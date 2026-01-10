Современная библеистика

Переизданная недавно Толковая Библия под редакцией Лопухина — памятник по-своему замечательный — была написана в начале века и поэтому, при всех ее достоинствах, во многих вопросах безнадежно устарела. А между тем за последние шестьдесят лет произошел существенный скачок в изучении Нового Завета.

Это связано и с интенсивным развитием текстологических штудий, результатом которого стало появление современного критического текста НЗ, и с кумранскими находками, создавшими новое измерение в исследованиях по истории раннего христианства (что позволяет говорить о науке "до Кумрана" и "после Кумрана"), и с археологическими раскопками как в Палестине, так и в диаспоре, изменившими наше представление о повседневной жизни в новозаветное время. Эти новые знания аккумулированы в современных западных комментариях, и то, что мне хотелось написать, является попыткой заполнить, разумеется, частично, лакуну для одной, особенно увлекательной для историка книги Нового Завета.

За последние шестьдесят лет произошел существенный скачок в изучении Нового Завета. Это связано и с интенсивным развитием текстологических штудий, результатом которого стало появление современного критического текста НЗ, и с кумранскими находками, создавшими новое измерение в исследованиях по истории раннего христианства (что позволяет говорить о науке "до Кумрана" и "после Кумрана"), и с археологическими раскопками как в Палестине, так и в диаспоре, изменившими наше представление о повседневной жизни в новозаветное время. Эти новые знания аккумулированы в современных западных комментариях, и то, что мне хотелось написать, является попыткой заполнить, разумеется, частично, лакуну для одной, особенно увлекательной для историка книги Нового Завета. Комментарий носит историко-филологический характер и имеет целью познакомить российского читателя с достижениями современной науки в области исследований Деяний Апостолов. Как и любое сочинение подобного рода, он носит отчасти компилятивный характер. При его написании помимо научных исследований по конкретным проблемам были использованы наиболее подробные и авторитетные комментарии Барретта, Брюса, Хенхена, Лейка, Кедбери, Концельманна и др.

Собственно тексту комментария предпослан греческий текст по 27-му изданию Нестле-Аланда, приобретшему в настоящее время статус стандартного, и перевод того типа, который обычно называют филологическим, т. е. такой, в котором делается попытка с максимальной точностью передать греческий оригинал в соответствии с тем пониманием текста, которое кажется автору перевода наиболее правильным, и насколько это допускается нормами языка-реципиента. Неизбежной особенностью филологических переводов является принесение стилистики в жертву точности. В переводе сохраняются неловкости и шероховатости оригинала, он не предназначен существовать самостоятельно, без комментария. Читателям, знакомым с греческим языком, адресованы рассуждения лингвистического характера, для тех же, кто не читает НЗ в оригинале, сделан перевод греческих слов, которые являются предметом обсуждения.

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 1 - 8

Издательство: Библейско-Богословский Институт, 1999 г. - 312 с.

Серия: Современная библеистика

ISBN 5-89647-033-9

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 1- 8 - Содержание

Предисловие

Введение

Авторство Деяний

Датировка Деяний

Текст Деяний

Особенности "западного" текста

Соотношение "западной" и александрийской редакций

Язык Деяний

Источники Деяний

Проблема историчности Деяний

Историческая концепция Деяний

Хронологические таблицы

Список сокращений

Комментарии

Заглавие

Глава 1

Пролог (1:1-5)

Вознесение (1:6-12)

В верхнем помещении (1:13-14)

Избрание апостола на место Иуды (1:15—26)

Глава 2

Нисхождение Святого Духа (2:1—4)

Удивление народа в Иерусалиме (2:5-13)

Объяснение Петра (2:14-21)

Петр о воскресении Иисуса (2:22—28)

Иисус как Господь и Мессия (2:29-36)

Призыв к покаянию (2:37-40)

Жизнь первой христианской общины (2:41-47)

Глава 3

Исцеление хромого (3:1—10)

Речь Петра в Соломоновом портике (3:11-26)

Глава 4

Арест Петра и Иоанна (4:1—4)

Петр и Иоанн перед синедрионом (4:5-12)

Синедрион отпускает Петра и Иоанна (4:13-22)

Возвращение Петра и Иоанна; общая молитва (4:23—31)

Рост общины, общность имущества (4:32-35)

Щедрость Варнавы (4:36—37)

Глава 5

Обман Анании и его смерть (5:1—6)

Смерть Сапфиры (5:7-11)

Знамения и чудеса, совершаемые апостолами (5:12-16)

Заключение в тюрьму и чудесное спасение из тюрьмы (5:17-24)

Допрос апостолов в синедрионе (5:25—32)

Совет Гамалиила синедриону. Бичевание и освобождение апостолов (5:33—42)

Глава 6

Избрание семерых (6:1-7)

Арест Стефана (6:8-15)

Глава 7

Вопрос первосвященника и ответ Стефана (7:1—8)

Израиль в Египте (7:9-19)

Моисей: первые сорок лет (7:20—29)

Призвание Моисея (7:30-34)

Блуждания в пустыне (7:35—43)

Скиния и Храм (7:44-50)

Заключение речи Стефана (7:51-53)

Смерть Стефана (7:54-60)

Глава 8

Преследование христиан после гибели Стефана (8:1—3)

Филипп в Самарии (8:4—8)

Обращение Симона Мага в христианства (8:9-13)

Апостолы Петр и Иоанн в Самарии (8:14—17)

Петр и Симон Маг (8:18-24)

Возвращение Петра и Иоанна в Иерусалим (8:25)

Филипп и эфиоп (8:26-40)

Библиография

Указатели

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 1- 8 - Предисловие

Первый том комментария содержит главы 1-8. Во второй войдут главы 9-28. Такое несколько неравномерное деление, которому, впрочем, есть прецеденты (так же разделил свой комментарий, например, Шнайдер), вызвано желанием собрать в одном томе весь материал, связанный с апостолом Павлом. Именно поэтому во Введении к первому тому не рассматриваются вопросы о соотношении Павла Деяний и Павла Посланий, иными словами, Павла, каким его рисует Лука, и Павла, каким он предстает в своих Посланиях, о противоречиях между Деяниями и Посланиями и о том, как богословские идеи Луки выглядят на фоне богословия Павла, — им будет посвящено Введение ко второму тому.

Большое количество проблем, обозначенных в комментарии, остается без однозначных решений — на современном уровне знаний это невозможно. В том случае, когда я не могу найти аргументов, безусловно склоняющих чашу весов в одну сторону, я привожу различные варианты решения — какое из них представляется мне наиболее правдоподобным (но не более того), часто бывает видно из перевода.

Для удобства читателя главы Деяний разделены на небольшие отрезки, каждый из которых озаглавлен — в выделении этих отрезков я следую с незначительными отклонениями за комментарием Брюса. Часть немецкоязычной и франкоязычной научной литературы я цитирую по английским переводам: хотя я читала ее и на языке оригинала, для ежедневной работы она оказались мне недоступной, для желающих познакомиться с оригиналами я привожу названия соответствующих работ на языке, на котором они были написаны. Некоторые работы были существенно отредактированы для английского перевода и значительно отличаются от исходного варианта. С ними лучше знакомиться по переводу. Это, прежде всего, относится к "английскому Шюреру" — новой версии книги великого немца, в которую ее английскими редакторами была введена археологическая и историческая информация, вошедшая в научный обиход после выхода в свет последнего, четвертого издания "немецкого Шюрера".

В Синодальном переводе и в русской церковной литературе имена собственные передаются в транскрипции, отражающей среднегреческое произношение (иногда с элементами транслитерации, например, Иустин вместо Юстин). В научной же литературе принято передача собственных имен в транскрипции, отражающей произношение классического периода. Отсюда вариации в написании: Тиверий и Тиберий, Егезипп и Гегесипп, Ерм и Герма. Какое из них точнее отражает произношение I в. по P. X. не всегда определимо: фонетический строй греческого языка менялся постепенно, и к I в. переход от древнегреческого к сред-негреческому еще не был завершен. В данной книге сохраняется церковная передача собственных имен в том случае, когда она вошла в общекультурную традицию (так например, сохраняется написание Варнава, хотя правильнее было бы передовать это имя как Барнаба). В остальных случаях я следую тому написанию, которое принято в современной научной литературе.

Комментарий к Деяниям Апостолов, который я выношу на суд читателей, является первым опытом такого рода на русском языке. Я буду счастлива, если за моим комментарием появятся новые, и мечтаю о том времени, когда на полках библеистов рядом с сотнями томов западных комментариев будут стоять многочисленные тома комментариев на русском языке — богословских, исторических, филологических. Так же как переводов Библии, их должно быть много, они должны спорить друг с другом, в них не должно быть запрещенных тем — только в живом дискуссионном поле рождаются новые идеи и концепции.

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Историко-филологический комментарий - Главы 9-28