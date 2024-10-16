Пятикнижие - Тора в переводе на современный русский язык

За последние полвека появилось немало переводов Пятикнижия на русский язык, и все они — один лучше другого по сравнению с синодальным, единственным, существовавшим до 1975 года: от перевода, выполненного Д. Йосифоном для организации «Мосад рав Кук», впрочем не слишком отличающегося от синодального, до более приемлемых, но далеких от совершенства, появившихся в последнее время.

Если авторов «куковского» перевода характеризует рабское следование принципам синодального с минимальными косметическими отклонениями от него, то переводам, выполненным П. Гилем в издательстве «Шамир», Д. Сафроновым и И. Гиссером в Институте р. А. Штейнзальца и Ц. Патласом в издательстве «Пардес», свойствен осторожный отход от этих принципов, который не привел к полному забвению их и созданию нового русского текста, отвечающего требованиям и иудаизма, и современного русского языка. Лучшей на сегодня можно было бы считать работу А. Графова (Российское Библейское общество), если бы этот перевод зачастую не сбивался на пересказ и был основан на классических еврейских комментариях.

Основной порок существующих переводов — тяжелый и чуждый Торе дух, привносимый в святую книгу использованием языковой древнерусской стилистики и устаревшей лексики, характерной для православного обихода. Это не может не отталкивать русскоязычную интеллигенцию, как евреев, так и неевреев, стремящуюся ознакомиться с иудейским первоисточником, не адаптированным для приверженцев других религий.

Автор данного аутентичного перевода ставил перед собой следующие задачи:

— не прибегать к инверсиям и прочим приемам искусственной поэтизации текста, свести к минимуму использование устаревшей лексики и переводить текст современным литературным языком, поскольку Пятикнижие является хроникой событий, происходивших в течение двух с половиной тысячелетий после сотворения мира, а не сборником легенд и сказок;

— переводить трудные для понимания места согласно классическим комментариям, отдавая при этом предпочтение, за редкими исключениями, толкованиям Раши;

— стремиться к максимальной связности текста, чтобы читателю пришлось искать в сносках толкования сложных для понимания мест лишь в исключительных случаях, и поэтому включать в текст в квадратных скобках слова и словосочетания, делающие его понятным, — тоже в основном в соответствии с комментарием Раши: так, к примеру, в стихе «Вернулись они, и пришли в Эйн-Мишпат, он же Кадеш, и разбили всех обитателей земель, [где впоследствии будут жить] амалекитяне, а также эмореев, живших в Хацацон- Тамаре» (Берешит, 14:7) в оригинале буквально сказано «земель амалекитян», хотя Амалек и его народ появились на исторической арене гораздо позже;

— передавать имена героев повествования, топонимы и специфические иудейские термины согласно их звучанию на иврите, сохраняя заложенный во многих из них смысл и при необходимости давая в сносках разъяснения.

Пятикнижие - Тора в переводе на современный русский язык

Перевод с иврита Бориса Камянова. — Москва : Книжники, 2024. — 537[7] с.

ISBN 978-5-9953-0925-3

Пятикнижие - Тора в переводе на современный русский язык – Содержание

Борис Камянов Предисловие переводчика

КНИГА БЕРЕШИТ

БЕРЕШИТ

ГЛАВА I

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

HOAX

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА II

ЛЕХ-ЛЕХА

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ВАЙЕРА

ГЛАВА l8

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

ХАЕЙ-САРА

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24

ГЛАВА 25

ТОЛЬДОТ

ГЛАВА 26

ГЛАВА 27

ГЛАВА 28

ВАЙЕЦЕ

ГЛАВА 29

ГЛАВА 30

ГЛАВА 31

ГЛАВА 32

ВАИШЛАХ

ГЛАВА 33

ГЛАВА 34

ГЛАВА 35

ГЛАВА 36

ВАЙЕШЕВ

ГЛАВА 37

ГЛАВА 38

ГЛАВА 39

ГЛАВА 40

МИКЕЦ

ГЛАВА 41

ГЛАВА 42

ГЛАВА 43

ГЛАВА 44

ВАИГАШ

ГЛАВА 45

ГЛАВА 46

ГЛАВА 47

ВАЙЕХИ

ГЛАВА 48

глава 49

ГЛАВА 50

КНИГА ШМОТ

ШМОТ

ГЛАВА 1

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ВАЗ РА

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА II

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ВЕШАЛАХ

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ИТРО

ГЛАВА 18

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

МИШПАТИМ

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24

ТРУМА

ГЛАВА 25

ГЛАВА 26

ГЛАВА 27

ТЕЦАВЕ

ГЛАВА 28

ГЛАВА 29

ГЛАВА 30

ТИСА

ГЛАВА 31

ГЛАВА 32

ГЛАВА 33

ГЛАВА 34

ВАЯКГЕЛЬ

ГЛАВА 35

ГЛАВА 36

ГЛАВА 37

ГЛАВА 38 2

ПКУДЕЙ

ГЛАВА 39

ГЛАВА 40

КНИГА ВАИКРА

ВАИКРА

ГЛАВА I

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ЦАВ

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ГЛАВА 8

ШМИНИ

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА II

ГЛАВА 12

ТАЗРИА

ГЛАВА 13

МЕЦОРА

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

АХАРЕЙ

ГЛАВА 16

ГЛАВА 17

ГЛАВА 18

КДОШИМ

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

ЭМОР

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24

БЕГАР

ГЛАВА 25

ГЛАВА 2 6

БЕХУКОТАЙ

ГЛАВА 27

КНИГА БЕМИДБАР

БЕМИДБАР

ГЛАВА I

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ГЛАВА 4

НАСО

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

БЕГААЛОТ

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА II

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ШЛАХ

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

КОРАХ

ГЛАВА 17

ГЛАВА 18

ГЛАВА 19

ХУКАТ

ГЛАВА 20

ГЛАВА 21

ГЛАВА 22

ГЛАВА 23

БАЛАК

ГЛАВА 24

ГЛАВА 25

ГЛАВА 26

ПИНХАС

ГЛАВА 27

ГЛАВА 28

ГЛАВА 29

ГЛАВА 30

ГЛАВА 31

МАТОТ

ГЛАВА 32

ГЛАВА 33

МАСЭЙ

ГЛАВА 34

ГЛАВА 35

ГЛАВА 36

КНИГА ДВАРИМ

ДВАРИМ

ГЛАВА I

ГЛАВА 2

ГЛАВА 3

ВАЭТХАНАН

ГЛАВА 4

ГЛАВА 5

ГЛАВА 6

ГЛАВА 7

ЭКЕВ

ГЛАВА 8

ГЛАВА 9

ГЛАВА 10

ГЛАВА II

РЕЭ

ГЛАВА 12

ГЛАВА 13

ГЛАВА 14

ГЛАВА 15

ГЛАВА 16

ШОФТИМ

ГЛАВА 17

ГЛАВА 18

ГЛАВА 19

ГЛАВА 20

ГЛАВА 21

КИ-ТЕЦЕ

ГЛАВА 22

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24

ГЛАВА 25

КИ-ТАВО

ГЛАВА 26

ГЛАВА 27

ГЛАВА 28

ГЛАВА 29

НИЦАВИМ

ГЛАВА 30

ВАЙЕЛЕХ

ГЛАВА 31

ГААЗИНУ

ГЛАВА 32

ВЕЗОТ ГА-БРАХА

ГЛАВА 33

ГЛАВА 34