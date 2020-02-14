Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28
Комментарии к Деяниям Апостолов 9-28 построены по тому же принципу, что и комментарии к главам 1-8, опубликованные мной ранее. Они носят историко-филологический характер и имеют целью познакомить российского читателя с достижениями современной науки в области исследований этой книги. Как и любое сочинение подобного рода, они отчасти компилятивны. При их написании помимо научных исследований по конкретным проблемам были использованы наиболее полные и авторитетные комментарии Дж. Бенгеля, К. К. Барретта, Ф. Ф. Брюса, Э. Хенхена, К. Лейка, Дж. Кедбери, Г. Концельманна и др. Собственно тексту комментария предпослан греческий текст и перевод того типа, который обычно называют филологическим. В таком переводе акцент делается на максимальной точности передачи оригинала в соответствии с тем пониманием текста, которое кажется автору наиболее правильным, с учетом того, насколько это допускается нормами русского (в нашем случае) языка. Стилистика в таких переводах приносится в жертву точности.
В них сохраняются неловкости и шероховатости оригинала. Мой перевод не предназначен существовать самостоятельно, без комментариев. В нем мне часто приходилось сохранять греческий порядок слов даже в тех случаях, когда нормы русского языка требовали его изменить без ущерба точности передачи оригинала, поскольку комментарии даются к греческому тексту, перевод которого приводится в скобках, и серьезное изменение порядка слов (не внутри скобок, разумеется) могло бы дезориентировать читателя.
Часть немецкой и французской научной литературы я цитирую по английским переводам. В некоторых случаях это вызвано тем, что для ежедневной работы она оказалась для меня недоступной на языке оригинала. Однако в большинстве случаев это сделано сознательно: переводы, за редчайшими исключениями, выходят позднее (иногда много позднее) оригинального текста, и автор имеет возможность его отредактировать и внести в него существенные дополнения и изменения, при этом переводы нередко бывают авторизованы. Характерным примером являются знаменитые «Bibelstudien» и «Neue Bibelstudien» А. Дейсманна, изданные по-английски на шесть лет позднее немецкого оригинала, что позволило автору значительно улучшить текст.
В Синодальном переводе и в русской церковной литературе имена собственные передаются в транскрипции, отражающей византийское произношение. В научной литературе принята транскрипция имен, передающая произношение классического периода. В данной книге я следую научной традиции (Тиберий, а не Тиверий), за исключением тех случаев, когда передача имен в соответствии со среднегреческим произношением вошла в обиход: так, я сохраняю написание Варнава вместо Барнаба.
В комментариях я иногда ссылаюсь на Синодальный и славянский переводы Деяний Апостолов. Под первым подразумевается редакция 1956 г. (в частности, я пользовалась четвертым брюссельским изданием), под вторым — Петровско-Елизаветинский текст; проблем текстологии славянского перевода я не касаюсь, моей целью было обратить внимание читателей на расхождение критического текста, который лежит в основе перевода, с тем, который используется в современной православной церковной практике.
Греческий текст печатается по: Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt B. et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M. Martini, В. M. Metzger. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. Этот же текст содержится также в: The Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Stuttgart, 1993. При ссылках на него он обозначается как текст Объединенных библейских обществ (ОБО).
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Историко-филологические комментарии к Деяниям Апостолов знакомят читателя с достижениями современной науки в области исследований первого христианского исторического сочинения. За последние семьдесят лет произошел существенный скачок в изучении Нового Завета. Тому было много причин: интенсивное развитие текстологии привело к появлению современного критического текста НЗ, обретение рукописей Мертвого моря создало новое направление в изучении начального периода христианства, археологические находки, в первую очередь эпиграфические, внесли значительные изменения в представления о повседневной жизни в I в. по Р. X. Новые знания о новозаветной эпохе аккумулированы в современных западных комментариях. Такого рода справочники отсутствуют в России — эту лакуну и пытается заполнить настоящая книга.
Ирина Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28 - Историко-филологический комментарий
СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. — 664 с,+ 16 с. цв. ил.
ISBN 978-5-8465-0800-2 (Ф-т филологии и искусств СПбГУ)
ISBN 978-5-98187-306-5 (Нестор-История)
ISBN 978-5-98187-306-5 (Нестор-История)
Ирина Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28 - Историко-филологический комментарий - Содержание
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
- Апостол Павел: биография
- Хронология жизни Павла
- Соотношение богословия Деяний с богословием Павла
- Список сокращений
КОММЕНТАРИИ
- Глава 9 - Глава 28
Библиография
Summary
Список карт
Указатель цитат из библейских и других древних текстов
Современные авторы
Переводная таблица для цитат из сочинений Иосифа Флавия
Ирина Левинская - Деяния апостолов - Главы 9-28 - Историко-филологический комментарий - Апостол Павел - Биография
Павел, «апостол к язычникам», — главный герой второй половины Деяний, которые посвящены в первую очередь описанию событий, происходивших во время трех миссионерских путешествий, как принято называть его перемещения по Малой Азии и Греции с целью проповедовать новое учение и создавать христианские общины.
Впрочем, как остроумно было когда-то замечено, если бы Павла спросили где-нибудь в Коринфе или в Эфесе, какое из своих миссионерских путешествий он в данный момент совершает, он искренне не понял бы вопроса: деление его непрестанного движения по Средиземноморью на три путешествия — ученая конструкция...
Биография Павла известна из Деяний и из отдельных сообщений, рассеянных в его собственных Посланиях — письмах, которые он посылал церквам Малой Азии, Греции и Рима, главным образом им самим основанным. Четырнадцать таких писем вошло под именем Павла в канон Нового Завета. В том, что семь из них (Рим, 1 Кор, 2 Кор, Гал, 1 Фесе, Флп, Флм) действительно принадлежат Павлу, верены практически все исследователи. То, что одно из них (Евр), не могло быть написано Павлом, также очевидно. По поводу остальных ведутся споры.
Наибольшее сомнение вызывают так называемые Пастырские послания (Тит, 1 Тим, 2 Тим).
Часть информации в обоих источниках — Деяниях и Посланиях — совпадает или, по крайней мере, не противоречива. Проблема состоит в том, что между Деяниями и Посланиями существуют серьезные расхождения. И они значительно осложняют реконструкцию биографии Павла. Вопрос стоит очень серьезно. В сущности, прежде чем о ней говорить, необходимо понять, насколько возможно доверять нашим двум источникам. Ответ, казалось бы, прост.
У нас есть, с одной стороны, свидетельство самого Павла о себе, иными словами, источник первичный, а с другой — свидетельство человека, возможно, близкого сотрудника (но, возможно, и нет), который собирал сведения о своем герое, иными словами, источник вторичный. В такой ситуации преимущество, спору нет, должно принадлежать Посланиям. Именно такой ответ дает большинство исследователей. Некоторые формулируют свой ответ крайне жестко: «Начинать с Деяний и от них идти к Посланиям Павла, т. е. от вторичного источника, к собственному изложению своих мыслей Павлом, является чистым извращением».
Этот принцип является безусловно верным, когда речь идет о теологии Павла. Если бы мы не имели его Посланий, а только сочинение Луки, то мы бы никогда не узнали того, например, что Павел вообще таковые писал, или того, какое значение он придавал кресту, или что он ожидал парусию в самое ближайшее время. Однако ситуация с деталями биографии апостола является
принципиально иной.
Павел писал не автобиографию, а страстные, полемические и вероучительные письма. В них (Гал, Рим, Фил, Кор) он лишь вскользь упоминает о некоторых событиях своей жизни, и по Посланиям о ней нам известно гораздо меньше, чем о его теологии, характере и темпераменте. Человеческая память несовершенна, и, кроме того, рассказывая о себе, люди обычно модифицируют детали в соответствии с дискурсом: выдвинутая на первый план определенная деталь может привести к серьезным изменениям в повествовании об одних и тех же событиях.
Отличный комментарий!