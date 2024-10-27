архим. Сергий Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского

Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение Николая Сербского
В данной монографии автор обращается к личности и жизненному подвигу одного из недавно прославленных всей полнотой Церкви Христовой современных святителей православного мира — св. Николая (Велимировича) Сербского. О его жизни и творчестве уже немало написано как сербскими, так и зарубежными авторами. Сейчас мы готовы подытожить сказанное ранее и сделать особый акцент на главных факторах, определяющих, как нам кажется, суть подхода к аксиологической и онтологической составляющей нашей темы, обширность и значимость которой накладывает определённые обязательства как нравственного, так и методологического характера.
Одним из таких факторов, несомненно, является, уникальная по своим масштабам и дарованиям личность этого необыкновенного сербского святителя, «величайшего серба XX столетия», «нового Златоуста», «славнейшего после святого Саввы сына православного сербского народа». Великой заслугой свт. Николая стало возрождение живой веры в своём отечестве. Этот угодник Божий, чьё исключительно ревностное и самоотверженное пастырское служение протекало в новое апостасийное время, показал нам, что её чистый пламень может возгораться и ныне и разгораться в сердцах человеческих с той же самой несокрушимой силой, что и во времена древних пророков и апостолов. Другим важнейшим моментом, логически проистекающим из предыдущего тезиса, с полным правом может быть названа теперь уже вселенская миссия свт. Николая (Велимировича).
В своё время мы обращали внимание на ряд «славянских параллелей» при освещении русского следа и соответствующей тематики в «Миссионерских письмах» свт. Николая. Сейчас, с учётом масштабов заявленной темы, необходимо, как мы полагаем, расширить область исследования, дабы сделать максимальный акцент именно на вселенском характере проповеди и учения сербского святителя. Собственно говоря, при каждом нашем обращении к боговдохновенным трудам и духовному наследию вл. Николая, следует постоянно иметь в виду тот очевидный факт, что почитание святителя в последние десятилетия широко распространилось по всему миру (сербские и русские земли, православная диаспора, Новый свет и т. д.).
архим. Сергий - Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024, 248 с.
ISBN 97S-5-907449-21-3
архим. Сергий Пушкарь - Жизнь, миссионерская деятельность и учение святителя Николая (Велимировича) Сербского - Содержание
Предисловие автора Введение
Глава 1. Жизненный путь святителя Николая Сербского
- 1.1. Рождение, ранняя юность, учёба, формирование личности
- 1.2. Начало пастырского служения. Духовное становление и рост на службе Богу и роду сербскому
- 1.3. Принятие епископского сана. Окормление стада Христова посреди бурь мира сего
- 1.4. Мученическое исповедание Христа в пору невзгод и гонений. Конец земного пути и посмертная слава
- 1.5. Сочинения святителя Николая миссионерского содержания
Глава 2. Миссионерская деятельность святителя Николая в Америке 1921 года (в отражении американской прессы)
- 2.1. Прибытие святителя Николая в Америку и краткая предыстория его поездки
- 2.2. Отражение в прессе американской проблематики в контексте взглядов святителя на Европу и славянский вопрос
Глава 3. Миссионерский подвиг апостола наших дней
- 3.1. Масштабы, актуальный характер и особенности миссионерского подвига святителя
- 3.2. «Миссионерские письма» в контексте своего времени и литературного творчества сербского Златоуста
- 3.3. Значение миссионерской деятельности святителя Николая Сербского для современников и потомков
Заключение
- Приложение № 1
- Приложение № 2
Источники
Литература
Большое спасибо!