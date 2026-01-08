Библия Брюссельская с комментариями - издание РБО

Комментарий к Ветхому и Новому Заветам и приложение «Святая Земля во времена Господа нашего Иисуса Христа» перепечатаны из Библии, вышедшей в брюссельском издательстве «Жизнь с Богом» (1989).

Библия Брюссельская - в Синодальном переводе с комментариями и приложениями

М., Российское Библейское общество, 2013 г. - 2050 с.

Hard bound books, black cloth - ISBN 978-5-85524-259-1

Hard bound books, navy cloth - ISBN 978-5-85524-248-5

Leather with thumb indexes, black - ISBN 978-5-85524-260-7

Leather with thumb indexes and zipper, black - ISBN 978-5-85524-262-1

Библия Брюссельская - в Синодальном переводе с комментариями и приложениями - Содержание

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

Приложения О канонических и неканонических книгах Ветхого завета

Имена Божьи в Ветхом Завете

Потомки Авраама и его братьев

Хронологические таблицы

Меры длины, площади, объема и веса. Монеты

Счет времени, календарь, праздники

Святая земля во времена Господа нашего Иисуса Христа

Последовательность евангельских событий по четырем евангелистам

Краткий толковый словарь

О начале русского перевода Библии

Указатель ветхозаветных чтений церковных (паримий)

Указатель евангельских и апостольских чтений

Библия Брюссельская - в Синодальном переводе с комментариями и приложениями - Пророческое служение

Для всех великих религий древности характерно появление вдохновенных людей, утверждавших, что они говорят от имени Бога. В частности, у соседей Израиля засвидетельствованы случаи пророческого экстаза в Библосе (текстом XI столетия до Р. X.) и наличие прорицателей и пророков в Хаме на Оронте в VIII в. и в еще большей мере — в Мари на Евфрате в XVIII в. до Р. X. Обращение этих пророков к царям напоминает по форме и содержанию обращения древнейших израильских пророков, о которых говорится в Библии. В ней упоминается и о прорицателе Валааме, вызванном из Месопотамии Валаком, царем Моавитским (Числ 22—24) и 0 450 пророках Ваала, вызванных уроженкой Тира Иезавелью и посрамленных Илией на Кармиле (3 Цар 18:19-40). В той же книге идет речь и о 400 пророках, к которым обратился за советом Ахав (22:5-12). Они представляли, подобно первым, большую группу исступленных зкстатиков, но прорицали от имени Ягве. Хотя в данном случае их претензия говорить от лица Ягве оказалась несостоятельной, не подлежит сомнению, что в древний период истории пророческое движение в Израиле носило групповой характер и представляло собой явление религиозно-социального характера.

Самуил предрекает Саулу, что он встретит «сонм пророков» (i Цар 10:5, ср. 19:20), Авдий укрывает группу пророков от Иезавели (3 Цар 18:4), группы сынов пророческих находятся в связи с Елисеем (4 Цар 2:3-18; 4:38 сл., 6:1 сл., 9:1), но затем больше не появляются; косвенное упоминание о них мы встречаем еще только у пророка Амоса (7:14). Часто они приводили себя в исступление игрой на музыкальных инструментах (i Цар 10:5), и это их состояние передавалось присутствующим (i Цар 10:5- ю), иногда же пророчество выражалось в символических действиях (3 Цар 22:11).

К музыке прибег однажды перед тем, как пророчествовать, и пророк Елисей (4 Цар 3:15). Чаще совершали символические действия пророки Ахия Силомлянин (3 Цар 11:29 сл.), Исаия (20:2-4), Иеремия (13:1 сл., 19:1 сл., 27:2 сл.) и особенно Иезекииль (4:1-54,12:1-7,18; 21:18-23 сл., 37:15 сл.). Во время совершения этих действий, или помимо них, они иногда ведут себя необычным образом, но не эти состояния представляют собой самое главное в жизни и деятельности тех пророков, слова и действия которых запечатлены Библией. Этим последние отличаются от исступленных членов пророческих групп.