Пустовит - Введение в логику
Книга «Введение в логику» Александра Пустовита представляет собой уникальный курс лекций, который гармонично соединяет строгость академической дисциплины с богатством гуманитарной культуры. Автор не ограничивается сухим изложением формул, а рассматривает логику как «музыку мысли», прослеживая её связи с историей философии, литературой и искусством. Это делает учебник особенно привлекательным для студентов гуманитарных специальностей, так как логические правила иллюстрируются примерами из классических текстов, остроумных диалогов и даже анекдотов.
Структура пособия включает как теоретический блок, так и тщательно проработанные материалы для практических занятий. Пустовит детально разбирает классические темы: логические законы, теорию понятий, структуру суждений и виды умозаключений. Особое внимание уделяется логике вопросов и ответов, а также искусству ведения дискуссии. Автор учит читателя не только правильно строить доказательства, но и распознавать софизмы и логические уловки, которыми часто пользуются оппоненты в спорах.
Главная ценность курса заключается в его методической продуманности. Практические задания подобраны так, чтобы тренировать живое мышление, а не механическое применение правил. Благодаря авторскому стилю, логика предстает не как абстрактная наука, а как необходимый инструмент повседневного интеллектуального гигиены, позволяющий сохранять ясность ума и последовательность в суждениях в любой жизненной ситуации.
Пустовит А.В. - Введение в логику - Курс лекций и материалы для проведения практических занятий
Издание второе, исправленное и дополненное. — К.: △УХ I Л1ТЕРА. — 2022. — 260 с.
ISBN 978-966-378-893-7
Пустовит А.В. - Введение в логику – Содержание
Предисловие
Часть I
Лекция 1. Логика — наука о правильном рассуждении
Лекция 2. Логическая форма
Лекция 3. Законы логики Аристотеля
Лекция 4. Пределы применимости законов формальной логики
Лекция 5. Проблема движения
Лекция 6. Диалектическая логика Гегеля
Лекция 7. Мышление и язык
Лекция 8. Парадоксы и противоречия в естественных языках
Лекция 9. Поэзия нонсенса
Лекция 10. Что есть истина?
Лекция 11. Логика XIX — XX вв.: метаматематика и теорема Гёделя
Лекция 12. Неклассические логики и постмодернистская картина мира
Часть II
Материалы для проведения практических занятий.
Упражнения и задачи
Список использованной и рекомендуемой литературы
Приложение. А. Реньи. Диалог о сущности математики
Александр Беридзе. Портрет мысли
