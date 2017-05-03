От автора. Эта книга представляет собой переработанный, исправленный и дополненный вариант моей работы The Book of Acts in Its Diaspora Setting, которая была опубликована в 1996 г. в США и Великобритании в качестве одного из томов серии The Book of Acts in Its First Century Setting. Заглавие серии отражает ту цель, которую поставили перед собой участники этого проекта: рассмотреть Деяния Апостолов, памятник первого века, в контексте и на фоне реалий того времени, когда он был создан. Отсюда — особое внимание к археологии, эпиграфике, исторической географии, характерное для всех книг, входящих в серию.

Деяния Апостолов — теологическое сочинение, часть новозаветного корпуса. Под влиянием Деяний расцвел особый жанр раннехристианской литературы, повествующий о миссионерских путешествиях учеников Иисуса. Существует многовековая традиция толкований Деяний. Их читают на литургии. Но при этом они остаются историческим сочинением, созданным в определенное время и в определенной среде. Каждое время создает свой особый кодовый язык, включающий не только идиомы собственно языка, но и идиомы реалий. Нюансы этих идиом понятны современникам, но зачастую загадочны для потомков. Чтобы взломать код, если пользоваться кодовым языком нашего времени, недостаточно вчитываться в текст изучаемого произведения. Если автор Деяний вдруг в некоторых местах своего сочинения безо всяких предупреждений переходит от описания действий своих героев к повествованию от первого лица, то как мы должны это понимать? Означает ли это, что в текст вкраплены дневниковые записи самого автора, или же мы здесь сталкиваемся с особым литературным приемом? Главный герой Деяний, апостол к язычникам Павел, попадая во время своих миссионерских путешествий в новую местность, идет проповедовать в иудейские синагоги. Именно там он встречается с язычниками, регулярно и в большом количестве посещающими синагоги. Именно эти язычники становятся ядром раннехристианских общин. Насколько правдоподобна такая картина? Почему для того, чтобы обратить в христианство язычников, Павлу нужно было идти в синагоги? Желание искать ответы на вопросы такого рода, требующие обращения к исследованию контекста Деяний — литературного, исторического, этнографического, и подтолкнуло авторов к написанию книг из серии "Деяния Апостолов на фоне первого века".

Основную часть работы я выполнила в Кембридже (Великобритания) в библиотеке "Тиндейл Хаус" (Tyndale House).