыдущего тезиса, с полным правом может быть названа теперь уже вселенская миссия свт. Николая (Велимировича).

В своё время мы обращали внимание на ряд «славянских параллелей» при освещении русского следа и соответствующей тематики в «Миссионерских письмах» свт. Николая. Сейчас, с учётом масштабов заявленной темы, необходимо, как мы полагаем, расширить область исследования, дабы сделать максимальный акцент именно на вселенском характере проповеди и учения сербского святителя. Собственно говоря, при каждом нашем обращении к боговдохновенным трудам и духовному наследию вл. Николая, следует постоянно иметь в виду тот очевидный факт, что почитание святителя в последние десятилетия широко распространилось по всему миру (сербские и русские земли, православная диаспора, Новый свет и т. д.).

архим. Сергий - Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024, 248 с.

ISBN 97S-5-907449-21-3

архим. Сергий Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского - Содержание

Предисловие автора Введение

Глава 1. Жизненный путь святителя Николая Сербского

1.1. Рождение, ранняя юность, учёба, формирование личности

1.2. Начало пастырского служения. Духовное становление и рост на службе Богу и роду сербскому

1.3. Принятие епископского сана. Окормление стада Христова посреди бурь мира сего

1.4. Мученическое исповедание Христа в пору невзгод и гонений. Конец земного пути и посмертная слава

1.5. Сочинения святителя Николая миссионерского содержания

Глава 2. Миссионерская деятельность святителя Николая в Америке 1921 года (в отражении американской прессы)

2.1. Прибытие святителя Николая в Америку и краткая предыстория его поездки

2.2. Отражение в прессе американской проблематики в контексте взглядов святителя на Европу и славянский вопрос

Глава 3. Миссионерский подвиг апостола наших дней

3.1. Масштабы, актуальный характер и особенности миссионерского подвига святителя

3.2. «Миссионерские письма» в контексте своего времени и литературного творчества сербского Златоуста

3.3. Значение миссионерской деятельности святителя Николая Сербского для современников и потомков

Заключение

Приложение № 1

Приложение № 2

Источники

Литература