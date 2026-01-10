Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Левинская - Деяния апостолов - Главы 1-8

Деяния апостолов - 1-8 - Левинская Ирина
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Cultural Studies Art
Series Современная библеистика (34 books)

Современная библеистика

Переизданная недавно Толковая Библия под редакцией Лопухина — памятник по-своему замечательный — была написана в начале века и поэтому, при всех ее достоинствах, во многих вопросах безнадежно устарела. А между тем за последние шестьдесят лет произошел существенный скачок в изучении Нового Завета.

Это связано и с интенсивным развитием текстологических штудий, результатом которого стало появление современного критического текста НЗ, и с кумранскими находками, создавшими новое измерение в исследованиях по истории раннего христианства (что позволяет говорить о науке "до Кумрана" и "после Кумрана"), и с археологическими раскопками как в Палестине, так и в диаспоре, изменившими наше представление о повседневной жизни в новозаветное время. Эти новые знания аккумулированы в современных западных комментариях, и то, что мне хотелось написать, является попыткой заполнить, разумеется, частично, лакуну для одной, особенно увлекательной для историка книги Нового Завета.

За последние шестьдесят лет произошел существенный скачок в изучении Нового Завета. Это связано и с интенсивным развитием текстологических штудий, результатом которого стало появление современного критического текста НЗ, и с кумранскими находками, создавшими новое измерение в исследованиях по истории раннего христианства (что позволяет говорить о науке "до Кумрана" и "после Кумрана"), и с археологическими раскопками как в Палестине, так и в диаспоре, изменившими наше представление о повседневной жизни в новозаветное время. Эти новые знания аккумулированы в современных западных комментариях, и то, что мне хотелось написать, является попыткой заполнить, разумеется, частично, лакуну для одной, особенно увлекательной для историка книги Нового Завета. Комментарий носит историко-филологический характер и имеет целью познакомить российского читателя с достижениями современной науки в области исследований Деяний Апостолов. Как и любое сочинение подобного рода, он носит отчасти компилятивный характер. При его написании помимо научных исследований по конкретным проблемам были использованы наиболее подробные и авторитетные комментарии Барретта, Брюса, Хенхена, Лейка, Кедбери, Концельманна и др.

Собственно тексту комментария предпослан греческий текст по 27-му изданию Нестле-Аланда, приобретшему в настоящее время статус стандартного, и перевод того типа, который обычно называют филологическим, т. е. такой, в котором делается попытка с максимальной точностью передать греческий оригинал в соответствии с тем пониманием текста, которое кажется автору перевода наиболее правильным, и насколько это допускается нормами языка-реципиента. Неизбежной особенностью филологических переводов является принесение стилистики в жертву точности. В переводе сохраняются неловкости и шероховатости оригинала, он не предназначен существовать самостоятельно, без комментария. Читателям, знакомым с греческим языком, адресованы рассуждения лингвистического характера, для тех же, кто не читает НЗ в оригинале, сделан перевод греческих слов, которые являются предметом обсуждения.

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 1 - 8

Издательство: Библейско-Богословский Институт, 1999 г. - 312 с.

Серия: Современная библеистика

ISBN 5-89647-033-9

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 1- 8 - Содержание

Предисловие

Введение

  • Авторство Деяний

  • Датировка Деяний

  • Текст Деяний

  • Особенности "западного" текста

  • Соотношение "западной" и александрийской редакций

  • Язык Деяний

  • Источники Деяний

  • Проблема историчности Деяний

  • Историческая концепция Деяний

  • Хронологические таблицы

  • Список сокращений

Комментарии

  • Заглавие

Глава 1

  • Пролог (1:1-5)

  • Вознесение (1:6-12)

  • В верхнем помещении (1:13-14)

  • Избрание апостола на место Иуды (1:15—26)

Глава 2

  • Нисхождение Святого Духа (2:1—4)

  • Удивление народа в Иерусалиме (2:5-13)

  • Объяснение Петра (2:14-21)

  • Петр о воскресении Иисуса (2:22—28)

  • Иисус как Господь и Мессия (2:29-36)

  • Призыв к покаянию (2:37-40)

  • Жизнь первой христианской общины (2:41-47)

Глава 3

  • Исцеление хромого (3:1—10)

  • Речь Петра в Соломоновом портике (3:11-26)

Глава 4

  • Арест Петра и Иоанна (4:1—4)

  • Петр и Иоанн перед синедрионом (4:5-12)

  • Синедрион отпускает Петра и Иоанна (4:13-22)

  • Возвращение Петра и Иоанна; общая молитва (4:23—31)

  • Рост общины, общность имущества (4:32-35)

  • Щедрость Варнавы (4:36—37)

Глава 5

  • Обман Анании и его смерть (5:1—6)

  • Смерть Сапфиры (5:7-11)

  • Знамения и чудеса, совершаемые апостолами (5:12-16)

  • Заключение в тюрьму и чудесное спасение из тюрьмы (5:17-24)

  • Допрос апостолов в синедрионе (5:25—32)

  • Совет Гамалиила синедриону. Бичевание и освобождение апостолов (5:33—42)

Глава 6

  • Избрание семерых (6:1-7)

  • Арест Стефана (6:8-15)

Глава 7

  • Вопрос первосвященника и ответ Стефана (7:1—8)

  • Израиль в Египте (7:9-19)

  • Моисей: первые сорок лет (7:20—29)

  • Призвание Моисея (7:30-34)

  • Блуждания в пустыне (7:35—43)

  • Скиния и Храм (7:44-50)

  • Заключение речи Стефана (7:51-53)

  • Смерть Стефана (7:54-60)

Глава 8

  • Преследование христиан после гибели Стефана (8:1—3)

  • Филипп в Самарии (8:4—8)

  • Обращение Симона Мага в христианства (8:9-13)

  • Апостолы Петр и Иоанн в Самарии (8:14—17)

  • Петр и Симон Маг (8:18-24)

  • Возвращение Петра и Иоанна в Иерусалим (8:25)

  • Филипп и эфиоп (8:26-40)

Библиография

Указатели

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 1- 8 - Предисловие

Первый том комментария содержит главы 1-8. Во второй войдут главы 9-28. Такое несколько неравномерное деление, которому, впрочем, есть прецеденты (так же разделил свой комментарий, например, Шнайдер), вызвано желанием собрать в одном томе весь материал, связанный с апостолом Павлом. Именно поэтому во Введении к первому тому не рассматриваются вопросы о соотношении Павла Деяний и Павла Посланий, иными словами, Павла, каким его рисует Лука, и Павла, каким он предстает в своих Посланиях, о противоречиях между Деяниями и Посланиями и о том, как богословские идеи Луки выглядят на фоне богословия Павла, — им будет посвящено Введение ко второму тому.

Большое количество проблем, обозначенных в комментарии, остается без однозначных решений — на современном уровне знаний это невозможно. В том случае, когда я не могу найти аргументов, безусловно склоняющих чашу весов в одну сторону, я привожу различные варианты решения — какое из них представляется мне наиболее правдоподобным (но не более того), часто бывает видно из перевода.

Для удобства читателя главы Деяний разделены на небольшие отрезки, каждый из которых озаглавлен — в выделении этих отрезков я следую с незначительными отклонениями за комментарием Брюса. Часть немецкоязычной и франкоязычной научной литературы я цитирую по английским переводам: хотя я читала ее и на языке оригинала, для ежедневной работы она оказались мне недоступной, для желающих познакомиться с оригиналами я привожу названия соответствующих работ на языке, на котором они были написаны. Некоторые работы были существенно отредактированы для английского перевода и значительно отличаются от исходного варианта. С ними лучше знакомиться по переводу. Это, прежде всего, относится к "английскому Шюреру" — новой версии книги великого немца, в которую ее английскими редакторами была введена археологическая и историческая информация, вошедшая в научный обиход после выхода в свет последнего, четвертого издания "немецкого Шюрера".

В Синодальном переводе и в русской церковной литературе имена собственные передаются в транскрипции, отражающей среднегреческое произношение (иногда с элементами транслитерации, например, Иустин вместо Юстин). В научной же литературе принято передача собственных имен в транскрипции, отражающей произношение классического периода. Отсюда вариации в написании: Тиверий и Тиберий, Егезипп и Гегесипп, Ерм и Герма. Какое из них точнее отражает произношение I в. по P. X. не всегда определимо: фонетический строй греческого языка менялся постепенно, и к I в. переход от древнегреческого к сред-негреческому еще не был завершен. В данной книге сохраняется церковная передача собственных имен в том случае, когда она вошла в общекультурную традицию (так например, сохраняется написание Варнава, хотя правильнее было бы передовать это имя как Барнаба). В остальных случаях я следую тому написанию, которое принято в современной научной литературе.

Комментарий к Деяниям Апостолов, который я выношу на суд читателей, является первым опытом такого рода на русском языке. Я буду счастлива, если за моим комментарием появятся новые, и мечтаю о том времени, когда на полках библеистов рядом с сотнями томов западных комментариев будут стоять многочисленные тома комментариев на русском языке — богословских, исторических, филологических. Так же как переводов Библии, их должно быть много, они должны спорить друг с другом, в них не должно быть запрещенных тем — только в живом дискуссионном поле рождаются новые идеи и концепции.

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 9-28

Views 6 748
Rating 4.7 / 5
Added 10.01.2026
Author DikBSD
Rate this publication:
4.7/5 (27)

Comments (6 comments)

J
janovchurch 4 years ago

Как скачать эту книгу?
Татьяна Анатольевна Астанина 4 years ago

Как купить эту книгу?
A
Artur 8 years ago

Лучший комментарий на Деяния среди русскоязычных.
V
Viking110 8 years ago

Спасибо огромное! Замечательная вещь!
G
gloria 13 years ago
Спасибо!
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

Related Books

All Books