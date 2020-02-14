Комментарии к Деяниям Апостолов 9-28 построены по тому же принципу, что и комментарии к главам 1-8, опубликованные мной ранее. Они носят историко-филологический характер и имеют целью познакомить российского читателя с достижениями современной науки в области исследований этой книги. Как и любое сочинение подобного рода, они отчасти компилятивны. При их написании помимо научных исследований по конкретным проблемам были использованы наиболее полные и авторитетные комментарии Дж. Бенгеля, К. К. Барретта, Ф. Ф. Брюса, Э. Хенхена, К. Лейка, Дж. Кедбери, Г. Концельманна и др. Собственно тексту комментария предпослан греческий текст и перевод того типа, который обычно называют филологическим. В таком переводе акцент делается на максимальной точности передачи оригинала в соответствии с тем пониманием текста, которое кажется автору наиболее правильным, с учетом того, насколько это допускается нормами русского (в нашем случае) языка. Стилистика в таких переводах приносится в жертву точности.

В них сохраняются неловкости и шероховатости оригинала. Мой перевод не предназначен существовать самостоятельно, без комментариев. В нем мне часто приходилось сохранять греческий порядок слов даже в тех случаях, когда нормы русского языка требовали его изменить без ущерба точности передачи оригинала, поскольку комментарии даются к греческому тексту, перевод которого приводится в скобках, и серьезное изменение порядка слов (не внутри скобок, разумеется) могло бы дезориентировать читателя.

Часть немецкой и французской научной литературы я цитирую по английским переводам. В некоторых случаях это вызвано тем, что для ежедневной работы она оказалась для меня недоступной на языке оригинала. Однако в большинстве случаев это сделано сознательно: переводы, за редчайшими исключениями, выходят позднее (иногда много позднее) оригинального текста, и автор имеет возможность его отредактировать и внести в него существенные дополнения и изменения, при этом переводы нередко бывают авторизованы. Характерным примером являются знаменитые «Bibelstudien» и «Neue Bibelstudien» А. Дейсманна, изданные по-английски на шесть лет позднее немецкого оригинала, что позволило автору значительно улучшить текст. В Синодальном переводе и в русской церковной литературе имена собственные передаются в транскрипции, отражающей византийское произношение. В научной литературе принята транскрипция имен, передающая произношение классического периода. В данной книге я следую научной традиции (Тиберий, а не Тиверий), за исключением тех случаев, когда передача имен в соответствии со среднегреческим произношением вошла в обиход: так, я сохраняю написание Варнава вместо Барнаба. В комментариях я иногда ссылаюсь на Синодальный и славянский переводы Деяний Апостолов. Под первым подразумевается редакция 1956 г. (в частности, я пользовалась четвертым брюссельским изданием), под вторым — Петровско-Елизаветинский текст; проблем текстологии славянского перевода я не касаюсь, моей целью было обратить внимание читателей на расхождение критического текста, который лежит в основе перевода, с тем, который используется в современной православной церковной практике. Греческий текст печатается по: Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, В. M. Metzger. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. Этот же текст содержится также в: The Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Stuttgart, 1993. При ссылках на него он обозначается как текст Объединенных библейских обществ (ОБО). ***

Историко-филологические комментарии к Деяниям Апостолов знакомят читателя с достижениями современной науки в области исследований первого христианского исторического сочинения. За последние семьдесят лет произошел существенный скачок в изучении Нового Завета. Тому было много причин: интенсивное развитие текстологии привело к появлению современного критического текста НЗ, обретение рукописей Мертвого моря создало новое направление в изучении начального периода христианства, археологические находки, в первую очередь эпиграфические, внесли значительные изменения в представления о повседневной жизни в I в. по Р. X. Новые знания о новозаветной эпохе аккумулированы в современных западных комментариях. Такого рода справочники отсутствуют в России — эту лакуну и пытается заполнить настоящая книга.

Ирина Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28 - Историко-филологический комментарий СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. — 664 с,+ 16 с. цв. ил. ISBN 978-5-8465-0800-2 (Ф-т филологии и искусств СПбГУ)

ISBN 978-5-98187-306-5 (Нестор-История) Ирина Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28 - Историко-филологический комментарий - Содержание Предисловие ВВЕДЕНИЕ Апостол Павел: биография

Хронология жизни Павла

Соотношение богословия Деяний с богословием Павла

Список сокращений КОММЕНТАРИИ Глава 9 - Глава 28 Библиография Summary Список карт Указатель цитат из библейских и других древних текстов Современные авторы Переводная таблица для цитат из сочинений Иосифа Флавия Ирина Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28 - Историко-филологический комментарий - Апостол Павел - Биография Павел, «апостол к язычникам», — главный герой второй половины Деяний, которые посвящены в первую очередь описанию событий, происходивших во время трех миссионерских путешествий, как принято называть его перемещения по Малой Азии и Греции с целью проповедовать новое учение и создавать христианские общины. Впрочем, как остроумно было когда-то замечено, если бы Павла спросили где-нибудь в Коринфе или в Эфесе, какое из своих миссионерских путешествий он в данный момент совершает, он искренне не понял бы вопроса: деление его непрестанного движения по Средиземноморью на три путешествия — ученая конструкция...

