ISSN 1562-1415

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002

В этом году весь мир отмечает великий юбилей — 2000 лет со дня Рождества Христова. И, как это бывает на рубеже эпох, человечество оценивает пройденный путь и пытается представить, каким будет следующий век и следующее тысячелетие. Одна из тем юбилейного выпуска “Мира Библии” — Рождество Христово в изобразительном искусстве и мировой поэзии.

2000 год связан также с памятью о. Александра Меня — выдающегося священника и проповедника. В этом году исполняется 65 лет со дня его рождения и 10 лет трагической гибели. В рубрике “Введение в библеистику” публикуются две его статьи из Библиологического словаря — “Библейская христология” и “Книга пророка Исайи”. Исайя — любимый пророк о. Александра Меня, он часто говорил о нем в проповедях и лекциях. Отрывки из нового перевода книги пророка Исайи, выполненного А. Графовым, несомненно помогут по-новому понять этот библейский текст.

Александр Мень был основателем альманаха “Мир Библии”, а его последняя лекция 8 сентября 1990 г. стала первой лекцией Воскресного православного университета, из которого вырос Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. Так что и для ББИ этот год юбилейный — институту исполняется 10 лет.

Юбилею прошлого года — 500-летию Геннадиевской Библии — посвящена статья игумена Иннокентия Павлова, в которой дан обзор международной конференции“Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира ”, организованной ББИ в Москве, в сентябре 1999 г.

Продолжаются публикации пьес английской писательницы Дороти Сэйерс в блестящем переводе Н. Трауберг — в этом выпуске читателя ждет восьмая пьеса из двенадцати, написанных более полувека назад, —“Царский путь”. Тема входа Христа в Иерусалим накануне Его Страстей возвращает нас к великому юбилею, ибо не только радость Рождества, но и страдания и смерть Сына Человеческого и Его славное Воскресение — есть подлинное содержание христианства.

Мы надеемся, что юбилейный выпуск альманаха “Мир Библии” вновь станет для вас, дорогой читатель, открытием мира, в котором Бог и человек встречаются лицом к лицу для совместного творчества.

Мир Библии Иллюстрированный альманах Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея, Выпуск 8