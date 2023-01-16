Мир Библии - журнал - с выпуска 1 - 1993
В 1990 г. (1,2,3 и 4) журнал «Литературная учеба» предложил своим читателям перевод Евангелий, выполненный отцом Леонидом Лутковским. После долгого перерыва это, кажется, была первая попытка самостоятельного осмысления евангельских текстов, результаты которой опубликованы советской печатью. В этом смысле предприятие о. Леонида, взявшего на себя столь нелегкий труд, безусловно заслуживает внимания. В предисловии (1, с. 94—96), где содержатся выдержки из выступлений участников круглого стола, посвященного обсуждению перевода, сам переводчик говорит: «Я хотел сделать такой перевод, который мог бы быть понятен абсолютному большинству неискушенных в догматических тонкостях людей» (имплицитное утверждение того, что Синодальный перевод, единственный доступный ныне большинству, этому большинству непонятен)...
«Не скрою, думал я, конечно, и... о том, что Евангелие придет к тысячам людей, которые и в руках-то его не держали» (наверное, о. Леонид не сомневается, что тиражи его перевода со временем превзойдут миллионные тиражи Синодального перевода, которые, помимо тех, что печатаются Московской Патриархией, вот уже много лет поступают из разных стран — часто бесплатно — для русских верующих и неверующих). При этом, к сожалению, читатель так и не услышал о принципах, положенных в основу перевода (ср. однако слова, предпосланные редакцией к выступлению переводчика: «свящ. Леонид Лутковский рассказал о принципах своего перевода»): какой греческий текст был взят за основу, является ли перевод художественным или филологическим и т. д.
журнал Мир Библии - выпуск 1
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА - 1993/1
журнал Мир Библии - выпуск 1 - Содержания
ПАМЯТИ О. АЛЕКСАНДРА
- Свящ. Александр Борисов. В поисках Пути, Истины и Жизни
ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ
- Протоиерей Александр Мень. Евангелия.
- Подготовка текста и примечания В Л. Кузнецовой
НАД СТРАНИЦАМИ ПИСАНИЯ
- Г. К. Честертон. Книга Иова.
- Перевела Н. Л. Трауберг
ПЕРЕВОДЫ
- Книга Иова. Перевод и примечания С. С. Аверинцева
- МИР И ЛЮДИ БИБЛИИ
- Протоиерей Александр Мень. Кумранская община и христианство
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ БИБЛЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ
- Пресвитер А. М. Бычков. Из истории переводов Священного Писания в России
- У. Фипс. Будущее библейских переводов и будущее Церкви.
- Перевел С. Э. Твердовский
БИБЛИЯ В РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
- Е.Б.Рашковский. Библейские темы в поэзии Вл. Соловьева.
- Вл. Соловьев. Стихи
РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
- Книга Деяний Апостольских.
- Перевод К. И. Логачева.
- Рецензия И. А. Левинской
- Евангелия. Перевод о. Леонида Лутковского. Рецензия А. Л. Хосроева
- Слово Жизни. Новый Завет в современном переводе.
- Рецензия М. Г. Селезнева
- Благая Весть. Новый Завет. Новый перевод с греческого текста. Рецензия Г. Селезнева
- М. Г. Селезнев. Textus receptus, критический текст Нового Завета и «текст большинства» (Справка)
ХРОНИКА
- свящ. Александр Борисов. Российское Библейское Общество
- игумен Иннокентий (Павлов). Патриаршая и Синодальная Библейская Комиссия
- А. А. Алексеев. Русский библейский институт в Санкт-Петербурге
- А.Л.Хосроев. Санкт-Петербургское отделение Российского Палестинского Общества
- Л. В. Семенченко. Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Конференция «Библия и ее мир»
МИР БИБЛИИ - Иллюстрированное периодическое издание Российского библейского общества - 1995/1 [3]
Журнал основан о. Александром Менем
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР М. Г. Селезнев
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА А. Э. Бодров
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. С.Аверинцев
Е.Ф.Гросман
архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
игумен Игнатий (Крекшин)
игумен Иннокентий (Павлов)
Е. Б. Рашковский
Н. И. Сериков
Ю. М.Табак
Н.Л.Трауберг
священник Георгий Чистяков
А.Л.Хосроев
НАД СТРАНИЦАМИ ПИСАНИЯ
- Питер Крифт. Три толкования жизни: суета, боль, любовь. Перевод Н. Л. Трауберг
- Ю.М.Табак. К вопросу об исторической достоверности pericope adulterae (Ин 7:53-8:11)
ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ
- Брюс Мецгер. Введение к «Текстологическому комментарию на Греческий Новый Завет». Перевод и примечания игумена Иннокентия (Павлова)
- Протоиерей Александр Мень. Послания апостола Петра [Из словаря по библиологии]
ПЕРЕВОДЫ
- Письма апостола Петра Перевод В. Н. Кузнецовой
- Е. Б. Рашковский. Россия и динамика библейского слова: XVIII-XX века. Послание апостола Павла к Римлянам: 6 глава
- И.М.Дьяконов. Победная «Песнь Деборы»
БИБЛИЯ И КУЛЬТУРА
- И. К. Языкова. Художник читает Библию
БИБЛИЯ В РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
- Е. Б. Рашковский. Державин: библейские мотивы
РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
- Микра Текст, перевод, чтение и интерпретация еврейской Библии в раннем иудаизме и раннем христианстве - Рецензия Л.В.Кнориной
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ БИБЛЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ
- Лорд Дональд Когган. Библейский перевод с эпохи ранней церкви до XX века. Перевод С. Э. Твердовского
- Священник Георгий Чистяков. Славянская Библия как источник для будущего русского перевода
ХРОНИКА
- Сообщение о Генеральной Конференции РБО
- Лорд Дональд Когган. Значение Библии для общества Перевод С. Э. Твердовского
- Конференция «Библия в культуре и искусстве»
Мир Библии - Выпуск №5 - Ι998
Иллюстрированный альманах библеиско-богословского института св. апостола Андрея
ISBN 5-89647-008-8
НАД СТРАНИЦАМИ ПИСАНИЯ
- Дороти Сэйерс Пьеса одиннадцатая. Царь скорбей
- Пьеса двенадцатая. Царь приходит к Своему народу
ВВЕДЕНИЕ В БИБПЕИСТИКУ
- Протоиерей Александр Мень Пятикнижие Моисея
- Брюс Меггер. Молитва, которую Иисус оставил своим ученикам
- Ирина Левинская. Деяния Апостолов
ПЕРЕВОДЫ
- Книга Рут
- Перевод и комментарии Эдуарда Юнца. Книга проповедника («Экклезиаст»)
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ БИБЛЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ
- Михаил Селезнев Контрасты и краски библейского текста с точки зрения переводчика
БИБЛИЯ И КУЛЬТУРА
- Ирина Языкова Библейское послание Марка Шагала
БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
- Николай Мерперт. Энеолит Палестины
- Архимандрит Августин ( Никитин) Русская библейская археология в Палестине
- Contents
Мир Библии Иллюстрированный альманах Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея, Выпуск 7 - Христология
ISSN 1562-1415
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002
В этом году весь мир отмечает великий юбилей — 2000 лет со дня Рождества Христова. И, как это бывает на рубеже эпох, человечество оценивает пройденный путь и пытается представить, каким будет следующий век и следующее тысячелетие. Одна из тем юбилейного выпуска “Мира Библии” — Рождество Христово в изобразительном искусстве и мировой поэзии.
2000 год связан также с памятью о. Александра Меня — выдающегося священника и проповедника. В этом году исполняется 65 лет со дня его рождения и 10 лет трагической гибели. В рубрике “Введение в библеистику” публикуются две его статьи из Библиологического словаря — “Библейская христология” и “Книга пророка Исайи”. Исайя — любимый пророк о. Александра Меня, он часто говорил о нем в проповедях и лекциях. Отрывки из нового перевода книги пророка Исайи, выполненного А. Графовым, несомненно помогут по-новому понять этот библейский текст.
Александр Мень был основателем альманаха “Мир Библии”, а его последняя лекция 8 сентября 1990 г. стала первой лекцией Воскресного православного университета, из которого вырос Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. Так что и для ББИ этот год юбилейный — институту исполняется 10 лет.
Юбилею прошлого года — 500-летию Геннадиевской Библии — посвящена статья игумена Иннокентия Павлова, в которой дан обзор международной конференции“Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира ”, организованной ББИ в Москве, в сентябре 1999 г.
Продолжаются публикации пьес английской писательницы Дороти Сэйерс в блестящем переводе Н. Трауберг — в этом выпуске читателя ждет восьмая пьеса из двенадцати, написанных более полувека назад, —“Царский путь”. Тема входа Христа в Иерусалим накануне Его Страстей возвращает нас к великому юбилею, ибо не только радость Рождества, но и страдания и смерть Сына Человеческого и Его славное Воскресение — есть подлинное содержание христианства.
Мы надеемся, что юбилейный выпуск альманаха “Мир Библии” вновь станет для вас, дорогой читатель, открытием мира, в котором Бог и человек встречаются лицом к лицу для совместного творчества.
Мир Библии Иллюстрированный альманах Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея, Выпуск 8
ISSN 1562-1415
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001
Обложка
От редакции
Сергей Аверинцев. Почему Евангелия — не биографии
Сергей Аверинцев. Почему Евангелия — не биографии
Протоиерей Александр Мень. Библейская антропология
Б. Бопгт, П.-М. Богар. Септуагинта
Джеймс Данн. Миф
Евгения Смагина. Толкования на книгу Бытия в иудаизме как источник манихейского космогонического мифа
Алексей Журавский. Авраам в Коране
Вероника Афанасьева. Библейские сюжеты в шумерской литературе
Ольга Седакова "И даль пространств, какстих псалма״. Священное Писание в европейской поэзии XX века
Ольга Атрощенко, Василий Поленов. Серия "Из жизни Христа"
Наталья Аозовская. Живая музыка псалмов
Талина Беспалова. Становление русской библейской археологии (конец XIX — начало XX вв.)
Талина Беспалова. Становление русской библейской археологии (конец XIX — начало XX вв.)
Мир Библии Иллюстрированный альманах Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея, Выпуск 9
ISSN 1562-1415
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002
НАД СТРАНИЦАМИ ПИСАНИЯ
- Сергей Аверинцев Тема чудес в Евангелиях: чудо как деяние и чудотворчество как занятие
- Дороти Сэйерс Человек, рожденный на Царство
ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ
- Протоиерей Александр Мень Грехопадение
- Евгения Смагина Жизнеописания Антиоха Эпифана и композиция первой части книги Даниила
- Игумен Иннокентий (Павлов) Незамеченное славянское свидетельство одного из вариантных чтений Ин 1:3-4
МИР И ЛЮДИ БИБЛИИ
- Майкл Вайс Языки Палестины
- Владимир Бобылев Камни-самоцветы Библии (русский лексикон)
ИСТОРИЯ БИБЛИИ В РОССИИ
- О Франсис Дж. Томсон Славянская Библия как экуменическая связь между Востоком и Западом
БИБЛИЯ И КУЛЬТУРА
- О Ирина Языкова Ангел пустыни. Иконография Иоанна Крестителя в восточной и западной традициях
БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
- Аестер А. Траббе Специалисты поДревней Палестине — кто они: собратья-историки или люди особого рода
Шикарная подборка, спасибо!
Огромное спасибо за подборку редких журналов!