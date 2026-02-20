Пустовит - Введение в логику

Книга «Введение в логику» Александра Пустовита представляет собой уникальный курс лекций, который гармонично соединяет строгость академической дисциплины с богатством гуманитарной культуры. Автор не ограничивается сухим изложением формул, а рассматривает логику как «музыку мысли», прослеживая её связи с историей философии, литературой и искусством. Это делает учебник особенно привлекательным для студентов гуманитарных специальностей, так как логические правила иллюстрируются примерами из классических текстов, остроумных диалогов и даже анекдотов.

Структура пособия включает как теоретический блок, так и тщательно проработанные материалы для практических занятий. Пустовит детально разбирает классические темы: логические законы, теорию понятий, структуру суждений и виды умозаключений. Особое внимание уделяется логике вопросов и ответов, а также искусству ведения дискуссии. Автор учит читателя не только правильно строить доказательства, но и распознавать софизмы и логические уловки, которыми часто пользуются оппоненты в спорах.

Главная ценность курса заключается в его методической продуманности. Практические задания подобраны так, чтобы тренировать живое мышление, а не механическое применение правил. Благодаря авторскому стилю, логика предстает не как абстрактная наука, а как необходимый инструмент повседневного интеллектуального гигиены, позволяющий сохранять ясность ума и последовательность в суждениях в любой жизненной ситуации.

Пустовит А.В. - Введение в логику - Курс лекций и материалы для проведения практических занятий

Издание второе, исправленное и дополненное. — К.: △УХ I Л1ТЕРА. — 2022. — 260 с.

ISBN 978-966-378-893-7

Пустовит А.В. - Введение в логику – Содержание

Предисловие

Часть I

Лекция 1. Логика — наука о правильном рассуждении

Лекция 2. Логическая форма

Лекция 3. Законы логики Аристотеля

Лекция 4. Пределы применимости законов формальной логики

Лекция 5. Проблема движения

Лекция 6. Диалектическая логика Гегеля

Лекция 7. Мышление и язык

Лекция 8. Парадоксы и противоречия в естественных языках

Лекция 9. Поэзия нонсенса

Лекция 10. Что есть истина?

Лекция 11. Логика XIX — XX вв.: метаматематика и теорема Гёделя

Лекция 12. Неклассические логики и постмодернистская картина мира

Часть II